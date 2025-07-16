Секрети макіяжу 40+: як приховати вікове почервоніння шкіри без ефекту «сірої маски» / © Credits

Реклама

Особливо після 40 років багато жінок стикаються з новим викликом, раптовим почервонінням шкіри, яке погано маскується навіть щільними тональними засобами. Візажист Trevor T, автор б’юті-сторінки mister.makeupartist, поділився професійною порадою, як замаскувати червоні та фіолетові ділянки обличчя так, щоб макіяж мав природний, а не «мертво-сірий» вигляд.

Зелений коректор — не завжди вихід

Згідно з традиційною схемою колірної корекції, щоб нейтралізувати червоний тон, потрібно використовувати зелений коректор. Але є нюанс. Часто вікове почервоніння шкіри має не чисто червоний, а фіолетово-червоний підтекст, особливо за розацеа чи реакцій на холод, стрес або алкоголь. У такому разі зелений може дати сірувато-фіолетовий ефект, який лише посилює відчуття втомленої, нездорової шкіри.

Ідеальна формула — жовтий та крапля зеленого

Візажист радить комбінувати коректор із жовтим підтоном і зовсім невеликою кількістю зеленого. Жовтий нейтралізує фіолетовий, а зелений — червоний. Замість нанесення щільного шару, потрібно добре розтушувати мікс тонким шаром. Тоді шкіра матиме здоровий, а не «перемальований» вигляд.

Реклама

Порада: наносьте коректор пензлем, ніби вбиваєте, а не розмазуйте пальцями. Це дозволяє краще нанести продукт на шкіру без перенасичення.

Один із головних принципів макіяжу зрілої шкіри — легкість і нашарування. Якщо ви одразу нанесете занадто щільний шар, замаскувати щось буде складніше, а повернути природність обличчя майже неможливо. Краще за потреби додати ще трохи коректора, ніж перевантажити шкіру з першої спроби.

Тон, рум’яна та пудра

Якщо ви правильно підібрали коректор і нанесли його тонким шаром, у більшості випадків не знадобиться ще один шар тонального крему. Достатньо злегка припудрити обличчя та додати рум’яна — це поверне обличчю свіжість і живість. Важливо, щоб рум’яна були теплого, персикового чи коралового відтінку, вони візуально компенсують залишки червоності та освіжають тон.

Поради для щоденного макіяжу 40+

Уникайте холодних відтінків у тональних основах, вони можуть підкреслити червоність.

Не наносьте коригувальні засоби на все обличчя, лише на зони, де є потреба.

Вибирайте засоби з легким зволоженням, суха текстура робить шкіру втомленішою.

Обов’язково завершуйте макіяж пудрою чи спреєм, щоб забезпечити тривалу стійкість.

Макіяж після 40 років — це не маскування, а м’яке підкреслення природної краси та здоров’я шкіри. Почервоніння — це не вада, а особливість, яку можна м’яко нейтралізувати правильними техніками. І хоча зелений коректор залишається класикою, його чисте використання не завжди ефективне. Секрет у балансі кольорів, тонкому нанесенні та розумінні власного тону шкіри.

Реклама