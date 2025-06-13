Топ-7 речей, які дерматологи категорично не радять робити зі шкірою / © Credits

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Є правила догляду за шкірою, з якими погодяться всі професійні дерматологи. І сьогодні саме про них розповіло видання Women`s Health, а також зібрало для вас топ-7 категоричних «ні» від експертів, які варто взяти до уваги, щоб не нашкодити своїй шкірі.

Забудьте про складні багатоступеневі б’юті-рутини

Багато хто вважає, що чим більше засобів — тим краще для шкіри. Але дерматологи попереджають: складні 10-етапні рутини нерідко завдають більше шкоди, ніж користі.

Не варто використовувати більше як два-три засоби одночасно. Занадто багато шарів можуть викликати подразнення, алергічні реакції, акне та навіть послабити природний захисний бар’єр шкіри. До того ж далеко не всі компоненти можуть повноцінно поглинатися за такого використання.

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Порада дерматолога: зосередьтесь на основному — це очищення, зволоження та захист від сонця. Все інше додавайте поступово та обдумано.

Сонцезахисний крем — обов’язковий

Як би банально це не звучало, але захист від ультрафіолету — головний секрет здорової шкіри. Не витрачайте великі гроші на косметику, якщо не використовуєте SPF. Сонце викликає фотостаріння: пігментні плями, зморшки, розширені пори, ламкість судин, сухість і підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Навіть у похмурі чи зимові дні шкіра потребує захисту. Ультрафіолет проникає крізь хмари, скло автомобіля чи офісу та впливає на шкіру.

Порада дерматолога: щоденно використовуйте SPF 30 або вище з широким спектром захисту (UVA+UVB), навіть узимку чи під час перебування у приміщенні.

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Антибіотичні мазі — не перша допомога за порізів

Багато хто за мікротравм використовує креми з антибіотиками. Але деякі з них, зокрема неоміцин, часто викликають контактний дерматит — почервоніння, свербіж, висипи.

Ніколи не використовуйте креми з неоміцином. Часто вони лише погіршують ситуацію, викликають запалення та алергії.

Порада дерматолога: за невеликих порізів достатньо промити рану водою з милом і накрити стерильною пов’язкою. За ускладнень — зверніться до лікаря.

Не видавлюйте прищі — особливо перед сном

Мабуть, найпоширеніша помилка, яку ми всі хоч раз робили. Видавлювання акне травмує шкіру, залишає рубці, пігментацію та може призвести до запалення. Особливо небезпечно видавлювати прищі пізно ввечері. Люди втомлені, менш уважні, легко перестаратися та залишити глибокі сліди.

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Порада дерматолога: замість видавлювання краще скористайтеся точковими засобами з бензоїлпероксидом (до 5%) або спеціальними патчами. Вони допоможуть підсушити запалення без ризику пошкодження шкіри.

Не вводьте одразу декілька нових засобів

Бажання одразу спробувати всі новинки часто закінчується подразненням або висипом і ви не знатимете, який саме засіб викликав проблему. Завжди тестуйте новий продукт окремо. Почекайте щонайменше 2-3 тижні, перш ніж додавати щось нове.

Порада дерматолога: запроваджуйте один новий засіб поступово. Починайте з малого — 2-3 рази на тиждень і уважно спостерігайте за шкірою.

Обережно з гелевими манікюрами

Гель-лак має ефектний вигляд та довго тримається. Але дерматологи ставляться до нього обережно. Гелевий манікюр може руйнувати нігтьову пластину, викликати алергічні реакції та подразнення від ультрафіолетового світла за полімеризації. Зняття гелю ще більше пошкоджує нігті, робить їх ламкими та слабкими.

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Порада дерматолога: робіть перерви між гелевими манікюрами, використовуйте доглядові олії та зміцнювальні покриття. За можливості — обирайте звичайні лаки.

Уникайте абразивних скрабів і жорстких щіток

Жорсткі механічні очищення більше шкодять, ніж допомагають. Занадто абразивні скраби пошкоджують захисний шар шкіри, викликають мікротріщини, подразнення та прискорюють старіння. Те саме стосується й електричних щіток для обличчя.

Порада дерматолога: достатньо м’якого очищення за допомогою ніжних засобів, які не порушують природний pH шкіри. За необхідності — використовуйте хімічні ексфоліанти на основі кислот (AHA, BHA), але обережно.

Найкращий догляд за шкірою — це простота, системність і уважність до власних потреб. Не всі популярні тренди безпечні. Пам’ятайте, шкіра заслуговує на дбайливий підхід, а не експерименти.

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