Шість поширених помилок під час душу, які призводять до проблем з шкірою

Краса обличчя і шиї завжди була в центрі уваги індустрії краси, але нещодавно догляд за тілом почав ставати таким же важливим. Шкіра тіла потребує особливого догляду, адже це наш найбільший орган. Зараз з’являється все більше засобів, що містять активні інгредієнти, які борються з проблемами, як акне, дерматит і кератоз пиларис.

Про це пише In Journal.

Помилки, які ми робимо під час душу

Перш ніж скористатися продуктами з активними інгредієнтами, перевірте, чи не робите ви деякі основні помилки. Ми вже писали про найпоширеніші помилки, які ми робимо, наносячи лосьйон на тіло, а цього разу наш фокус на душі. Продовжуйте прокручувати.

Умивання обличчя гарячою водою призводить до висушування шкіри та появи червоних плям, а також погіршує певні стани, такі як запальні процеси або рожевий висип. Схоже, це стосується і шкіри тіла. Гаряча вода буквально змиває природні олії, ліпіди та кератин, які мають важливу роль у збереженні води в шкірі. Відтак, шкіра стає сухою і подразненою, що може призвести до низки проблем, особливо якщо ви звикли довго перебувати під душем.

Використовуєте губки та спонжі для миття тіла

Агресивні спонжі, а особливо мережі для миття тіла, створюють на шкірі мікротріщини, через які вона стає більш вразливою до інфекцій та акне. Розмазування та легке тертя гелю для душу рукою цілком достатньо, а раз на тиждень можна зробити механічний пілінг всього тіла, щоб прибрати мертві клітини з шкіри.

Не до кінця змиваєте бальзами і маски для волосся з тіла

Ми впевнені, що кожна жінка після миття нанесе бальзам чи маску на волосся, а потім, не змивши, йде під душ. Однак це можливо тільки за умови, що ви ретельно змиєте ці продукти, щоб вони не залишалися на шкірі. В іншому випадку їх залишки можуть призвести до появи акне та чорних цяток, тому багато фахівців радять починати душ лише після того, як ви змили всі продукти з волосся, або мити волосся окремо.

Миєте обличчя під душем

Якщо ви хочете якомога довше зберігати тонус шкіри обличчя, найкраще привчити себе умитися холодною або теплою водою. У цьому контексті вода під душем зазвичай занадто гаряча для шкіри обличчя і може її висушити. Зрозуміло, це може бути додатковим кроком у вашій рутиці, але шкіра вам буде вдячна за це.

Не використовуєте підходящі продукти для душу

Під час вибору продуктів для душу важливо враховувати тип вашої шкіри та pH цих засобів, щоб вони не містили агресивних інгредієнтів, які можуть висушити шкіру. Це особливо важливо для людей з сухою та чутливою шкірою. Обирайте збагачені формули з гідратуючими властивостями, подібно до того, як ви обираєте гелі для вмивання обличчя.

Витираєте тіло рушником

Усім нам трапляється, що в спішці ми витираємо тіло рушником, щоб швидше висушити шкіру і піти далі, але це тертя занадто агресивне для шкіри. Натомість слід обережно промокати шкіру рушником, а потім нанести зволожувальний засіб, поки шкіра ще волога. Це дозволяє зберегти вологу в шкірі, а завдяки пару в ванній зволожувальні засоби проникають глибше в шкіру.

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