«Сендвіч» метод миття волосся: хитрик, який зробить його м’яким і блискучим / © Credits

Реклама

Трендовий лайфгак, який зробив фурор серед стилістів і блогерів — «сендвіч» метод, який легко повторити вдома, про це розповіло видання Real Simple.

Це проста техніка миття волосся, яка дозволяє збалансувати очищення шкіри голови та збереження вологи по довжині. Послідовність така: спочатку наносите кондиціонер на вологе волосся, потім змиваєте його та миєте волосся шампунем, а після — ще раз кондиціонером.

Цей метод створює маленький «вологий сендвіч» навколо пасом, який захищає середину волосини та кінчики від пересушування.

Реклама

Як це працює

Основна мета — збалансувати догляд, добре очистити шкіру голови та не позбавляти волосся вологи. Кондиціонер, нанесений перед шампунем, створює захисний шар, який:

запобігає ламкості та пошкодженню волосся,

робить його м’якшим та гладким,

зменшує пухнастість і ефект «кучерявої соломи»,

подовжує життя кольору на фарбованому волоссі.

Регулярне застосування методу допомагає підтримувати кінчики здоровими та навіть скорочує потребу у частому підстриганні.

Кому подходить «сендвіч метод»

Метод підійде, якщо:

коріння швидко стає жирним, а кінчики сухі;

волосся фарбоване чи освітлене;

волосся кучеряве чи хвилясте;

ви часто користуєтеся стайлінговими засобами чи миєте щодня голову.

Для власниць тонкого чи важкого волосся можна зменшити кількість кондиціонера чи обрати легку формулу без силікону.

Реклама

Кому не підходить метод

Якщо шкіра голови дуже жирна та волосся практично не сохне на кінцях, подвійне кондиціонування може бути зайвим. В інших випадках метод безпечний та легко адаптується під будь-який тип волосся.

«Сендвіч» метод — це маленька зміна у щоденному ритуалі, яка дає великий результат, а саме, здорове, м’яке, блискуче волосся без пересушених кінців.