Топ-11 способів зупинити передчасне старіння шкіри: дієві поради

Топ-11 способів зупинити передчасне старіння шкіри / © Credits

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Усі ми старіємо. З віком шкіра втрачає пружність, з’являються зморшки, вона стає тоншою та сухішою. Цей процес обумовлений генетикою та називається внутрішнім (інтринсивним) старінням. Але є ще один тип — зовнішнє (екстринсивне) старіння, яке викликається факторами довкілля та способу життя. Саме його ми можемо сповільнити.

Видання American Academy of Dermatology Association розповіло про перевірені способи зменшити чи запобігти передчасному старінню шкіри.

Щодня захищайте шкіру від сонця

Ультрафіолет (УФ) — головний ворог молодості шкіри. Навіть у хмарну погоду шкіра піддається дії УФ-променів. Використовуйте щодня сонцезахисний крем з широким спектром захисту, SPF 30 або більше, водостійкий.

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Також варто:

Носити капелюх із широкими крисами

Обирати одяг з міткою UPF (ультрафіолетовий захист)

Уникати пікового сонця (з 10:00 до 16:00)

Засмага — ні, автозасмага — так

Жодна природна засмага не є безпечною. Всі форми — від сонця, соляріїв чи ламп — пошкоджують колаген та прискорюють появу зморшок. Якщо хочете сяйливого відтінку — використовуйте автобронзанти.

Киньте курити

Куріння погіршує кровопостачання шкіри, знижує рівень кисню, руйнує колаген. Шкіра у курців часто жовтувата, тьмяна, з ранніми зморшками навколо губ і очей.

Уникайте повторюваних мімічних рухів

Морщите лоба, щулите очі, насуплюєтесь — з часом мімічні лінії стають постійними зморшками. Щоб цього уникнути:

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Носіть сонцезахисні окуляри

Контролюйте міміку

Розслаблюйте м’язи обличчя

Їжте здорову їжу

Овочі, ягоди, горіхи, зелень, вода — головні союзники шкіри. Натомість дієта, багата на цукор, біле борошно та фастфуд, сприяє запаленню та погіршує стан шкіри.

Обмежте вживання алкоголю

Алкоголь зневоднює та ушкоджує шкіру, спричиняє сухість, втрату пружності, розширення судин. Один келих вина — не катастрофа, але регулярне вживання старить обличчя раніше часу.

Регулярно рухайтеся

Помірні фізичні навантаження покращують кровообіг, стимулюють обмін речовин, зменшують запалення. Як наслідок — шкіра краще живиться та має свіжіший та пружніший вигляд.

Мийте шкіру

Сильне тертя та жорсткі скраби пошкоджують захисний бар’єр шкіри. Користуйтесь м’якими засобами, без спирту та агресивних ПАР і обережно очищайте шкіру руками чи делікатною губкою.

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Вмивайте обличчя двічі на день

Піт, особливо під шоломами чи головними уборами, може подразнювати шкіру та сприяти запаленню. Важливо вчасно очищати шкіру після тренувань чи спеки, щоби запобігати закупорюванню пор.

Зволожуйте шкіру

Зволожувальні засоби утримують воду в епідермісі, роблять шкіру м’якшою, еластичнішою та візуально молодшою. Вибирайте креми з гіалуроновою кислотою, гліцерином, ніацинамідом.

Уникайте продуктів, які печуть або подразнюють

Якщо засіб викликає печіння, свербіж або почервоніння, — отже, шкіра страждає. А постійне подразнення прискорює старіння. Виняток — тільки спеціальні засоби, призначені дерматологом.

Зміна звичок у будь-якому віці дає результат. Навіть ті, хто вже має ознаки передчасного старіння, можуть значно покращити стан шкіри, переглянувши свій стиль життя.

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Старіння — неминуче. Але як саме ми старіємо — залежить від нас. Маленькі щоденні кроки на кшталт сонцезахисту, гідратації, відмови від шкідливих звичок і здорового харчування можуть змінити не лише вигляд, а й відчуття від себе.

Якщо вас турбує стан шкіри — зверніться до дерматолога. Індивідуальний підхід і правильні звички — це відображення, яке вам подобається.