Сліпота через підстригання вій: новий небезпечний тренд TikTok

Сліпота через підстригання вій / © Credits

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Соціальні мережі регулярно диктують нові стандарти краси. Сьогодні користувачі експериментують із зачісками, самостійно коригують брови, видаляють волосся на різних ділянках тіла, а тепер дісталися й вій, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Новий тренд із TikTok закликає підстригати вії, щоб вони мали коротший вигляд. Частина блогерів стверджує, що довгі вії роблять чоловіче обличчя надто «жіночним», тому ножиці нібито допомагають змінити зовнішність.

Втім, лікарі закликають навіть не думати про такий експеримент. Дерматологиня Стефані Тровато пояснила, чому підстригання вій — одна з найнебезпечніших б’юті-звичок, які поширюються у соцмережах.

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Небезпека підстригати вії

За словами лікарки, медичні фахівці загалом не рекомендують підстригати вії, адже вони мають природний цикл росту та рідко виростають настільки довгими, щоб це справді створювало проблему.

Більшість людей робить це не через медичні показання, а під впливом соціальних мереж або модних тенденцій. Але з погляду дерматології та офтальмології вії повинні залишатися такими, якими їх задумала природа.

Небезпечний тренд

Найочевидніший ризик — ви підносите гострі ножиці впритул до ока. Навіть найменша необережність може призвести до травми повіки чи самого ока. Крім того, нестерильний інструмент здатний занести бактерії та спричинити інфекцію. Проте це далеко не всі можливі наслідки. Після підстригання вій зростає ризик:

запалення

інфекцій

подразнення очей

тимчасового погіршення зору

розвитку блефариту — запалення країв повік, яке потребує лікування

Ще одна проблема, про яку мало хто замислюється, — порушення слізної плівки. Саме вона вкриває поверхню ока невидимим захисним шаром. Якщо вії вкоротити, ця природна система працює гірше, а це може призвести до сухості, свербежу та дискомфорту.

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Навіщо нам вії

Попри те, що багато хто сприймає вії лише як елемент зовнішності, вони виконують важливу захисну функцію. Вії:

затримують пил, дрібне сміття та інші частинки, і не дозволяють їм потрапляти на поверхню ока

завдяки природному вигину відводять краплі поту, води та інші подразники від очей

запускають рефлекс моргання, якщо до них щось торкається, та захищають очі від травм

Коли вії стають коротшими, цей природний бар’єр працює значно гірше. Через це підвищується ризик подразнення, запалення та потрапляння сторонніх частинок на поверхню ока.

Чи відростуть вії після підстригання

Хороша новина — якщо ви зробили це лише один раз і волосяні фолікули не пошкоджені, вії, найімовірніше, відростуть. Однак цей процес може бути досить тривалим, а нові волоски певний час матимуть нерівномірний вигляд.

Якщо ж регулярно травмувати вії, ситуація ускладнюється. Постійне механічне пошкодження, запалення чи інфекції можуть негативно впливати на волосяні фолікули та перешкоджати нормальному росту вій.

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Ще один популярний міф також не має наукового підтвердження, що підстригання вій не робить їх густішими, довшими чи міцнішими. Лікарі наголошують, що жодних доказів того, що після обрізання волоски ростуть краще, не існує. Якщо ж хочеться зробити вії об’ємнішими, безпечнішими варіантами залишаються туш для вій чи консультація лікаря щодо можливих методів стимуляції росту.

Коли звертатися до лікаря

Іноді проблеми з віями справді потребують медичного втручання. Проте рішення про їхнє підстригання чи видалення має ухвалювати лише спеціаліст у стерильних умовах. Серед таких станів:

трихіаз — коли вії ростуть у напрямку ока та подразнюють рогівку

дистихіаз — наявність двох рядів вій, що також може травмувати око

трихомегалія вій — надмірно довгі вії, які заважають зору чи викликають біль

запальні захворювання, зокрема очна розацеа, осередкова алопеція та блефарит, які можуть змінювати ріст, напрямок або спричиняти випадіння вій.

Також не варто зволікати з консультацією, якщо ви помітили:

раптову зміну довжини, густоти чи кількості вій

випадіння чи неправильний напрямок росту вій

біль в очах

почервоніння чи виділення

відчуття, ніби в оці щось застрягло

затуманення зору чи підвищену чутливість до світла

почервоніння чи набряк повік

постійну сльозотечу

Бажання експериментувати із зовнішністю — цілком природне, проте далеко не всі тренди із соцмереж однаково безпечні. Підстригання вій не зробить їх густішими чи красивішими, зате може позбавити очі природного захисту та спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Якщо довгі вії здаються вам незручними чи вас турбує їхній вигляд, найкраще рішення — не брати до рук ножиці, а звернутися до дерматолога чи офтальмолога. Фахівець допоможе знайти безпечний спосіб вирішити проблему без ризику для вашого зору.

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