Топ-6 натуральних засобів для здоровʼя вашої шкіри: це все вже є на вашій кухні / © Associated Press

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Наша шкіра — віддзеркалення внутрішнього стану організму. Але що робити, коли вона «здає позиції» — сухість, прищі, свербіж або запалення. Не завжди варто одразу бігти до аптеки. Часто найкращі рішення — прості та натуральні. Ба більше, вони можуть бути вже у вас вдома, про це розповіло видання Real Simple.

Однак важливо пам’ятати: натуральне — не завжди означає безпечне. Навіть природні компоненти можуть викликати алергії чи подразнення. Використовуйте засоби обережно, особливо якщо маєте чутливу чи проблемну шкіру, а ще краще обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.

Сіль епсома (англійська сіль)

Діє проти: сухості, запалення, подразнення

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Цей простий мінерал, який складається з сульфату магнію, давно використовується для ванн, компресів і скрабів. Магній сприяє зменшенню запалення, розслабленню м’язів і відновленню бар’єрної функції шкіри.

Ванни з Епсомською сіллю можуть поліпшити стан під час дерматиту, псоріазі, екземі.

Як використовувати:

Ванна: 1 склянка солі на ванну теплої води, 1–2 рази на тиждень.

Скраб: змішайте 3 ч. л солі з ¼ склянки оливкової олії, 5 краплями лавандової олії та 1 ч. л завареного зеленого чаю. Масажуйте вологу шкіру, проте уникайте обличчя.

Зелений чай

Діє проти: запалення, тьмяності, передчасного старіння, набряків

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Зелений чай — не лише напій довголіття, а й ефективний антиоксидант для шкіри. Його головний компонент, EGCG (епігалокатехін-3-галат), нейтралізує вільні радикали, заспокоює подразнення та має легкий фотозахисний ефект.

Екстракт зеленого чаю може зменшити утворення зморшок і покращити пружність шкіри.

Як використовувати:

Зробіть натуральний тонік:

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¼ склянки зеленого чаю

¼ склянки екстракту гамамелісу

за бажанням — ¼ склянки рожевої води

Зберігайте у холодильнику до 10 днів. Використовуйте як спрей, який освіжає чи тонік після вмивання.

Мед

Діє проти: акне, запалень, подразнень, сухості

Мед — природний антисептик з вираженими загоювальними властивостями. Він має вищу антибактеріальну активність завдяки метилгліоксалю. Мед знижує прояви акне, сприяє регенерації тканин і захищає від мікробів.

Як використовувати:

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Маска під час акне: змішайте 1 ст. л меду, 1 ч. л порошку зеленого чаю, 1 ч. л мигдалевої олії. Нанесіть на проблемні ділянки на 15 хв.

Маска для зволоження: мед і пюре з половини авокадо та 1 ч. л оливкової олії. Наносьте 1–2 рази на тиждень.

Овес

Діє проти: свербежу, екземи, подразнень, опіків

Овес містить бета-глюкани, які заспокоюють шкіру, утримують вологу та зменшують почервоніння. Саме тому вівсяне борошно часто входить до складу лікувальних кремів для дітей та алергіків. Ефективне під час дерматиту, свербежу та псоріазі.

Як використовувати:

Подрібніть вівсяні пластівці до стану борошна (½ склянки). Додайте у ванну з теплою водою. Приймайте 10–15 хв, 2–3 рази на тиждень.

Соя

Діє проти: гіперпігментації, зневоднення, фотостаріння

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Соя містить ізофлавони — рослинні естрогени, які впливають на пружність, еластичність і колір шкіри. Регулярне місцеве застосування сої може зменшити пігментацію та зробити тон шкіри рівномірнішим.

Як використовувати:

Очищувальний засіб: змішайте 4 ст. л соєвого молока, 2 ч. л мускатного горіха, 2 ч. л грецького йогурту. Масажуйте шкіру 1 хв, змийте. Використовуйте щодня.

Кокосова олія

Діє проти: сухості, подразнення, лущення

Цей універсальний продукт має антисептичні властивості, добре зволожує та заспокоює навіть дуже суху чи чутливу шкіру. Кокосова олія знижує трансепідермальну втрату вологи та підтримує цілісність шкірного бар’єра.

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Як використовувати:

Наносьте як зволожувальний крем на ніч або на сухі ділянки тіла.

Можна додавати у маски чи використовувати замість бальзаму для губ.

Хоча всі перераховані засоби мають наукове підґрунтя, обов’язково робіть патч-тест перед першим застосуванням, особливо якщо у вас чутлива шкіра чи алергії. І не забувайте, домашній догляд — чудове доповнення, але не альтернатива професійній допомозі за серйозних захворювань шкіри.