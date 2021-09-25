Типи старіння шкіри: які бувають і чому важливо знати свій

Типи старіння шкіри: які бувають і чому важливо знати свій

Кожна людина старіє по-різному, тобто в межах свого типу старіння шкіри. Тип старіння впливає на швидкість утворення зморшок, опущення м'яких тканин, якість шкіри, чіткість контурів обличчя.

Про те, які бувають типи старіння шкіри обличчя і як вони впливають на догляд за шкірою, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Типи старіння шкіри

Існує п'ять типів старіння шкіри обличчя:

дрібнозморшкуватий;

деформаційний;

втомлений;

м'язовий;

комбінований або змішаний.

Тип старіння — це не те ж саме, що тип шкіри. Традиційно виділяють нормальний, комбінований, жирний, сухий типи шкіри. Між типом шкіри і типом старіння немає чіткого взаємозв'язку.

Дрібнозморшкуватий тип старіння характеризується утворенням сітки дрібних зморшок під очима, на лобі, підборідді, шиї, в зоні носа і рота, вираженою гіперпігментацією, чутливістю, яка проявляється у вигляді почервоніння і подразнень.

До дрібнозморшкуватого типу старіння схильний найчастіше сухий тип шкіри. З плюсів — за такого типу старіння зберігається чіткість овалу обличчя, немає навислих повік, брилів і другого підборіддя.

Деформаційний тип старіння — найпопулярніший тип старіння шкіри, за якого порушується архітектоніка обличчя. "Пливе" овал обличчя, з'являються виражені носогубні зморшки через міграцію жирових пакетів, навислі повіки, подвійне підборіддя, набряклість. Початкові вікові зміни з'являються у 25-30 років. Першим страждає овал — викривляється кут молодості в 90 градусів між підборіддям і лінією шиї.

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З плюсів — за такого типу старіння на шкірі немає сітки дрібних зморшок, як під час дрібнозморшкуватого типу. Шкіра не страждає від сухості, почервоніння, подразнень. Рідше зустрічається гіперпігментація.

Втомлений тип старіння — це найбільш природний і естетичний тип старіння. Вікова трансформація відбувається повільно і органічно. Втомлений вигляд обличчю надають опущені куточки рота, носогубні і носослізні зморшки, сірий тон шкіри, виражена набряклість.

До перших ознак старіння за втомленим типом я зараховую опущення куточків рота, утворення носогубних зморшок, зниження еластичності і пружності шкіри.

З плюсів — у разі правильного щоденного догляду в поєднанні з професійними косметичними процедурами процес старіння шкіри можна зробити непомітним.

М'язовий тип старіння характеризується наявністю виражених зморшок в зоні очей ("гусячих лапок") і носо-губної зони, повік, що нависають, пігментації. На обличчі з'являється, умовно кажучи, зайва шкіра через дефіцит підшкірного жиру, і множинні заломи через м'язовий гіпертонус.

З плюсів — овал обличчя зберігає чіткість. З мінусів — шкіра старіє різко і зміни більш ніж помітні.

Комбінований або змішаний тип старіння поєднує в собі два типи старіння, наприклад, м'язовий і деформаційний.

Три причини дізнатися свій тип старіння

Знаючи свій тип старіння шкіри, ви зможете:

1. підібрати косметику для щоденного догляду вдома, з огляду на тип шкіри і наявні проблеми;

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2. уповільнити процеси природного старіння, наприклад, запобігти появі набряків і гіперпігментації, утворенню "гусячих лапок", передчасне руйнування колагенових і еластинових волокон під впливом глікації або ультрафіолетових променів;

3. зміцнити здоров'я шкіри за допомогою професійних ін'єкційних і безін'єкційних косметичних процедур — плазмотерапіі, ендосфера-терапії, мезотерапії, контурної пластики та ін.

Ви можете спробувати визначити свій тип старіння самостійно. Але оскільки і тип старіння, і тип шкіри не змінюються протягом життя, я раджу хоча б раз проконсультуватися з косметологом, щоб дорослішати комфортно і здорово.

Любіть себе і свою шкіру в будь-якому вигляді і віці!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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