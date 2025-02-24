Що старить жінку після 50 років - уникайте цього

Неправильне застосування декоративної косметики може все зіпсувати та надати зайвих років жінці.

Зміни, які відбуваються з шкірою обличчя після 50 років, можуть бути значними. Відновлення шкіри сповільнюється через гормональні зміни, а також вплив зовнішніх факторів. Проте виключення деякої косметики може зберегти привабливість жінки.

Що варто уникати

Праймери із силіконом

Хоча праймери розгладжуючи шкіру, однак можуть стати причиною появи прищів і закупорки пор. Вибирайте праймери без силікону, щоб домогтися бездоганного результату.

Парфумовані тональні засоби

Ароматизатори в складі тональних засобів можуть викликати алергічні реакції та закупорювати пори. Вибирайте тональні засоби з натуральними інгредієнтами, особливо якщо у вас чутлива шкіра.

Невідповідна формула тонального крему

Навіть якщо ви уважно читаєте етикетку, тональний крем може не підходити для вашого типу шкіри.

Чим не варто користуватися

Чорна підводка для очей

У більш молодому віці вона робить очі виразнішими. У зрілому, коли шкіра стоншується, має вигляд на повіках контрастно, а в деяких випадках - вульгарно. Тому експерти з макіяжу рекомендують робити підводку коричневим олівцем (або тінями).

Коричневий олівець для губ

А от підводити коричневим олівцем губи не варто, кажуть візажисти. Краще використовувати нейтральні кольори (можна з рожевим відтінком). Так ви зможете візуально збільшити уста, але це матиме природній вигляд.

Тіні з шиммером або глітером

Блискітки – це привабливо, але на молодій шкірі. З віком зморшок на шкірі стає більше, тіней в них накопичуються багато і це непривабливо. Ще один аргумент проти блискіток: вони роблять очі старшими і підкреслюють навіть найдрібніша недоліки на повіках.

Занадто густі й нарощені вії

Важкі й надто довгі нарощені вії роблять погляд важчим. Менший об’єм підкреслює очі, відкриє їх і візуально збільшує. А головне - молодить.

Темна матова помада для губ

Як і у випадку з бровами, темна матова помада може зробити ваші губи тоншими, а також зафарбує тонкі лінії навколо губ, що візуально додасть кілька зайвих років. Зрілим жінкам краще використовувати напівпрозорий рожевий блиск для об'єму.

Відсутність рум'янцю

Найпростіший спосіб додати обличчю свіжості й візуально омолодити його - це легкі рум'яна. Але вкрай важливо навчитися правильно їх використовувати.

Раніше ми писали, чим кокосова олія корисна для волосся та шкіри. Більше про це читайте у новині.

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