Проти тріщин, сухості та лущення: рецепти домашніх засобів для рук, щік та губ

Сухість шкіри, лущення та тріщини – наші постійні супутники в холодну пору року. Боротися з ними можна готовими магазинними кремами та бальзамами, а можна зробити ефективні засоби в домашніх умовах, повірте, це дешево, просто і дуже дієво.

Суха і така, що лущиться, шкіра рук і тріщини на губах дуже псують життя взимку і ранньою весною.

Якщо ви втомилися витрачати на догляд за шкірою в зимовий період купу грошей, Womans World рекомендує приготувати домашні засоби від шкіри, що потріскалася.

Компрес із зеленого чаю проти обвітрених щік

Зелений чай є чудовим джерелом цілющих антиоксидантів, тому він допомагає зменшити почервоніння та подразнення на обвітрених щоках. Використання антиоксидантів може бути ефективним у разі лікування деяких дерматозів, а їх місцеве застосування (тобто їх нанесення безпосередньо на шкіру) дозволяє їм творити дива, не порушуючи тонкий баланс вашої шкіри. Бонус: прохолодний дотик компресу із зеленого чаю заспокоює шкіру під час контакту.

Рецепт

Заваріть 2 пакетики зеленого чаю в 1 склянці гарячої води протягом 10 хвилин.

Вийміть чайні пакетики і, не видаляючи воду, охолодіть у холодильнику 30 хвилин.

Прикладіть пакетики до щік на 2 хвилини, промийте шкіру чистою водою.

Маска з вівсянки, банана та мигдальної олії для шорстких рук

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Олії та два улюблені продукти для сніданку можуть зцілити ваші руки. Олії можуть мати кілька переваг для шкіри у разі місцевого застосування. Серед них зміцнення шкірного бар'єру, загоєння ран та зменшення запалення. У дослідженні згадуються кунжутна олія, олія жожоба, олія авокадо та безліч інших як потенційні засоби для вирішення загальних проблем зі шкірою.

Рецепт

Розімніть 2 столові ложки меленої вівсянки (вона ж колоїдна вівсянка), чверть чашки банана і 1 столову ложку води.

Нанесіть на руки, змийте за 10 хвилин.

Бальзам з алое та огірка проти потрісканих губ

Огірки на 96 відсотків складаються з води, мають в'яжучі властивості і битком набиті мінералами та вітамінами, які діють як антиоксиданти. Тим часом алое віра містить протизапальні хімічні сполуки (так звані антрахінони), які зменшують набряк. Разом взяті, огірки та алое віра можуть принести полегшення чутливій шкірі губ, коли вона потріскалася, лущиться і болить.

Рецепт

Пюрирувати половину огірка? процідити та вилити сік.

Змішайте 1 столову ложку гелю алое віра із пюре огірка.

Наносите на губи двічі на день.

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