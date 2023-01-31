Сяйлива шкіра: що робити, щоб вона була, наче в рекламі

Сяйлива шкіра – об’єкт гордощів і заздрощів. Бо якщо вона сяє, отже, випромінює красу і здоров’я. Та чи так це?

Сяйлива шкіра випромінює здоров’я і красу. В цьому нас запевняє реклама та б’юті-експерти. Та чи справді це так, завдяки чому сяє шкіра і чи нормально, якщо вона не сяє, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Сяйлива шкіра – це шкіра, яка немов би підсвічена зсередини на певних зонах обличчя. Це вилиці, кінчик і крила носа, міжбрівна зона, підборіддя. Сяяння вважається ознакою красивої та здорової шкіри. А як насправді?

Здорова шкіра має нормальний кислотно-лужний баланс (pH), мікробіом, мікроциркуляцію крові та обмін речовин на клітинному рівні. Виробляє колаген, еластин, ліпіди, шкірне сало. Регулярно оновлюється. Достатньо зволожена. Але водночас вона може не мати бажаного сяяння.

Бо найчастіше сяяння забезпечують зволожувальні креми й сироватки з мікрочастинками золота, срібла, "живильними" оліями. Доглядові засоби зі щільною структурою, які створюють на поверхні епідермісу тонку недихальну плівку. Пудра, хайлайтер, консилер. У деяких випадках – надлишок шкірного сала.

Щоб домогтися сяйливої шкіри, деякі дівчата зволожують її двічі поспіль або різними засобами. Наприклад, крем плюс "зволожувальна" олійка. Якщо це і працює, то переобтяжує шкіру.

Завдання зволожувального крему чи сироватки – перешкоджати втраті вологи з епідермісу впродовж дня/ночі, укріпляти гідроліпідну мантію та підтримувати мікробіомний баланс. Крем наносимо точково на щоки, лоб, підборіддя. Втираємо легкими масажними рухами від центру до периферії: від підборіддя до вух, від крил носа до вилиць і скронь. Відтак на обличчі має виникнути тонкий, майже невідчутний шар крему.

Завдання "зволожувальної" олійки – пом’якшити та заспокоїти епідерміс. Через те, що олія не вбирається шкірою повністю, наприклад, на вилицях впродовж дня зберігається мерехтливий блиск. У довготривалій перспективі це може призвести до порушення гідроліпідної мантії та зневоднення. Простіше кажучи, шкіра звикне до готових, нанесених на її поверхню ліпідів, що вбудовуються в ліпідо-епідермальний бар’єр, і не намагатиметься виробити власні ліпіди.

Ще один спосіб примусити шкіру сяяти – приймання колагену як харчової добавки. Але готовий капсульований білок наш організм руйнує, розкладаючи на амінокислоти. З цих амінокислот він потім на власний розсуд будує білки, спрямовуючи їх туди, де спостерігається найбільший білковий дефіцит. І не факт, що в дерму, де залягають волокна колагену й еластину.

Якщо вам все ж дуже хочеться мати сяйливу шкіру, я раджу:

раз на 10-14 днів відлущувати ороговілі лусочки шкіри за допомогою м’якого пілінгу з кислотами у складі;

очищати епідерміс вранці та ввечері засобом для вмивання;

користуватися зволожувальною сироваткою з ефектом мерехтіння;

періодично робити мезотерапію, біоревіталізацію – це процедури, які зволожують глибокі шари шкіри, а не лише роговий шар, як крем чи сироватка;

періодично робити професійний пілінг, ультразвукове чищення, мікротокову терапію, лазерне шліфування;

стати прихильницею або прихильником професійного й домашнього масажу;

гуляти на свіжому повітрі;

їсти фрукти, горіхи, овочі, продукти, багаті Омега-3 кислотами;

підібрати декоративну косметику з ефектом мерехтіння.

Сяяння шкіри – умовний показник її здоров’я та краси. Якщо ви дбаєте про неї, а вона не сяє, як у рекламному відеоролику, з вами і з нею все гаразд.

Любіть себе та свою шкіру!

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