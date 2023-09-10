Сім б'юті-міфів, яких час позбутися

Деякі з цих міфів з'явилися нещодавно, але є серед них і ті, які вводять багатьох жінок в оману роками.

Чи справді шкіра звикає до крему, патчі усувають темні кола під очима, а жирну шкіру потрібно частіше очищати? Популярні б'юті-міфи розвіяла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Шкіра звикає до крему

Функція крему — зволожувати шкіру. Зволожувальний крем — не антибіотик, щоб викликати звикання. У його складі присутні вологоутворювальні, що пом'якшують та регенерують, інгредієнти. Працює він на поверхні шкіри, тобто на епідермісі, на відміну від сироватки. Добирається за типом шкіри. За бажання ви можете поміняти зимовий крем щільної консистенції на літній легкий крем-флюїд. Придбати крем іншого виробника або зовсім припинити ним користуватися.

Зволожувальний крем не омолоджує — він попереджає появу зморшок. Зміцнює гідроліпідну мантію, згладжує ороговілі лусочки, захищає шкіру від обвітрювання.

Після уколів краси шкіра розтягується

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Залежно від процедури, в уколах краси може бути присутнім ботулінічний токсин типу А, колаген, гіалуронова кислота, пептиди, амінокислоти, вітаміни. Один компонент або комбінація декількох.

Уколи краси живлять шкіру корисними речовинами, активізують вироблення колагену і еластину, розслаблюють перенапружені м'язи, відтворюють втрачений об'єм тканин. Через 3-12 місяців після процедури складники уколів краси виводяться з організму. Шкіра не розтягується і не обвисає, а повертається в свій первинний стан. Якщо ви зробили мезотерапію раз, вам не доведеться робити її повторно через безвихідь.

Вода запобігає появі зморшок

Вода — основний елемент людського організму. Присутній в клітинах і тканинах. Забезпечує роботу всіх органів і систем. Контролює терморегуляцію і водний баланс. Пити воду життєво необхідно, але це ніяк не впливає на процес утворення зморшок.

На їхнє утворення впливають:

генетична схильність;

тип шкіри і тип старіння;

ультрафіолетові промені (фотостаріння);

відсутність домашнього догляду;

спосіб життя і звички — куріння, дефіцит сну, вітамінів і мікроелементів, зловживання солодким (відбувається глікація, тобто зацукрювання колагенових волокон).

Патчі позбавляють від темних кіл під очима

Темні кола під очима з'являються через:

анатомічно тонку шкіру в цій зоні — просвічуються кровоносні судини і круговий м'яз очей;

вікове стоншування жирового прошарку в зоні очей — з віком жир мігрує вниз, жировий прошарок "худне", що призводить до просвічування судин і кругових м'язів очей;

гіперпігментації;

дефіциту сну і відпочинку.

Патчі локально зволожують і охолоджують шкіру, але не підвищують її щільність, не збільшують жировий прошарок в зоні очей. Темні кола можна прибрати за допомогою консілера, висвітлювальної мезотерапії, контурної пластики.

"Зволожувальні" олії ліпші за будь-який крем

Базова рослинна олія складається з жирів. Коли ми наносимо її на здоровий епідерміс тривалий час, жири олії вбудовуються в жири шкіри, порушують її та руйнують ліпідний баланс. З'являється відчуття сухості і стягнутості. Олія не містить воду, тому чудово пом'якшує і живить шкіру, але не зволожує.

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Натуральні рослинні олії можна використовувати курсом у разі пошкодження ліпідного шару. Для відновлення шкіри після сонячних опіків і живлення волосся. Під час вагітності, щоб уникнути появи розтягнень.

Наносяться олії на чисту, злегка вологу шкіру легкими вбивальними рухами. Через 10-15 хвилин залишки олії прибираються сухою серветкою.

Тип шкіри можна поміняти

Традиційно виділяють чотири типи шкіри — нормальний, комбінований, сухий, жирний. За тип шкіри відповідає генетика. Але в процесі життя, наприклад, комбінована шкіра може стати чутливою, проблемною, зневодненою, схильною до жирності. Відбувається це через застосування невідповідної косметики, гормональні порушення, дефіцит вітамінів і мікроелементів, розвиток захворювань внутрішніх органів та інше.

Змінити жирну шкіру на суху неможливо. Як і суху на жирну. Але усунути чутливість, зневоднення, налагодити вироблення шкірного сала можливо.

Жирну шкіру потрібно інтенсивно очищати і скрабувати

Якщо очищати жирну шкіру до скрипу, сальні залози будуть виробляти шкірне сало інтенсивніше. Себум — природний крем шкіри, який зволожує її і захищає від шкідливих мікроорганізмів. Коли ми прибираємо шкірне сало повністю, сальні залози сприймають це, як сигнал посилити захист (і правильно роблять).

Очищати будь-яку шкіру необхідно вранці і ввечері. Рогові лусочки відлущувати раз на 10-14 днів, використовуючи м'який пілінг або гомаж. Якщо вас бентежить сальний блиск, користуйтеся матувальною пудрою і матувальними серветками.

Любіть себе і свою шкіру!

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