SPF у тональному кремі та пудрі: косметологиня розповіла, чи справді він захищає від ультрафіолету

Як правильно користуватися санскрином та чи справді тональний крем із сонцезахисними фільтрами надійно захищає шкіру, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Про надмірний вплив ультрафіолету на шкіру

Після 25 років наша шкіра починає "дорослішати". Це незворотний процес, який залежить від генетики, гормонального фону й загального стану здоров’я людини. Такий тип старіння називають хроностарінням, або хронологічним старінням.

Також на здоров’я шкіри впливає спосіб життя – сон, фізична активність, раціон харчування, домашній догляд, наявність шкідливих звичок, як-от, наприклад, куріння, ультрафіолет. Поодинці або разом вони прискорюють фотостаріння шкіри. Але провідна роль відводиться ультрафіолету, який у близько 80% випадків прискорює фотостаріння. Автори деяких наукових досліджень вважають, що навіть близько 90%.

Що з ультрафіолетом не так?

В разі надмірного впливу ультрафіолет:

пошкоджує ДНК клітин;

виводить із тканин воду;

сповільнює в дермі вироблення гіалуронової кислоти, а ще колагену та еластину, які формують каркас обличчя;

послаблює захисний епідермальний бар’єр;

погіршує мікроциркуляцію крові;

сприяє появі гіперпігментації та майорських "прищів" (акне + сонячна алергія).

Коли я кажу про надмірний вплив ультрафіолету, то маю на увазі перебування під відкритим небом як у сонячний, так і в похмурий день без санскрину й закритого одягу понад 20 хвилин. У похмурий день ультрафіолет теж виробляється, проходить крізь хмари, досягає поверхні землі і залюбки "спалює" шкіру.

Про сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем може містити фізичні або хімічні фільтри. Фізичні, або мінеральні, блокують і розсівають ультрафіолетові промені, не дозволяючи їм проникнути у шкіру. Хімічні, мов губка, поглинають, перетворюючи енергію на тепло.

Наявність сонцезахисних фільтрів у декоративній косметиці – тональних кремах, гайлайтерах, пудрах – обґрунтована і зрозуміла. Виробники пишуть, що таким чином ви маскуєте естетичні недоліки та надійно захищаєте шкіру від фотостаріння. Та чи справді це так?

FDA (Food and Drug Administration) рекомендує наносити 2 мг сонцезахисного крему на квадратний сантиметр шкіри. Для захисту обличчя та шиї вам знадобиться приблизно чайна ложка крему. Теоретично тональний крем можна нанести на шкіру в такому об’ємі, але сонцезахист потрібно поновлювати кожні дві години. Навіть якщо ви перебуваєте в розсіяній тіні, під крислатою парасолькою чи на терасі – ультрафіолет відбивається від скляних поверхонь, води, піску.

Сонцезахисний крем безбарвний і за кілька хвилин повністю поглинається епідермісом, тому його можна нашаровувати, на відміну від тонального крему. Пудру, як самостійний сонцезахисний продукт, використовувати я не раджу, оскільки вона обсипається, і нанести її на шкіру в рекомендованому FDA об’ємі просто неможливо. Найкращий варіант: сонцезахисний крем (шкіра вже очищена, тонізована, за потреби зволожена) – тональний крем – пудра.

Правила використання сонцезахисного крему

1. Наносьте крем на шкіру за 20 хвилин перед виходом на вулицю, щоб він поглинувся і почав працювати. Не забувайте про повіки, кінчик носа, вуха, лінію зростання волосся, потилицю та губи.

2. За бажання, можете окремо користуватися бальзамом для губ із SPF.

3. Поновлюйте сонцезахист кожні дві години та після кожного занурення у воду.

Для зручності користуйтеся чайною ложкою або правилом двох пальців від корейців. На вказівний і середній пальці (по всій довжині) нанесіть дві щедрі смужки санскрину. Цієї кількості засобу вистачить для захисту шкіри обличчя.

4. Користуйтеся сонцезахисним кремом упродовж усього року. Взимку ультрафіолет відбивається від скляних поверхонь і снігу.

2021 року в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology вийшла стаття про дослідження старіння. Автор проілюстрував свою роботу світлиною 92-річної жінки, яка впродовж 40 років регулярно наносила сонцезахисний крем на обличчя, забуваючи про шию. Різниця між цими ділянками шкіри приголомшлива.

Тому, на мою думку, найкраще, що ви можете зробити для своєї шкіри в домашніх умовах зараз, із перспективною на майбутнє, – це почати користуватися сонцезахисним кремом.

Бережіть себе та свою шкіру!

