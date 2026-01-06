Що треба знати, перш ніж розпочати лазерну епіляцію: 10 важливих зауважень

Три жінки на пляжі / © Credits

Реклама

Якщо ви хочете позбутися волосся на тілі, варіантів у вас безліч. Можна скористатися бритвою чи навіть інвестувати в один з найкращих пристроїв для IPL-епіляції. Але експерти погоджуються, що для довгострокового зменшення волосся салонний лазер — це найкращий вибір. А тепер, коли зима вже в розпалі, саме час розпочати свій шлях епіляції.

За допомогою експертів Woman&Home розглянемо все, що вам потрібно знати, перш ніж записатися на лазерну епіляцію.

Зменшення, а не видалення

Лазер — це не 100% видалення волосся, а радше довгострокове зменшення його росту. Після курсу епіляції ми можемо досягти зменшення волосся на 80–90%.

Реклама

Ви зможете побачити результати вже після першого сеансу. Волосся може повільніше відростати між сеансами, його текстура може змінюватися, воно ставатиме тоншим і буде менш помітним.

Працює на всіх тонах шкіри, але не на кольорі волосся

У минулому лазерам було важко розрізнити насичений відтінок шкіри від темного волосся, тому він не завжди був доступний людям з чорною чи азійською шкірою. Проте сучасні апарати, а також краще розуміння чутливості до меланіну змінили це. Лазерну епіляцію можна безпечно проводити на більшості тонів шкіри. Однак важливий тип лазера, що використовується. Для темніших тонів шкіри певні довжини хвиль є найбезпечнішими та найефективнішими.

Колір волосся — це інша справа. Найкращим кандидатом для лазерної епіляції є будь-який клієнт з темним волоссям, в ідеалі темно-коричневим чи чорним, оскільки лазер притягується до пігменту у волоссі. Клієнтам з рудим, білим, світлим чи сивим волоссям не рекомендується проходити лазерну епіляцію. Лазер, власне, не розрізняє ці волоски і не має жодного ефекту.

Це займає місяці

Якщо ви думали, що лазерна епіляція — це одноразова процедура, подумайте ще раз. Для найкращих результатів і постійного зменшення волосся експерти рекомендують курс зі щонайменше восьми сеансів.

Реклама

Також важливо точно розраховувати час проведення процедур. Сеанси проводяться за дуже важливими часовими рамками: кожні 4–6 тижнів для ділянок обличчя і 6–8 тижнів — для ділянок тіла. Якщо провести лазерні сеанси занадто рано або занадто пізно, можна побачити негативний вплив на загальні результати. Це пояснюється тим, що для лазерної епіляції волосся має бути в анагеновій фазі росту волосяного циклу. Будь-якої миті часу лише 1%–30% нашого волосся перебуває в стадії анагену. Ось чому нам потрібно кілька сеансів.

Експерти рекомендують планувати курс лазерної епіляції за шість місяців до будь-яких свят чи важливих подій, а це означає, що якщо ви хочете позбутися пухнастості до літа, в ідеалі вам потрібно почати взимку.

Різні ділянки реагують по-різному

Пушкове волосся — це ваш м’який, пухнастий «персиковий пух», не призначений для агресивного видалення. Зазвичай воно зустрічається на обличчі та шиї, і найкраще боротися з ним м’яким методом, як-от дермапланінг. Використання лазера на пушковому волоссі не просто означає марнування ваших грошей, а й може спровокувати стан, який називається парадоксальним гіпертрихозом, коли волосся відростає густішим і темнішим.

Однак волосся на таких місцях, як брови, ноги, лінія бікіні та пахви, товстіше й темніше, що робить його ідеальною мішенню для лазера.

Реклама

Це дуже швидка процедура

Лазер — це дуже швидка процедура. Повна епіляція ніг, зони бікіні та пахв займае лише 45 хвилин. Процедура для верхньої губи займе менше п’яти хвилин за сеанс.

Вам також не доведеться перейматися занадто тривалим часом відновлення. Ви можете побачити невелике почервоніння, і ваша шкіра може трохи нагріватися одразу після процедури, але все має загоїтися протягом 24–72 годин.

