Сухість губ: 8 поширених помилок, які можуть погіршити проблему

Сухість губ може бути викликана різними причинами, про багато з яких ви навіть не здогадуєтеся.

Сухі губи – це неприємно. Вони печуть щоразу, коли ми їмо щось солоне, гостре чи кисле і тріскаються по кутках, коли ми говоримо чи позіхаємо. І це крім того, що грубі губи, що лущаться, можуть псувати наш зовнішній вигляд і сприяти скоченню помади.

Про те, чому наші губи такі вразливі, Woman&Home розпитав експертів.

На відміну від багатьох інших зон тіла, на наших губах немає сальних чи потових залоз — це означає, що вони особливо вразливі до зневоднення, оскільки їм не вистачає природного захисту та змащування, стверджує Сара Чепмен — професійна фахівчиня з догляду за обличчям із більш ніж 20-річним досвідом роботи. Шкіра губ також надзвичайно тонка і ніжна, що робить їх більш схильними до стресів довкілля.

І хоча ви можете думати, що знаєте, як найкраще боротися з потрісканими губами, багато хто з нас насправді припускається кількох типових помилок у цьому.

Ви не захищаєте губи від холоду

Зима не є сприятливим часом для нашої шкіри, оскільки, за словами Чепмен, холодна погода може посилити зневоднення через нестачу вологи в повітрі, сильний вітер і центральне опалення. Все це може порушити шкірний бар'єр, зменшивши його здатність утримувати воду, необхідну нашій шкірі, щоб залишатися гладкою, гладкою та комфортною. На жаль, наші губи зрештою відчувають на собі основну тяжкість побічних ефектів холодної погоди. Почасти тому, що їхня шкіра тонша, ніж на інших частинах обличчя, а почасти тому, що вони завжди на видноті.

Отже, так само, як ви не виходите на вулицю взимку без пальта або в дощ без парасольки, переконайтеся, що ви захищаєте свої губи живильним бальзамом (в ідеалі з SPF), який діє як додатковий бар'єр між ними та зовнішнім світом.

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Ваш бальзам для губ не працює

Деякі бальзами для губ (вазелін) містять високу концентрацію нафти, що необов'язково є найкращим вибором для сухих губ. Петролеум є типом інгредієнта, званого оклюзійним, і чудово дає раду зі створенням водонепроникного бар'єру на шкірі, запобігаючи втраті вологи. Проблема в тому, що він не тільки нічого не випускає назовні, а й нічого не пропускає, а це означає, що ваші губи не можуть вбирати вологу з атмосфери. У короткостроковій перспективі вони можуть здатися красивими, шовковистими та вологими, але щойно продукт закінчиться, ваші губи стануть такими ж сухими і, як і до використання бальзаму.

Найкращий підхід — натомість використовувати бальзам для губ, який містить комбінацію зволожувальних інгредієнтів та оклюзійних речовин, щоб він міг не лише захищати, а й живити їх. Також ви можете спробувати спочатку нанести під ваш бальзам для губ живильний крем.

Ви сушите губи матовими помадами

Під час створення матової помади розробники зосереджуються на створенні дійсно сильного пігменту, який тримається на губах протягом кількох годин, а не на тому, щоб губи були гладкими та м'якими. В результаті ви не знайдете у складі такої помади багато олійних інгредієнтів, а це означає менше користі для наших губ.

Навіть якщо сама помада не сушить губи активно, вона однаково може відчуватись так. Матові помади мають тенденцію стискатися у міру висихання, через що губи можуть стати стягнутими. Вони також можуть накопичуватися в лініях зневоднення та посилювати ділянки лущення, чого не може зробити формула блиску чи крему. Стійкі матові помади викликають сухість, тому замініть їх прозорими кольоровими варіантами, багатими на зволожувальні олії, радить експертка з краси і Абі Клів. Якщо вам подобається відтінок матової помади, але вас не влаштовує її вплив на губи, нанесіть на неї трохи бальзаму або олії для губ, щоб уникнути сухості.

Ви лижете губи

Облизування губ — це природна реакція, коли вони здаються сухими і стягнутими, оскільки приплив вологи приносить миттєве полегшення, але це не довгострокове рішення. Просто припиніть облизувати губи, рекомендує лікар-естетист та експерт із губ, доктор Тиджіон Ешо. Ваша слина містить ферменти, які руйнують природний ліпідний бар'єр губ, що може спричинити сухість, болісність та запалення.

Так само наша шкіра не повинна бути постійно вологою, і збереження її вологою під час облизування може збільшити ймовірність зараження, що особливо ймовірно, якщо ваші губи вже потріскалися і лущиться.

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Ви не дбаєте про губи вночі

Доглядати губи протягом дня складно, оскільки вони постійно піддаються впливу зовнішніх факторів, таких як холодна погода, центральне опалення та ультрафіолетове проміння, — все це може зробити їх сухішими. Крім того, будь-який бальзам або процедури, які ви застосовуєте, будуть стиратися під час їжі, пиття та розмови.

Завдавши поживного бальзаму перед сном, ви зможете протидіяти будь-якій сухості, яка природним чином виникає в нічний час. Трансепідермальна втрата води (волога, що випаровується зі шкіри) також збільшується на 25% за ніч, тому важливо забезпечити зволоження та нанести поживний продукт для губ перед сном, каже Чепмен. Ви також можете нанести більш товстий шар або більш важкий продукт, ніж вам хотілося б, протягом дня, оскільки вам не доведеться турбуватися про те, чи матиме він надто жирний, надто білий або надто блискучий вигляд.

Ви курите

Навряд чи когось здивує той факт, що куріння є шкідливим для здоров'я загалом, але воно також може бути основною причиною сухості губ. Ми всі знаємо про згубний вплив куріння на шкіру через використовувані хімічні речовини, які викликають зневоднення та виснаження рівня вітаміну С у вашій шкірі. Без достатнього його рівня наша шкіра не має достатнього захисту від довкілля і нездатна ефективно відновлюватися, а це означає, що губи довше залишаються потрісканими і лущаться.

Ваша дієта вимагає перегляду

Краса починається зсередини, тому щоб мати найкращі шанси на м'які і гладкі губи, вам потрібно правильно харчуватися. Недостатнє вживання жирних кислот омега-3, які зазвичай містяться в жирній рибі, такій як лосось і тунець, а також у горіхах і насінні, таких як волоські горіхи та насіння чиа, також може призвести до зневоднення, оскільки вони необхідні для підтримки здоров'я шкіри, стверджує Чепмен. Якщо ви вже страждаєте від сухості губ, вам варто уникати алкоголю, кофеїну та солоних оброблених продуктів, оскільки всі вони сприяють зневодненню шкіри.

Вам потрібно змінити зубну пасту

Зубна паста, яку ви використовуєте, може вплинути на зовнішній вигляд та відчуття ваших губ. Багато формул містять сульфати — інгредієнт, який також міститься в шампунях і гелях для душу. Це надає їм приємної пінистої текстури, яка залишає відчуття скрипучої чистоти, але може сильно стягувати і дратувати шкіру, з якою вона контактує.

Сульфати у вашій зубній пасті можуть погіршити проблему з губами, каже Клів. Розгляньте можливість переходу на формулу, що не містить сульфати, або на формулу, рекомендовану для чутливих ясен.

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