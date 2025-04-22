Топ-10 методів видалення волосся на обличчі / © Credits

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У дзеркалі іноді з’являється не тільки усмішка — а й тонкий пушок над верхньою губою, поодинокі темні волоски на підборідді чи щоках. Це абсолютно природно, але водночас — дуже особисте питання. Дехто повністю ігнорує ці дрібниці, а дехто прагне гладенької шкіри. Видання Real Simple зібрало найпопулярніші способи боротьби з небажаним волоссям на обличчі — від найделікатніших до професійних.

Дермапланінг

Делікатний метод, який водночас відлущує шкіру та прибирає велусове волосся — так званий «персиковий пух». Професіонал або ви самі стерильним лезом легко зішкрябують найтонше волоссячко, разом із мертвими клітинами епідермісу. Результат — шкіра стає гладкою, макіяж лягає рівніше.

Плюси : миттєвий ефект, легке відлущення, безболісно.

Мінуси : не підходить для чутливої чи проблемної шкіри.

Як часто : кожні 3–4 тижні.

Кому не варто: людям з акне, запаленнями чи густим жорстким волоссям.

Гоління

Так само як і дермапланінг, але з використанням звичайної бритви. Підходить для тих, хто хоче швидкий результат без походу до салону.

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Плюси : швидко, безболісно, доступно.

Мінуси : короткотривалий ефект, можливість подразнень або врослого волосся.

Порада: голіться тільки чистою, гострою бритвою та у напрямку росту волосся.

Ваксинг (воскова депіляція)

Гарячий чи теплий віск наноситься на шкіру, після чого різко зривається разом з волоссям. Підходить для верхньої губи, підборіддя та лінії брів.

Плюси : видаляє волосся з коренем, ефект до 4 тижнів.

Мінуси : болісно, можливе подразнення чи вросле волосся.

Порада: перед процедурою добре відлущити шкіру та не засмагати кілька днів після.

Шугаринг

Натуральна альтернатива ваксингу — паста з цукру, води та лимона, яка видаляє волосся у напрямку росту. Менш болісна та безпечніша для чутливої шкіри.

Плюси : гіпоалергенна, менше болю, ефект до 4–5 тижнів.

Мінуси : потребує вправності, може не спрацювати на короткому чи дуже тонкому волоссі.

Порада: добре для шкіри, схильної до подразнень.

Лазерна епіляція

Інвестиція у майбутнє — після кількох процедур волосся перестає рости зовсім або стає тоншим і світлішим. Лазер впливає на пігмент у волосяному фолікулі, руйнуючи його.

Плюси : довготривалий чи постійний результат.

Мінуси : висока вартість, не підходить для дуже світлого чи сивого волосся.

Порада: проходьте процедуру лише у сертифікованих спеціалістів, особливо для зони обличчя.

Електроліз

Найефективніший метод для всіх типів волосся, навіть найсвітліших. У кожен фолікул вводиться тонка голка, яка знищує корінь електричним струмом.

Плюси : підходить абсолютно всім, результат назавжди.

Мінуси : тривалість процедури, болісність, вартість.

Порада: вибирайте лише досвідчених фахівців, щоб уникнути рубців.

Тредінг (ниткове видалення волосся)

Стародавня техніка з Близького Сходу — тонка нитка скручується та утворює петлі, які висмикують волосинки з коренем. Ідеально підходить для корекції форми брів і видалення волосся над губою.

Плюси : дуже точний метод, підходить для чутливої шкіри.

Мінуси : боляче, потребує досвіду майстра.

Бонус: шкіра не травмується хімічно чи термічно.

Епілятор

Домашній електричний пристрій, який механічно висмикує волосся з коренем. Підходить для жінок, які шукають щось між воском та голінням.

Плюси : довготривалий результат, зручність у використанні.

Мінуси : може бути боляче, можливі подразнення.

Порада: використовуйте ввечері, після процедури наносьте заспокійливий крем.

Креми для депіляції

Хімічні засоби, які розчиняють волосся до самого кореня, забезпечують гладкість на кілька днів. Слід використовувати тільки спеціальні креми для обличчя.

Плюси : безболісно, швидко.

Мінуси : можливі алергії чи подразнення, неприємний запах.

Порада: обов’язково проведіть тест на алергію перед першим використанням.

Рецептурні креми

Такі засоби не видаляють волосся миттєво, а поступово уповільнюють його ріст. Найвідоміший — крем з ефлорнітином, який призначає лікар-дерматолог.

Плюси : волосся стає тоншим, рідшим і росте повільніше.

Мінуси : потрібен час і терпіння, ефект зберігається лише за регулярного використання.

Порада: підходить як доповнення до інших методів, наприклад, після лазера.

Поради

Завжди враховуйте тип вашої шкіри, густоту волосся та бажаний результат.

Не забувайте про дезінфекцію інструментів та заспокійливий догляд після процедури.

Якщо маєте акне, купероз або чутливу шкіру, краще проконсультуватися з дерматологом.

Немає універсального способу — усе залежить від типу волосся, шкіри та вашого терпіння. Комусь зручно використовувати бритву щоранку, хтось обирає лазер раз на все життя. Головне — щоб вам було комфортно у власному тілі.