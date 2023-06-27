Розмаринова олія для волосся: чи варто очікувати суперефекту

У соціальних мережах набуває популярності тренд на розмаринову олію для волосся. Іноземні TikTok блогери активно нею користуються й радять підписникам. Та чи справді вона така корисна і покращує стан волосся?

Все, що ви маєте знати про розмаринову олію в контексті догляду за волоссям і шкірою голови, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Ефірна олія розмарину – це висококонцентрована рослинна есенція, яка має антиоксидантну, антибактеріальну та протизапальну дію. Надає волоссю сяйва, а також потенційно здатна:

стимулювати зростання волосся;

покращувати кровообіг шкіри голови;

зміцнювати волосся;

пом’якшувати, заспокоювати та м’яко очищати епідерміс.

Все це можливе потенційно, оскільки зараз у нас немає досліджень, які б остаточно підтвердили або спростували такий вплив. А фінальний результат залежить від якості розмаринової олії (олія холодного чи гарячого віджиму), частоти і правильності її використання, проблеми, яку ви намагаєтеся вирішити. Якщо це, наприклад, випадіння волосся, викликане андрогенетичною алопецією, то ані розмаринова олія, ані будь-яка інша не допоможе.

Як я зазначила вище, розмаринова олія – це ефірна олія, а отже, її не можна наносити на шкіру голови чи волосся нерозбавленою. Перед використанням змішайте її із базовою олією – виноградної кісточки, кокосовою, мигдалевою, жожоба: 1 ст. л базової олії плюс 3-4 краплі ефірної олії розмарину. Отриману олійну суміш масажними рухами нанесіть на шкіру голови та/або помірно вологі корені волосся і залиште щонайменше на 2 години. Можна на ніч.

Вибираючи олію, запам’ятайте правило: олія холодного віджиму має вищий кислотно-лужний баланс, ніж олія гарячого віджиму.

Кислотно-лужний баланс, або pH, коливається від 0 до 14, де 0 – кисле середовище, а 14 – супер лужне. В нормі pH шкіри має бути помірно кислим – 5,5. На практиці він коливається від 4 до 6. Наприклад, якщо у вас жирний тип шкіри, то кислотно-лужний баланс зміщений у бік лужного. Це сприяє розмноженню шкідливих мікроорганізмів, нездатних розмножуватися в помірно кислому середовищі. Відтак вам підійде олія холодного віджиму, яка має вищий pH і буде вирівнювати pH вашої шкіри голови.

Суміш базової та ефірної олії розмарину я раджу змивати шампунем, який має кислий pH – від 3 до 5. Це допоможе вам більш ретельно очистити шкіру голови й уникнути ефекту брудного волосся. Змивайте олію холодною водою, щоб отримати глянцевий ефект.

Як зрозуміти, чи можете ви користуватися олією розмарину?

Олія розмарину підходить для всіх типів шкіри, і для чутливої зокрема. Однак власникам і власницям чутливої шкіри перед використанням краще протестувати олію: змішайте кілька крапель базової олії з ефірною та нанесіть на лікоть. Якщо через 6-8 годин шкіра на лікті почервоніє, на ній з’являться висипання, отже, у вас алергічна реакція – розмаринова олія вам не підходить.

Для отримання помітного ефекту раджу використовувати розмаринову олію курсом – 2 рази на тиждень впродовж місяця-двох.

І вже традиційно нагадую – жодна олія не зволожує та не живить шкіру. Зволожують шкіру косметичні засоби на водній основі, а поживні речовини вона отримує із кровоплину. Тому також не забувайте збалансовано харчуватися і додавати олію до сезонних салатів.

Любіть себе і свою шкіру!

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