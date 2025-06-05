Самостійне видавлювання прищів: чому цього не можна робити / © Credits

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Видання American Academy of Dermatology Association попереджає, що самостійне видавлювання прищів може не тільки не розв’язувати проблему, але й погіршити ситуацію.

На перший погляд здається, що видавити прищ — це просто та швидко. Проте така дія може мати низку негативних наслідків:

Посилення запалення. Замість того, щоб повністю очистити пору, ви можете проштовхнути бактерії та гній глибше у шкіру. Це провокує ще сильніше почервоніння, набряк і навіть утворення нових вогнищ акне.

Формування рубців. Часто після грубого механічного видалення залишаються шрами, які можуть не зникнути роками.

Інфекції. Якщо ви торкаєтесь обличчя руками, які не були ретельно вимиті, ви переносите на шкіру бактерії. Це може призвести до утворення фурункулів або серйозного запалення.

Поширення акне. Видавлений прищ може стати джерелом нових висипань.

Коли справді потрібне втручання

Якщо прищі стали регулярною проблемою, особливо якщо це глибокі вузликові чи кістозні утворення, краще звернутися до лікаря. Існує декілька перевірених методів видалення акне:

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Професійне чищення (видалення акне). Це процедура, за якої лікар використовує стерильні інструменти, щоб акуратно видалити вміст чорних і білих точок. Такий метод є безпечним і проводиться в клінічних умовах.

Ін’єкція кортикостероїдів. Для великих болючих вузлів дерматолог може ввести у вогнище запалення стероїд, який зменшить запалення протягом 48–72 годин. Але така процедура проводиться лише для поодиноких глибоких елементів.

Розріз і дренаж. У деяких випадках фахівець робить мікроскопічний розріз, щоб видалити гній з прища. Процедура швидко знімає біль та тиск і прискорює загоєння. Ці маніпуляції має виконувати лише сертифікований дерматолог. Самостійно колоти чи розрізати прищі вдома — вкрай небезпечно.

Що робити вдома, якщо у вас болючий чи великий прищ

Є методи, які допоможуть зменшити запалення та уникнути поширення висипань:

Лід. Обгорніть кубик льоду у серветку та прикладіть до ураженої ділянки на 5–10 хв. Це зменшить набряк і біль.

Місцеві засоби. Креми та гелі з бензоїлпероксидом, саліциловою чи азелаїновою кислотою допомагають зменшити акне та запобігти появі нових висипів.

Не торкайтесь обличчя. Бактерії з рук легко переносяться на шкіру, особливо якщо ви часто підпираєте підборіддя чи трете обличчя.

Не шкрябайте та не колупайте. Навіть маленьке почервоніння може перетворитися на пляму, яка залишиться надовго.

Креми

Вони допомагають, але потрібно знати, як їх правильно використовувати. Більшість ефективних засобів діють поступово. Якщо протягом 4–6 тижнів ви не бачите поліпшення — зверніться до дерматолога. Він зможе підібрати ефективніше лікування, зокрема ретиноїди чи комбіновану терапію.

Пам’ятайте, що прищ не зникне миттєво, але кожен ваш правильний крок наближає вас до здорової, чистої шкіри. Якщо ви дасте своїй шкірі час на природне загоєння — без тиску, розривів та інфекцій — ви зменшите ймовірність появи шрамів і досягнете кращого вигляду у майбутньому.

Не соромтесь звертатися до фахівців. Дерматолог — це лікар краси вашої шкіри. Самолікування — не завжди найкращий варіант, особливо коли мова йде про ваше обличчя.

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