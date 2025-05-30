Топ-8 найефективніших способів прибрати набряк обличчя: поради, які працюють / © Credits

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Причини виникнення набряку можуть бути найрізноманітнішими — від солоного перекусу перед сном до недостатнього сну, гормональних змін або навіть стресу. Але не варто панікувати: набряки — явище, яке можна ефективно контролювати, про це розповіло видання Real Simple.

Що викликає набряки обличчя

Набряк — це надмірне скупчення рідини у тканинах обличчя. Причин, які провокують його, чимало:

Зневоднення : парадоксально, але нестача води в організмі призводить до її затримки. Тіло «накопичує» вологу про запас, зокрема в обличчі.

Надлишок солі у раціоні: сіль притягує воду, це спричиняє набряклість.

Алкоголь і кофеїн: ці речовини мають сечогінну дію, виводять вологу з організму та провокуюють зневоднення.

Недостатній сон : погана якість сну порушує лімфатичний дренаж, викликає припухлість.

Алергії: імунна реакція може супроводжуватись набряком, особливо у ділянці очей.

Гормональні зміни, стрес, поза під час сну — також часті винуватці набряклості.

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Як попередити появу набряклості

Гідратація — ваше все. Пийте воду протягом дня — не лише тоді, коли відчуваєте спрагу. Дорослій жінці слід споживати близько 30 мл води на кожен кілограм ваги щодня. Наприклад, за ваги 60 кг це близько 1,8 л води. Завжди майте при собі пляшку з водою — це створює звичку.

Скажіть «ні» вечірній солі та алкоголю. Спробуйте уникати солоних закусок, фаст-фуду та алкоголю після 19:00. Навіть один келих вина може спровокувати набряки на ранок.

Нормалізуйте сон. 7–9 годин якісного сну — запорука не лише відпочинку, а й «детоксу» організму. Саме вночі запускається лімфатичний дренаж мозку (глімфатична система), яка впливає на зовнішній вигляд.

Уникайте стресу (наскільки це можливо). Хронічний стрес викликає системне запалення в організмі, а також призводить до гормонального дисбалансу. Спробуйте йогу, медитацію або просто 15-хвилинну прогулянку — і вже за тиждень помітите різницю.

Контролюйте алергії. Сезонна алергія — поширена причина ранкових «мішків» під очима. Якщо ви знаєте про свою чутливість — не нехтуйте антигістамінними препаратами після консультації з лікарем.

Правильне положення під час сну. Спіть на спині з піднятою головою. Використовуйте другу подушку чи спеціальну ортопедичну. Так рідина не накопичується в обличчі через гравітацію.

Як швидко зняти набряк, якщо він уже є

Навіть за найкращої профілактики іноді набряки все одно з’являються. Ось як швидко з ними впоратись.

Масаж обличчя. Лімфодренажний масаж стимулює циркуляцію рідини. Робіть легкі рухи кінчиками пальців від центру обличчя до скронь, лінії щелепи та шиї. Вам може стати у пригоді нефритовий чи кварцовий ролер. Тримайте його у холодильнику для посиленого ефекту.

Крижаний компрес або умивання холодною водою. Холод допомагає звузити судини та зменшити набряки. Вмийтеся крижаною водою чи проведіть по обличчю кубиком льоду — це миттєво «підтягує» шкіру.

Патчі та маски під очі. Засоби з кофеїном, гіалуроновою кислотою чи екстрактом зеленого чаю не лише зволожують, а й ефективно зменшують набряклість.

Крем для очей. Шукайте креми з кофеїном, пептидами чи екстрактом огірка. Металеві аплікатори — не лише стильні, але й корисні: вони масажують і охолоджують одночасно.

Встаньте і порухайтесь. Після пробудження варто не залишатись у ліжку. Невелика зарядка чи хоча б прогулянка кімнатою допоможе лімфі рухатися та зменшить набряк.

Якщо причина — алергія: прийміть антигістамінне. Але лише після консультації з лікарем. Деякі препарати можуть значно полегшити симптоми, якщо причина — пилок, пил, шерсть тощо.

Антинабряковий чек-лист

Пийте більше води

Уникайте вживання солі та алкоголю на ніч

Спіть на спині з піднятою головою

Робіть масаж і використовуйте холод

Зберігайте патчі та ролери в холодильнику

Боріться зі стресом — він відображається на обличчі

Контролюйте алергії

Будьте активними після пробудження

Набряки обличчя — це не катастрофа. З правильним підходом вони можуть стати рідкісним винятком, а не щоденним ранковим викликом. І пам’ятайте, любов до себе — найкращий косметичний засіб.