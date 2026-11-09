Жінка миє волосся у душі / © Credits

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Більшість із нас роками обирає шампуні навмання, піддаючись на гарні обіцянки на кшталт «для об’єму» або «для посічених кінчиків». Але правда в тому, що неправильно підібраний шампунь — це прямий шлях до проблем зі шкірою голови та навіть випадіння волосся.

Як обрати «свій» засіб і не стати жертвою маркетингу, пояснює лікарка-дерматологиня та засновниця бренду BOGIKA Єва Галайда.

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Золоте правило дерматолога: що насправді миє шампунь

Найпоширеніша помилка, якої припускаються майже всі, — це вибір шампуню залежно від довжини волосся.

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Запам’ятайте головне правило: шампунь завжди підбирається лише під тип вашої шкіри голови! А от за довжину, живлення і кінчики відповідають кондиціонери, маски та сироватки.

Шкіра голови — це живий орган, який виділяє шкірне сало (себум), а волосся по довжині — це ороговілі клітини. Уявіть: у вас жирна шкіра голови, але сухі, пофарбовані кінчики. Ви купуєте поживний шампунь «для сухого волосся». Що відбувається? Ваші корені переобтяжуються оліями, пори забиваються, і шкіра голови швидко стає масною.

Три формати шампуню: рідкий, твердий або сухий

Сьогодні на полицях можна знайти шампуні у трьох форматах, і кожен із них має своє чітке призначення.

1. Рідкий шампунь (класика)

Це той шампунь, до якого ми всі звикли. Він на 70–80% складається з води та очищувальних речовин.

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Якщо він сульфатний (добре піниться): ідеально підходить для жирної шкіри голови або для тих, хто часто використовує лаки й пінки. Він чудово змиває весь бруд.

Якщо він безсульфатний (піниться слабше): це дуже делікатне очищення. Він потрібен для чутливої, сухої шкіри голови, а також для щоденного миття або після процедур кератину чи фарбування.

Приклад: на полицях аптек є як класичні сульфатні шампуні для жирної шкіри, так і м’які безсульфатні формули для чутливої шкіри голови, наприклад, у лінійці VICHY Dercos.

Шампунь VICHY Dercos

2. Твердий шампунь (концентрат, а не мило)

Багато хто боїться твердих шампунів, думаючи, що це просто звичайне мило, яке пересушить шкіру. Але це міф!

Звичайне брускове мило має лужне середовище та дуже агресивний склад, який дійсно пошкоджує волосся.

Сучасний якісний твердий шампунь — це концентровані, дуже м’які очищувальні компоненти, спресовані у брусочок без води (як, наприклад, у BOGIKA, де формула максимально насичена рослинними пудрами й екстрактами, і завдяки відсутності водної фази взагалі не потребує синтетичних консервантів).

Зручний у подорожах, не займає місця, екологічний (без пластикової пляшки) та дуже економний: один брусочок замінює 2–3 звичайні пляшки.

Приклад: у BOGIKA тверді шампуні Smart Shampoo Bar мають smart-формулу для глибокого, але делікатного очищення шкіри голови, яке зменшує жирність і частоту миття.

Тверді шампуні BOGIKA

3. Сухий шампунь (швидка допомога, а не щоденна процедура)

Важливо розуміти: сухий шампунь не миє голову! Це пудра або аерозоль, що працюють, як губка — просто вбирають у себе надлишки жиру з коренів.

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Коли припустимо: у вас форс-мажор, немає води, ви в дорозі або треба швидко освіжити зачіску перед важливою зустріччю.

У чому ризик: якщо користуватися ним постійно замість миття водою, пудра змішується зі шкірним салом і брудом, забиваючи пори. Шкіра не дихає, починаються лупа, свербіж, і волосся може почати випадати.

Правило: використовуйте сухий шампунь зрідка та обов’язково того ж дня ретельно змивайте його звичайним шампунем.

Приклади: сухі шампуні у вигляді спрею-аерозолю — DAVROE Revive Dry Shampoo, ORIBE Gold Lust Dry Shampoo.

Сухий шампунь ORIBE Gold Lust

Як підібрати шампунь за типом шкіри голови

Отже, як визначити свій тип шкіри та що обрати?

Жирна шкіра голови: волосся стає масним біля коренів уже до вечора або наступного ранку.

Вам знадобиться: шампунь, який якісно очищує (можна з сульфатами). Також для цього типу чудово підійде твердий шампунь або комбінування: можна чергувати звичний рідкий засіб із твердим, щоб підтримувати свіжість коренів і не переобтяжувати шкіру. Головне — уникати важких кремових формул з оліями.

Нормальна шкіра голови: ви миєте голову раз на 2–4 дні, шкіра не свербить, лупи немає.

Вам знадобиться: м’який базовий шампунь «на кожен день» або твердий шампунь на м’якій основі.

Суха й чутлива шкіра: після миття ви відчуваєте стягнутість, є дрібна суха лупа (схожа на пилок), шкіра може реагувати на воду почервонінням.

Вам знадобиться: делікатний безсульфатний шампунь із заспокійливими компонентами або його чергування з м’яким твердим шампунем на основі амінокислот і рослинних екстрактів. Таке поєднання дбайливо змиває пил і себум, не порушує захисний бар’єр шкіри та рятує від відчуття стягнутості.

Важливо: якщо лущення виражене, з’являються жовтуваті лусочки, сильний свербіж, почервоніння чи помітне випадіння волосся — це привід звернутися до дерматолога, а не просто змінити шампунь.

Чотири прості поради від фахівця для гарного волосся

Завжди намилюйте голову двічі. Перший раз ви просто змиваєте бруд, пил і шкірне сало, а під час другого намилювання шкіра повноцінно очищується, і починають діяти корисні екстракти шампуню. Мийте лише коріння. Наносьте шампунь винятково на шкіру голови. Щоб вимити волосся по довжині, цілком вистачить тієї піни, яка стікатиме під час змивання. Ніколи не тріть пасма, наче білизну під час прання! Не забувайте про пілінг. Наша шкіра голови, так само, як і обличчя, потребує відлущування. Раз на 7–10 днів використовуйте спеціальний скраб або пілінг для шкіри голови — це допоможе очистити пори і дозволить волоссю рости швидше. Мийте голову за потреби. Головний недієвий міф — намагатися «привчити» шкіру до іншої частоти миття. Це лише посилює закупорювання пор і виділення себуму.

Секрет гарного волосся — це не магія, а правильний підхід до очищення. Обирайте шампунь з розумом, і ваша шкіра голови віддячить вам густим та здоровим волоссям!

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