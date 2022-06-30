Сухий шампунь: правила використання, плюси та мінуси

Влітку волосся жирніє швидше через підвищене потовиділення і збільшення вироблення шкірного сала.

Коли потрібно швидко привести зачіску до ладу, нас рятує сухий шампунь. Про те, як часто можна ним користуватися і як це робити правильно, щоб не нашкодити волоссю, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Правила використання сухого шампуню

Сухий шампунь — це шампунь у вигляді порошку або спрею. Він адсорбує шкірний жир, мікрочастинки бруду і пилу, створюючи відчуття чистоти і свіжості, але не очищає волосся в класичному розумінні цього слова. Через кілька годин воно знову пожирнішає. Надає волоссю доглянутий вигляд концентрат рослинного крохмалю з рису або кукурудзи, який вбирає жир і бруд.

Для того, щоб домогтися ефекту чистоти:

розчешіть волосся, щоб шампунь рівномірно розподілився на ньому;

3-4 рази струсіть балон з сухим спреєм;

спочатку розпорошіть шампунь на забруднене коріння, розділяючи волосся на негусті пасма, на відстані 15-20 см. В кінці — невелику кількість по всій довжині, щоб освіжити зачіску повністю. Не використовуйте багато засобу, щоб не погіршити волосся;

чистими руками розподіліть шампунь по всій довжині волосся, м'яко масажуючи шкіру, і залиште на 5-10 хвилин. За цей час сухий шампунь вбере в себе бруд і шкірне сало;

розчешіть волосся, щоб вичесати залишки сухого шампуню, і зробіть укладку. Під час вичісування особливу увагу приділяйте привушній і скроневій зонам.

Якщо ви йдете з дому на цілий день, прихопіть шампунь з собою, щоб використовувати його повторно.

Плюси і мінуси сухого шампуню

Сухий шампунь швидко надає волоссю нормальний вигляд, коли у вас немає часу на повноцінне миття голови. Надає зачісці легкий природний об'єм. Він не залишає липкості, не вимагає змивання водою, ним легко користуватися вдома, на роботі і в подорожі.

З мінусів:

тальк забиває пори, сприяє утворенню лупи і розвитку себорейного дерматиту.

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Після кожного використання сухого шампуню, я раджу робити м'який пілінг шкіри голови або мити голову глибокоочищальним шампунем. Так ви приберете з епідермісу залишки шкіри і дасте можливість волосяним фолікулам рости далі.

Якщо користуватися шампунем 2-3 дні поспіль без очищення, ороговілі лусочки, шкірне сало, мікрочастинки тальку, пилу і бруду змішаються і затвердіють на шкірі. Потім вся ця субстанція підсохне і почне лущитися;

на темному волоссі шампунь може залишати білий наліт;

за тривалого використання сухий шампунь призводить до свербіння або подразнення шкіри голови, оскільки він має підсушувальний ефект, втрати природного здорового блиску, ламкості волосся, порушення водного балансу.

Я не рекомендую користуватися сухим шампунем часто або щодня. Ідеальний варіант — раз на тиждень або, коли немає можливості помити волосся звичним способом (наприклад, раптово відключили воду). Оскільки головна функція звичайного шампуню — очищувати волосся і шкіру голови від забруднень і ороговілих лусочок. А сухого — маскувати проблему, вбираючи шкірний жир, що осідає на поверхні шкіри.

Я не раджу користуватися сухим шампунем у разі себорейного дерматиту, псоріазу, екземи, схильності до утворення лупи, сухої і чутливої шкіри.

Бережіть своє волосся!

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