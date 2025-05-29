Причини виникнення прищів на спині та як їх позбутися / © Credits

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Прищі на спині, або так зване «бакне» (від англ. back acne), можуть мати такий самий вигляд, як і висипання на обличчі: білі вугрі, чорні цятки, запалені папули або навіть глибокі кісти, про це розповіло видання Real Simple. Вони виникають тоді, коли сальні залози виробляють надлишок шкірного сала, яке разом з відмерлими клітинами шкіри та бактеріями закупорює пори. До основних причин належать:

Гормональні зміни

Підвищене потовиділення

Генетична схильність

Порушення гігієни

Неправильне використання косметичних засобів

Найпоширеніші причини появи прищів на спині

Піт і тісний одяг після тренування

Залишатися у спортивному одязі після занять — одна з найчастіших помилок. Піт, бактерії та бруд проникають у пори і провокують запалення.

Рішення: знімайте одяг одразу після фізичної активності, приймайте душ і обирайте вільний одяг, який дихає.

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Шампуні та кондиціонери, які закупорюють пори

Деякі засоби для волосся містять олії чи силікони, які потрапляють на шкіру спини під час миття та спричиняють закупорювання пор.

Рішення: ретельно змивайте кондиціонер і завершуйте душ гелем для тіла.

Вологі чи брудні рушники

Волога тканина — ідеальне середовище для бактерій та грибків, які можуть потрапити на шкіру.

Рішення: змінюйте рушники щодня чи принаймні раз на 2–3 дні. Сушіть їх у добре вентильованих приміщеннях.

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Занадто агресивне скрабування

Нам здається, що чим інтенсивніше очищення — тим краще. Насправді це часто лише погіршує ситуацію.

Рішення: замість жорстких скрабів використовуйте засоби з м’якими кислотами (молочна, гліколева).

Тертя від рюкзаків і тісного одягу

Навантаження на плечі, сумки, рюкзаки та обтислий одяг викликають так зване «механічне акне».

Рішення: носіть легкий рюкзак або використовуйте вільний одяг із натуральних тканин.

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Брудна постіль

Піт, пил і залишки засобів догляду накопичуються на постільній білизні та викликають подразнення шкіри.

Рішення: змінюйте простирадла та наволочки щотижня, а краще — частіше, якщо ви схильні до акне.

Гормональні коливання

Надлишок андрогенів, особливо тестостерону, стимулює роботу сальних залоз.

Рішення: проконсультуйтесь із гінекологом або ендокринологом. Іноді достатньо змінити контрацептиви чи пройти обстеження на ПКЯ (полікістоз яєчників).

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Хронічний стрес

Підвищення рівня кортизолу може порушити функцію шкірного бар’єра та погіршити стан акне.

Рішення: зменште рівень стресу через спорт, сон, медитацію чи психотерапію.

Як позбутися акне на спині

Очищувальні гелі для душу з активними інгредієнтами. Обирайте засоби, що містять саліцилову кислоту чи бензоїлпероксид.

Регулярне м’яке відлущування. Хімічні пілінги з AHA/BHA кислотами допомагають відлущити шкіру, очистити пори та зменшити запалення. Наносити засіб може допомогти партнер або використовуйте аплікатори зі спонжем для важкодоступних зон.

Точкове лікування. Використовуйте креми чи спреї на основі: саліцилової кислоти — для очищення пор, бензоїлпероксиду — для знищення бактерій.

Зволоження — обов’язково. Зволоження — важливий етап лікування. Дегідрована шкіра може компенсувати втрачену вологу надмірним виробленням сала. Обирайте лосьйони з керамідами, ніацинамідом або гіалуроновою кислотою.

Коли звертатися до дерматолога

Якщо після 6–8 тижнів регулярного догляду ситуація не покращується або прищі стають глибокими та болісними, настав час звернутися до фахівця. Лікар може призначити:

Ретиноїди (топічні чи пероральні)

Антибіотики

Ізотретиноїн — у складних випадках (призначається під суворим наглядом лікаря)

Акне на спині — це не вирок і у більшості випадків його можна успішно контролювати. Найголовніше — усунути фактори, які його провокують, дотримуватися регулярного догляду та бути терплячою: шкіра потребує часу, щоб відновитися.

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