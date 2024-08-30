Рецепт приготування натурального бальзаму для губ

Якщо ви шукаєте ідеальний натуральний спосіб подбати про свої губи, цей рецепт саме для вас.

На сторінці Heathy Eating показали, як приготувати натуральний домашній бальзам для губ.

Інгредієнти:

Меліса чи мʼята 100 г;

Оливкова олія 100 мл;

Бджолиний віск;

Олія з вітаміном Е 10 крапель;

Приготування:

Подрібніть трави та змішайте їх з олією;

Додайте їх у жаростійку банку та двічі прокип’ятіть на водяній бані протягом 2 годин. Стежте за тим, щоб воно томилося, а не кипіло;

Після цього процідіть, використовуючи бинт, і дайте рідині постояти мінімум 4 години. Можна залишити на ніч, щоб олія відокремилася від води;

Потім повільно перелийте олію в іншу банку. Обережно, щоб не було води;

Натріть трохи бджолиного воску в пропорції 1:3 (до рідин);

Двічі прокип'ятіть, поки віск не розтане;

Дайте охолонути кілька хвилин і додайте олію з вітаміном Е;

Добре перемішайте та перелийте у вибрану ємність, якою вам буде зручно користуватися.

У цьому рецепті автор не використовував ефірні олії, але якщо ви хочете сильніший аромат, можна додати кілька крапель ефірної олії перцевої м’яти, наприклад. Зверніть увагу, що замість мʼяти та меліси ви можете використати інші трави, які ростуть у вашому саду. Ефірні олії також обирайте на власний смак.

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