Ретинол: 12 помилок, яких варто уникати, щоб шкіра була без подразнень

Однак, разом з «вау» ефектом можуть прийти та неприємні сюрпризи, наприклад, лущення, сухість, подразнення та підвищена чутливість. Щоб уникнути цих неприємностей, варто знати про типові помилки, які роблять навіть досвідчені користувачі ретинолу. Видання Real Simple розповіло про найпоширеніші помилки та надало поради, як їх уникнути.

Наносити ретинол вранці. Ретинол — ніжний та вимогливий інгредієнт. Його не можна наносити вдень, бо під прямим сонцем він швидко руйнується та всі його переваги зникають. Використовуйте ретинол перед сном адже шкіра вночі краще його засвоює.

Ігнорувати SPF. Щоденний захист від сонця — обов’язковий, особливо під час курсу ретинолу. Він робить шкіру чутливою навіть до нічного сонячного впливу від ламп і вікон. Крем із SPF слід наносити кожен ранок і, за потреби, повторно протягом дня.

Наносити на вологу шкіру. На відміну від зволожувальних сироваток, ретинол не любить вологу. Нанесення його на вологу чи мокру шкіру збільшує ризик подразнення. Дайте шкірі висохнути хоча б 2 хв перед нанесенням.

Використовувати багато активних інгредієнтів одночасно. Ретинол і так прискорює оновлення клітин. Поєднувати його з кислотами (AHA, BHA) чи іншими «активними» засобами ризиковано. У вечірній рутині залиште ретинол, зволожувальну сироватку та щільний крем.

Наносити забагато продукту. Ефект не пропорційний кількості, надлишок лише збільшує подразнення та сухість. Достатньо горошини на всю поверхню обличчя.

Використовувати занадто часто. Новачкам краще починати з 2–3 разів на тиждень і поступово збільшувати частоту. Часте використання на старті може спричинити лущення, почервоніння та пошкодження бар’єра шкіри.

Нерегулярне застосування. Дехто припиняє курс через перші «неприємні» вияви — лущення, сухість або посилення акне. Це природний етап адаптації шкіри. Пропускати тижнями — означає починати все спочатку. Терпіння винагородиться через кілька місяців.

Вибирати неправильний тип ретинолу. Не всі ретиноли однакові, вони різняться концентрацією, формою та складом. Початківцям радять формули з низьким відсотком (0,3%) або капсульовані версії, адже вони повільно вивільняються та менше дратують шкіру.

Очікувати миттєвого результату. Ретиноли працюють ефективно, але повільно. Перші зміни можуть з’явитися через 6–8 тижнів, а оптимальний ефект — через 3–6 місяців.

Поєднувати з агресивними засобами для вмивання. Мило, пінки чи гелі з високим рівнем кислот чи бензоїлпероксидом підсилюють подразнення. Обирайте м’який очищувальний засіб, який підходить саме вашому типу шкіри.

Наносити на висипання. Ретинол запобігає появі акне, але не лікує вже чинний. Для прищиків використовуйте спеціальні засоби, а не «подвійну порцію» ретинолу.