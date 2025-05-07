Розповсюджені помилки: чому ваші губи постійно сухі та тріскаються / © Credits

Реклама

Якщо ви регулярно боретесь із сухістю, лущенням чи тріщинами на губах, можливо, причина не лише у цьому. Видання Real Simple розповіло, які щоденні звички насправді шкодять нашим губам — іноді навіть більше, ніж здається.

Особливості шкіри губ

Шкіра губ анатомічно відрізняється від решти тіла. Вона:

Має менше сальних залоз, тому природного зволоження тут значно менше.

Тонша та ніжніша, а роговий шар (зовнішній захисний бар’єр) — дуже делікатний.

Містить менше керамідів, білків, які допомагають утримувати вологу.

Саме тому губи — перші страждають від сухого повітря, перепадів температур і навіть звичних косметичних засобів.

Реклама

Що впливає на ваші губи

Бальзами з ароматами, ментолом та камфорою

Багато популярних бальзамів містять ароматизатори чи охолоджувальні компоненти (ментол, камфору, евкаліпт), які можуть подразнювати ніжну шкіру губ. Ефект охолодження — це насправді легке запалення.

Порада: вибирайте гіпоалергенні бальзами без ароматів і смакових добавок, із простими інгредієнтами — наприклад, вазелін, масло ши, бджолиний віск.

Ігнорування SPF

Так само як і шкіра обличчя, губи страждають від ультрафіолету. Регулярний вплив сонця може спричинити не лише сухість, але й передчасне старіння, пігментацію, а у гірших випадках — передракові зміни.

Порада: використовуйте бальзами з SPF не менше 15 щодня, навіть взимку чи у похмурі дні.

Зневоднення

Якщо організму бракує води, губи часто сигналізують першими. Вони швидко втрачають вологу, бо не мають сальних залоз.

Порада: слідкуйте за водним балансом — орієнтовно споживайте 30 мл води на кожен кілограм ваги щодня. А ще — додайте до раціону Омега-3 жирні кислоти для підтримки вологозахисного бар’єра шкіри.

Матова помада

Матова текстура — вишукана, але не завжди корисна. Такі помади часто сушать губи через високий вміст восків, а самі кольори підкреслюють кожну тріщинку.

Порада: перед нанесенням матової помади зволожуйте губи — нанесіть живильний бальзам і дайте йому увібратися чи оберіть формули з додаванням олій.

Блискітки та перламутр

Косметика з блискітками чи металічним блиском може містити частки, які подразнюють шкіру.

Порада: якщо обожнюєте блиск — наносьте його поверх зволожувального засобу, щоб створити бар’єр.

Облизування губ

Це автоматична реакція на сухість, але вона лише погіршує ситуацію. Слина містить ферменти, які руйнують захисний шар шкіри.

Порада: замість цього — нанесіть бальзам. Завжди тримайте один у сумочці чи кишені.

Піт і солі

Піт, особливо після фізичних навантажень, містить сіль, яка сушить шкіру та може спричинити подразнення губ.

Порада: після тренування очищайте обличчя та губи, а потім наносьте зволожувальний засіб.

Нічна слинотеча

Під час сну, особливо якщо ви дихаєте ротом або маєте проблеми з носогорлом, може виникати легка слинотеча. Волога на куточках рота сприяє розвитку ангулярного хейліту — подразнення та тріщин.

Порада: перед сном наносьте густий захисний бальзам, особливо у куточки губ.

Відсутність регулярного відлущування

На губах теж накопичуються ороговілі клітини. Якщо їх не знімати, бальзам не проникає глибоко, а сухість лише посилюється.

Порада: раз на тиждень акуратно скрабуйте губи — м’якою зубною щіткою чи цукровим скрабом. Завжди після цього зволожуйте.

Що має містити ідеальний бальзам для губ

Бджолиний віск

Масло ши, какао чи кокосу

Пантенол (вітамін В5)

Гіалуронова кислота

Оксид цинку чи авобензон (для SPF)

Уникайте:

Ментолу, камфори, фенолу

Ароматизаторів і барвників

Саліцилової кислоти (сильний ексфоліант)

Догляд за губами — це не лише помада та блиск. Це щоденна рутина, яка починається зі здорових звичок. Трохи уваги, правильне зволоження та делікатне ставлення і ваші губи будуть м’якими, гладенькими та здоровими у будь-яку пору року.