Олія проти чорних цяток: чарівний засіб або небезпечний міф із TikTok

Олія проти чорних цяток: чарівний засіб або небезпечний міф / © Credits

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Суть методу проста — наносити олію (наприклад, кокосову, оливкову чи касторову) на ніс або інші зони з чорними цятками, залишати на кілька хвилин, а потім змивати. Прихильники обіцяють миттєвий ефект, ніби олія витягує чорні цятки просто з пор. Але чи справді це працює, або ж шкодить шкірі, розповіла сертифікована дерматологиня Dr. Geeta Yadav, яка дала професійний коментар на цю тему.

Спочатку варто уточнити термін «Oil pulling» у класичному розумінні — це аюрведична практика полоскання рота олією для детоксикації організму. Але у б’юті-сфері цю назву запозичили, і тепер вона означає нанесення олії на шкіру для «витягування» забруднень, зокрема чорних цяток.

Блогери радять:

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залишити олію на носі чи Т-зоні на 5–10 хв;

змити її теплою водою;

милуватися «очищеними» порами.

Та чи дійсно це працює так, як обіцяють?

Олія не «витягує» чорні цятки

За словами докторки, це велика помилка. Чорні цятки — це не бруд на поверхні, а закупорювання всередині пори. Олія не може його «витягнути», бо воно глибоко всередині. Чорні цятки — це засохле шкірне сало, кератин і відмерлі клітини шкіри, які окислюються на повітрі. Вони утворюються внаслідок:

надмірної секреції шкірного сала;

неправильного догляду;

забрудненого повітря;

гормональних змін.

І просто змазати їх олією недостатньо, щоб впоратися з проблемою.

Шкода для організму

Якщо у вас жирна чи проблемна шкіра, такий метод може тільки погіршити ситуацію:

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Олії мають щільну текстуру, яка може забивати пори, особливо якщо не змити її правильно.

Залишена на тривалий час олія створює тепле та вологе середовище, у якому чудово розмножуються бактерії.

Замість того, щоб витягнути чорні цятки, можна отримати нові прищі чи запалення.

Для деяких типів шкіри це прямий шлях до погіршення акне, попереджає докторка.

Що насправді працює

Від чорних цяток не позбутись за один день. Але існують ефективні, перевірені дерматологією методи, які дійсно працюють.

Саліцилова кислота (BHA)

Один із найкращих інгредієнтів для очищення пор. Вона:

розчиняє сальні пробки всередині пори;

зменшує запалення;

діє як легкий ексфоліант.

Зверніть увагу: саліцилова кислота підходить для жирної та комбінованої шкіри. Для чутливої — з обережністю.

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Глиняні маски

Наприклад, з бентонітом або каоліном.

вони вбирають надлишок себуму;

стягують пори;

заспокоюють шкіру.

Порада: використовуйте маску 1–2 рази на тиждень. Більше може пересушити шкіру.

Ретиноїди (вітамін А та його похідні)

Підходять для хронічного акне та рясних чорних цяток. Ретиноїди:

стимулюють оновлення клітин;

зменшують гіперкератоз (надмірне нашарування клітин);

очищають пори на глибокому рівні.

Увага: починати з малих доз і обов’язково використовувати SPF.

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Професійне чищення обличчя

Раз на 1–3 місяці робвть делікатне мануальне чи апаратне очищення у кабінеті косметолога чи дерматолога. Воно допоможе:

видалити глибокі забруднення;

зменшити ризик запалень;

покращити загальний стан шкіри.

Хоч олії викорисовують у догляді за шкірою, як м’який очищувач або етап зволоження, вони не мають сили «витягнути» чорні цятки з глибини пори. Більше того, без правильного підбору та техніки їх застосування, вони можуть погіршити ситуацію.

Якщо вас турбують чорні цятки, краще обрати перевірені засоби з активними інгредієнтами та проконсультуватись із дерматологом. А от тренди з TikTok залишити як розвагу, а не як доглядову практику.