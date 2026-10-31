Схуднення, менопауза та в’ялість шкіри: як зберегти природні риси / © Credits

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Схуднення може стати важливим кроком до кращого самопочуття, проте іноді разом із зайвими кілограмами зникає й частина звичного об’єму обличчя. Щоки стають менш округлими, у скронях помітні западини, складки біля рота здаються глибшими, а лінія нижньої щелепи — менш чіткою, про це йдеться у матеріалі видання NewBeauty.

В інтернеті для таких змін навіть з’явився окремий термін — «Оземпікове обличчя». Ним описують втрату об’єму обличчя, яку можуть помічати люди під час значного схуднення, зокрема на тлі препаратів для контролю ваги.

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Та справа не лише у медикаментах. З віком шкіра природно втрачає колаген та еластичність, а гормональні зміни під час менопаузи можуть посилювати цей процес. Коли кілька чинників збігаються, зміни стають помітнішими. Чи означає це, що після схуднення обов’язково доведеться вдаватися до косметологічних процедур — зовсім ні. Проте якщо шкіра втратила пружність і це вас турбує, важливо розуміти, що саме змінилося, які методи можуть бути доречними та чого від них очікувати.

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Чому після схуднення обличчя має інакший вигляд

Втрата об’єму обличчя під час схуднення не означає, що препарат безпосередньо пошкодив шкіру, річ у структурі тканин. Підшкірний жир розташований у певних ділянках і допомагає підтримувати м’які контури обличчя. Коли його об’єм швидко зменшується, шкіра не завжди встигає адаптуватися до нових пропорцій.

У результаті можуть стати помітнішими:

западини у зоні щік і скронь

тіні під очима

носогубні складки

менш чіткий контур нижньої щелепи

в’ялість шкіри в окремих ділянках

Подібні зміни можуть виникати й на тілі, зокрема на руках, животі та стегнах. Те, наскільки сильно вони проявляться, залежить від темпу та масштабу схуднення, віку, генетики, початкового стану шкіри та інших індивідуальних чинників.

Гормональні зміни впливають на пружність шкіри

Ще один чинник, який може змінювати вигляд обличчя, — зниження рівня естрогену під час перименопаузи та менопаузи. Естроген бере участь у підтримці здоров’я шкіри, зокрема впливає на її товщину, зволоженість і колагеновий каркас. Колаген — це білок, який допомагає тканинам залишатися міцними та пружними, а еластин відповідає за здатність шкіри повертатися до початкової форми після розтягнення.

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Коли гормональний фон змінюється, вироблення колагену може знижуватися. Унаслідок цього шкіра стає тоншою, менш еластичною та схильнішою до появи дрібних зморшків і в’ялості.

У перші 5 років після менопаузи жінки можуть втратити близько 30% колагену шкіри, а надалі його кількість зменшується приблизно на 2% щороку. Це орієнтовні показники, які не варто сприймати як точний прогноз для кожної людини, бо зміни залежать від індивідуальних особливостей. Коли гормональні зміни збігаються зі значним схудненням, ефекти можуть накладатися один на одного. Саме тому важливо оцінювати не лише цифру на вагах або вік, а й конкретний стан тканин.

Втрата об’єму чи в’ялість

На перший погляд, може здаватися, що будь-які зміни обличчя після схуднення потребують однакового підходу. Насправді все залежить від того, чого саме бракує тканинам.

Втрата об’єму означає, що у певній зоні стало менше підшкірного жиру. Через це обличчя може здаватися запалим, а природні складки — помітнішими.

В’ялість шкіри пов’язана зі змінами її структурної підтримки, зокрема колагену та еластину. Шкіра може втрачати щільність, а контури ставати менш виразними.

Ці процеси можуть відбуватися одночасно, але не є взаємозамінними. Наприклад, відновлення об’єму в окремій ділянці не обов’язково усуне в’ялість шкіри. Так само процедура, спрямована на покращення пружності, не поверне втрачений підшкірний жир. Тому перед будь-яким втручанням варто проконсультуватися з кваліфікованим дерматологом або лікарем, який працює з естетичною медициною.

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Ультразвук для покращення пружності шкіри

Це неінвазивна апаратна процедура, яка використовує ультразвукову енергію для стимуляції процесів, пов’язаних із виробленням колагену та еластину. Ультразвукова енергія впливає на середній шар дерми, приблизно на глибині 1,5 мм. Вона створює контрольовані зони нагрівання у тканинах, запускає відповідь організму, яка сприяє формуванню нового колагену. Водночас система охолодження допомагає захищати поверхню шкіри.

Мета процедури — поступово покращити щільність і пружність шкіри, а також зробити менш помітними деякі прояви її в’ялості. На відміну від ін’єкційних філерів, цей підхід не передбачає додавання речовини для відновлення об’єму, він спрямований на стимуляцію власних структурних компонентів шкіри.

Скільки триває процедура

Сеанс зазвичай триває приблизно 30–45 хв, а період відновлення мінімальний чи зовсім не потрібен. Проте можливі побічні реакції та рекомендації що до догляду після неї залежать від індивідуальних обставин.

Важливо пам’ятати, що стимуляція колагену не дає миттєвого результату. Зміни, якщо вони виникають, розвиваються поступово, а ступінь покращення залежить від початкового стану шкіри та інших чинників. Процедура не гарантує повного усунення в’ялості, значного ліфтингу чи повернення втраченого об’єму.

Що ще допомагає під час схуднення

Апаратна косметологія — лише один із можливих складників догляду. Під час значного схуднення важливо підтримувати організм, особливо якщо процес відбувається під наглядом лікаря та з використанням препаратів GLP-1.

Достатня кількість білка. Білок потрібен для підтримки м’язової маси та нормальних процесів відновлення тканин. Силові тренування. За відсутності протипоказань вправи з опором допомагають підтримувати м’язи під час зниження ваги. Вони не можуть безпосередньо «підтягнути» шкіру обличчя, проте є важливою частиною збереження фізичної форми та м’язової маси. Збалансоване харчування. Організму потрібні не лише білки, а й достатня кількість енергії, жирів, вітамінів та мінералів. Надмірні обмеження можуть ускладнювати отримання необхідних поживних речовин. Захист від сонця та базовий догляд. Сонцезахисний засіб, м’яке очищення та зволоження допомагають підтримувати здоров’я шкіри та зменшувати вплив ультрафіолету.

Жоден із цих кроків не гарантує повного запобігання в’ялості, проте вони створюють кращі умови для підтримки здоровʼя шкіри.

Зміни обличчя після схуднення чи під час менопаузи не означають, що ви зробили щось неправильно. Це може бути результатом кількох процесів, які відбуваються одночасно, а саме, зменшення жирового об’єму, природного старіння шкіри та гормональних змін.

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