Простий тест, який допоможе визначити рівень сухості вашого волосся / © Credits

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Але перш ніж обирати маски, сироватки та «чарівні» ампули, варто точно з’ясувати, у чому суть проблеми: чи дійсно ваше волосся сухе та якого типу зволоження воно потребує. На ці запитання спробувало відповісти видання Real Simple.

Секрет криється у пористості волосся

Пористість — це здатність волосся вбирати та утримувати вологу. Це ключовий показник, який допомагає визначити, які засоби догляду підходять саме вам.

Ці знання особливо важливі для жінок із кучерявим, пофарбованим або хімічно обробленим волоссям, адже пористість впливає на все — від укладання до збереження кольору.

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Тест на пористість волосся

Інструкція

Помийте голову шампунем без кондиціонера чи стайлінгових засобів. Це важливо, щоб прибрати залишки продуктів, які можуть «обманути» результат. Дочекайтеся повного висихання волосся (без фену). Візьміть одну чисту суху волосину та обережно покладіть у склянку чи миску з чистою водою кімнатної температури. Зачекайте 2–4 хв.

Результат

Волосся залишилось на поверхні води — у вас низька пористість.

Волосина зависла посередині — це середня (нормальна) пористість.

Волосся опустилось на дно — висока пористість, волосся дійсно дуже сухе і потребує інтенсивного догляду.

Значення кожного типу пористості

Низька пористість

Лусочки кутикули щільно прилягають одна до одної, волога насилу проникає всередину — але й майже не виходить назовні.

Волосся повільно намокає та довго сохне.

Часто відчувається важким або «перенасиченим» після масок.

Порада: обирайте легкі рідкі текстури — гідролати, спреї, лосьйони, молочко для волосся. Уникайте густих олій та масок, які можуть обтяжувати волосся.

Спробуйте: засоби з алое, кокосовою водою чи догляд зі зволожувальним ефектом без олій.

Середня пористість

Ідеальний баланс. Кутикула злегка піднята, це дозволяє волозі потрапляти та утримуватись у стрижені волосини.

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Волосся легко укладається, добре тримає форму.

Легко фарбується, але може стати пористішим через регулярні процедури.

Порада: 1–2 рази на тиждень робіть глибоке зволоження чи живлення, чергувати маски з протеїнами та без.

Гарний варіант — рисова вода чи протеїнові спреї для підтримки еластичності.

Висока пористість

Кутикула сильно пошкоджена: волога легко проникає, але так само швидко зникає.

Волосся легко заплутується, пушиться, ламке, часто має тьмяний вигляд.

Ймовірно, ви фарбували волосся чи піддавали хімічному впливу.

Порада: важливо не просто зволожити, а утримати вологу. Створюйте захисні шари:

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Спершу використовуйте зволожувальний спрей. Потім — крем або кондиціонер без змивання. Завершіть олією чи маслом, щоб «запечатати» вологу.

Як пористість пов’язана з типом волосся

Насправді пористість — це не про тип, а про стан. Вона не залежить від того, пряме ваше волосся чи кучеряве, тонке чи густе.

Смагляві жінки, а також ті, хто має змішаний тип волосся, часто стикаються з високою пористістю, навіть якщо волосся візуально має щільний вигляд. Саме тому важливо не оцінювати волосся лише «на око», а проводити прості домашні тести, як-от водний.

Успіх догляду — не у вартості шампуню, а у розумінні потреб вашого волосся. Тест на пористість — універсальний, підходить для всіх типів, не потребує складного обладнання та дає чесну відповідь на запитання: «чого мені бракує?».