Потрібно поголитися

Перед прийомом вам потрібно поголити ділянку, підготовлену до процедури. Лазерна епіляція працює шляхом спрямованого лазерного світла на волосяний фолікул і використання тепла для руйнування кореня. Якщо клієнтка приходить на прийом зі скаргами на вросле волосся, і епіляція проводиться безпосередньо над ним, лазерна енергія поглинається поверхневим волоссям і не використовується біля кореня, що призводить до поганих результатів. Що ближче гоління до процедури, то краще. Тому використовуйте найкращу бритву, яку можете, і регулярно замінюйте леза.

Якщо ж вас турбує відростання волосся між прийомами — голіться. Депіляція воском, епіляція, пінцет і навіть креми для видалення волосся категорично заборонені. Це тому, що лазерна епіляція руйнує корінь нашого волосся, відомий як дермальний сосочок, який відповідає за підтримку цибулини. Якщо ми зруйнуємо дермальний сосочок, організм більше не зможе живити волосся, тим самим вбиваючи його. А коли ми депілюємо воском, ниткою чи пінцетом, ми можемо витягнути дермальний сосочок разом з волоссям. Якщо ж кореня немає, лазер не працюватиме.

Реклама

Подбайте про татуювання

Лазерна епіляція не рекомендується тим, хто має бодіарт, оскільки вона може спричинити його вицвітання і дискомфорт. Ви все ще можете записатися на прийом, але лазер не можна використовувати для видалення волосся над татуюванням, тому якщо воно потрапить до зони оброблення, його закриють та обведуть. Ось чому початкові консультації такі важливі — ви можете заздалегідь попередити свого косметолога про будь-які татуювання, щоб дізнатися, чи варто робити епіляцію.

Деякі ділянки чутливіші

У кожного свій больовий поріг, тому важко визначити його за шкалою страждань. Якщо ви пережили епіляцію бікіні, ви легко переживете лазерну епіляцію будь-чого. Щипання або клацання гумки на шкірі, що супроводжується теплом — приблизно так можна описати цю процедуру. Лазер також супроводжується потоком холодного повітря на шкірі, що приємно відчувається і справді допомагає мінімізувати будь-який дискомфорт.

Як і в разі з восковою депіляцією, є ділянки, чутливіші за інші. Загалом найнеприємнішими є кістляві ділянки, як-от щиколотки. Верхня губа може бути більш щипкою, оскільки шкіра там тонша з більшою кількістю нервових закінчень. Зона бікіні може бути більш напруженою через жорсткість лобкового волосся.

Чи варто відкладати сеанс через менструацію

Відкладання депіляції бікіні в цей час місяця менше пов’язане з підвищеною чутливістю шкіри (хоча для багатьох це буде фактором), а більше — з сором’язливістю. Насправді ви можете не перейматися — лазерна епіляція зони бікіні абсолютно нормальна під час менструації, тож якщо ваш наступний прийом припадає на тиждень кровотечі, використовуйте тампон і не відкладайте сеанс. Найкраще дотримуватися послідовності.

Реклама

Хоча клієнтки можуть мати в цей час більшу чутливість, оскільки гормональні зміни часом роблять шкіру чутливішою і впливають на наш больовий поріг.

Чого треба уникати

Належна підготовка шкіри та волосся перед прийомом допоможе покращити результат.

Припиніть усі інші методи видалення волосся, як-от воскова депіляція, пінцет та епіляція, за чотири тижні до процедури.

Підготуйте шкіру, поголившись за 24 години до візиту.

Видаліть усі засоби для штучної засмаги та тонувальні засоби. Ділянка має бути вільна від дезодорантів, лосьйонів і сонцезахисного крему.

Уникайте перебування на сонці та соляріїв за два-шість тижнів до процедури.

Уникайте ексфоліантів та активних інгредієнтів за три-п’ять днів до будь-яких сеансів на обличчі та повідомте свого лазерного спеціаліста про будь-які зміни у стані здоров’я чи нещодавні передові методи лікування, які ви могли пройти.

Після процедури ваша шкіра може бути трохи чутливою, тому деяких речей варто уникати.