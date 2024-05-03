Топ-7 правил використання сонцезахисного крему: поради дерматолога

Сонцезахисний засіб - це продукт необхідний нашій шкірі для підтримки її молодості та здоров'я, про те, як правильно його наносити та носити розскаже лікар-дерматолог.

Сонцезахисний крем - це продукт, що захищає нашу шкіру від шкідливих сонячних ультрафіолетових (УФ) променів. Він містить різні активні інгредієнти, такі як хімічні або мінеральні фільтри, які відбивають УФ-промені, і допомагають зберегти шкіру здоровою та молодою. А як правильно його використовувати і скільке наносити на шкіру розсказує в одному зі своїх останніх постів лікар-дерматовенеролог і кандидат медичних наук Вікторія Миронюк.

Лікар вважає, що сонцезахисний крем необхідний нашій шкірі, аби запобігти небажаним опікам, котрі, своєю чергою, можуть призвести до раку шкіри. Тож, як його наносити, змивати чи ні, поновлювати на шкірі, чи досить краплинки на цілий день?

Тримайте поради лікаря:

1. Нанесення в достатній кількості: 2,5 мл - 1 чайна ложка площа 4-6 долонь (обличчя та шия)

2. Частота нанесення: якщо ви плануєте бути на вулиці під палючим сонцем більше ніж 2 години, ви маєте поновити засіб на шкірі. Також якщо ви спітніли, купались, чи витерлись руками, чи рушником, поновіть шар.

3. Наносьте заздалегідь: наносьте сонцезахисний засіб за 30 хвилин до виходу на сонце, щоб дозволити йому абсорбуватися в шкірі та почати працювати.

4. Використання водостійкого засобу: це не тільки про купання, а й про піт та шкірний себум. Засіб має бути стійким.

5. Застосування на всі відкриті ділянки шкіри: наносьте засіб на всі відкриті ділянки шкіри, включаючи обличчя, шию, вуха, руки та ноги.

6. Захист від УФ променів це не тільки крем: одяг, капелюх, окуляри для максимального захисту від сонячних променів є першочерговими.

7. Уникання прямих сонячних променів: намагайтеся уникати виходу на сонце в період максимальної сонячної активності з 10 ранку до 4 вечора.

Це прості правила, що допоможуть вам зберегти шкіру молодою та здоровою, застережуть від почервоніння, пігментації, плям на шкірі та передчасного старіння, навіть від раку. Сонцезахисний засіб утворює бар'єр на шкірі, який поглинає або відбиває ультрафіолетове випромінювання. Також, зверніть увагу, що він допомагає зберегти результати косметичних процедур, таких як пілінги або відбілювальні процедури, оскільки запобігає пігментації та іншим ушкодженням під час відновлення.

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