Секрети макіяжу: як ефективно приховати темні кола під очима / © Credits

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Причин цього безліч: спадковість, алергії, стрес, надмірне сонячне опромінення, тонка шкіра чи порушення мікроциркуляції. Але є хороші новини: сучасні техніки макіяжу дозволяють ефективно замаскувати цю зону тане створювати ефекту «маски» на обличчі. У своїй статті видання Real Simple розповіло, як правильно підібрати колір коректора, які засоби працюють найкраще та як уникнути помилок під час нанесення.

Що таке корекція кольором і навіщо вона потрібна

Корекція кольором — це техніка, яка базується на принципах кольорового кола. Суть проста: певні кольори нейтралізують взаємну дію. Наприклад:

Синюваті кола під очима перекриваються персиковим або оранжевим коректором.

Червонуваті недоліки (запалення, висипання) — зеленим.

Жовтуваті плями — фіолетовим.

Це дозволяє не просто замаскувати проблему, а саме нейтралізувати її.

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Як підібрати правильний колір коректора

Вибір відтінку залежить від кольору ваших темних кіл і тону шкіри:

Світла шкіра та сині кола — ніжний персиковий.

Середній тон шкіри та фіолетово-сині кола — насичений помаранчевий.

Темна шкіра та темні, майже чорні кола — глибокий апельсиновий чи червоно-оранжевий.

Важливо: завжди тестуйте засіб за денного освітлення, наносьте невелику кількість та дивіться, чи зникає синява, без створення зайвої пігментації.

Техніка нанесення коректора

Підготуйте зону навколо очей. Почніть з легкого зволоження: використовуйте охолоджений крем для повік або засіб з металевим аплікатором. Це зменшить набряклість і допоможе косметиці краще лягати. Нанесіть колор-коректор. За допомогою м’якого пензля чи пальця нанесіть трохи коректора лише на ті зони, де помітна синява. Використовуйте V-подібну техніку: від внутрішнього до зовнішнього куточка ока. Ретельно розтушуйте. Використовуйте пензель або подушечки пальців, щоб розтушувати засіб у шкіру. Важливо не залишити яскравих плям — мета: нейтралізація, а не фарбування. Закріпіть консилером. Поверх коректора нанесіть легкий шар консилера у тон вашої шкіри. Найкраще підійдуть кремові або флюїдні формули. За потреби — закріпіть пудрою. Якщо у вас жирна шкіра, зафіксуйте консилер тонким шаром напівпрозорої мінеральної пудри, але ніколи не перевантажуйте зону навколо очей. Сухій шкірі пудра може лише додати зморшок і лущення.

Лайфгаки для осяяних очей

Зменшить набряк: зберігайте крем для очей у холодильнику чи використовуйте патчі перед нанесенням макіяжем.

Використовуйте нюдовий олівець: нанесіть білий чи тілесний лайнер на слизову нижньої повіки — це візуально розкриє погляд.

Використовуйте «ліфтинг»-макіяж: нанесіть консилер під зовнішнім куточком ока у напрямку до скроні — це створить ефект ліфтингу.

Підкрутіть вії: це допоможе зробити погляд відкритим і «сховати втому».

Часті помилки, яких варто уникати

Наносити занадто багато продукту — це лише підкреслить текстуру шкіри.

Ігнорувати зволоження — навіть найкращий консилер не замаскує сухість.

Вибирати неправильний відтінок — надто світлий чи жовтий консилер лише приверне увагу до проблемної зони.

Використовувати щільні матові текстури без потреби — вони «забивають» шкіру.

Темні кола під очима — це не вирок і не причина хвилюватись. З грамотним підходом, правильними засобами та ніжним доглядом можна досягти ефекту свіжого, відпочилого погляду навіть після безсонної ночі. Головне — не маскувати все одразу, а розуміти, що й навіщо ви робите.