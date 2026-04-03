Ризикована косметологія: пластичний хірург назвав 5 небезпечних процедур

Чи дійсно всі з них безпечні, відверто розповів засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

«Сучасна індустрія краси робить акцент на безпеці, обіцяючи гарний результат без жодних проблем для здоров’я, — говорить Олександр Бебих. — Деякі з косметологічних процедур дійсно можна назвати умовно безпечними. Але не слід забувати, будь-які втручання — навіть ті, де не застосовується скальпель — несуть в собі ризики. Про них пацієнти, як правило, дізнаються не з реклами, а вже під час консультації. Обов’язок косметолога, розповісти не тільки про плюси, а й про мінуси, бо лише усвідомлення ризиків дозволить вам прийняти правильне рішення».

Ботокс: головне — правильна доза

Мета процедури: омолодити обличчя без хірургічного втручання.

Принцип дії: під час процедури косметолог вводить у м’язи обличчя дози ботоксу. Ця речовина тимчасово блокує передачу нервових імпульсів до м’язів. В результаті зникають або зменшуються мімічні зморшки на лобі, між бровами, біля рота чи очей.

«Наразі ботокс, мабуть, найбільш вивчений препарат у косметології. В руках професіонала, який вміє визначати правильну дозу, ви будете почуватися безпечно, — запевняє пластичний хірург. — Але навіть на цей добре досліджений препарат у пацієнта може виникнути індивідуальна реакція: та ж алергія. При неправильному введенні ботокс може поширитись за межі ін’єкції й призвести до асиметрії обличчя або до тимчасового опускання повік. Якщо ж косметолог неякісно зробив введення ботоксу, або переборщив з дозою — маємо порушену міміку. Тобто у більшості ускладнень винен не сам ботокс, а недосвідчений косметолог або неправильна доза».

Хімічні пілінги: жодних домашніх експериментів

Мета процедури: покращити стан шкіри зробивши її більш пружною. Також хімічні пілінги можуть зменшити зморшки.

Принцип дії: на шкіру наносять спеціальні кислоти, які видаляють верхній шар відмерлих клітин. Після цього в організмі запускається процес регенерації — шкіра стає більш пружною та має свіжіший вигляд.

«Хімічний пілінг — це контрольований хімічний опік шкіри кислотами, — пояснює Олександр Бебих. — Якщо майстер не має медичної освіти, не знає анатомії шкіри, наслідки можуть бути серйозними: опіки, утворення шрамів та рубців, алергічні реакції. Правда, найгірші ускладнення бувають у дівчат, які практикують хімічні пілінги вдома. В однієї з моїх пацієнток, яка любила самостійні експерименти з пілінгами, на обличчі з’явились рубці та пігментація. Частину рубців вдалося згладити лазером, але пігментація трималась пів року! Пілінг — це медична процедура, а не косметична маска, яку можна накласти ввечері під улюблений серіал».

Радіочастотні та інші апаратні процедури: небезпека в потужності

Мета процедури: зробити контури обличчя чіткими, прибравши зморшки та набряки, а також відновити пружність шкіри.

Принцип дії: радіочастотні хвилі або інші види енергії (ультразвук, лазер, мікроструми) прогрівають глибокі шари шкіри, активізуючи вироблення колагену та еластину. Як результат — шкіра стає гладкою й свіжішою на вигляд.

«Без перебільшення, апаратні методики — доволі потужний інструмент омолодження. Але саме в цій потужності й криється небезпека, — запевняє Олександр Бебих. — Розповім випадок з практики. До мене звернулась 43-річна пацієнтка, яка зробила ультразвуковий SMAS-ліфтинг і за два тижні помітила, що її обличчя має надто втомлениий вигляд. Ми зробили УЗД тканин і виявили, що у зоні щік частково пошкоджено підшкірний жир. Таке буває, якщо косметолог не вміє користуватися апаратом. Ситуацію виправили завдяки м’якому ліпофілінгу та курсу біоревіталізації. На це знадобилось кілька місяців. Найчастіше після апаратних процедур пацієнти отримують опіки шкіри».

Ін’єкції Radiesse: думайте про майбутнє

Мета процедури: відновити втрачені об’єми обличчя та шкіри, розгладити зморшки та стимулювати вироблення організмом колагену.

Принцип дії: для стимуляції природного оновлення шкіри використовується ін’єкційний препарат-гель Radiesse, створений на основі гідроксиапатиту кальцію. Гель заповнює ділянки зі зморшками, тому обличчя має підтягнутий і свіжий вигляд.

«Можу впевнено сказати, що ін’єкції Radiesse суттєво ускладнюють роботу хірурга, — стверджує пластичний хірург. — Часто гель залишається під шкірою пацієнта у вигляді твердих грудок, хоча мав би розсмоктатися. На жаль, в більшості випадків він просто твердіє і поводиться під шкірою непрогнозовано. Також за допомогою Radiesse косметологи роблять „кути Джолі“ (контурна пластика, яка створює виразні кути нижньої щелепи та підборіддя, як у відомої голлівудської акторки — Прим.). Так от з часом вони перетворюються на брилі. Навіть досвідченому хірургу видалити залишки препарату дуже важко. Іноді затвердівший гель стає причиною асиметрії. Тож якщо у майбутньому ви плануєте робити пластику, від Radiesse краще відмовитись».

Нитковий ліфтинг: довіряйте лише професіоналам

Мета процедури: омолодити обличчя шляхом підтяжки обвислої шкіри, розгладити зморшки та складки, а також стимулювати вироблення колагену.

Принцип дії: під час процедури під шкіру вводять спеціальні нитки, які фізично підіймають тканини. Є нитки що розсмоктуються, тоді ефект підтяжки зберігається кілька місяців, а є нитки вічні — тоді результат триває довше.

«Якщо ви зробили ліфтинг з нитками, що не розсмоктуються, вам обов’язково потрібно мати паспорт від косметолога, в якому вказано, які саме нитки використовувались і в яких зонах. Інакше хірургу доведеться довго шукати й видаляти нитки, замість того щоб, наприклад, робити підтяжку обличчя, — каже Олександр Бебих. — Щодо ускладнень, які бувають після невдалого ниткового ліфтингу, можна назвати асиметрію обличчя. Вона трапляється, коли нитки натягнуті нерівномірно. Також буває, що нитки розташовані поверхнево, тому на шкірі утворюються горби та нерівності. Нитковий ліфтинг вважається нескладною процедурою, але якісно її зробити може лише досвідчений косметолог. Коли справа стосується здоров’я, довіряти можна лише профі».