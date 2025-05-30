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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
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131
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3 хв

Топ-8 найефективніших способів прибрати набряк обличчя: поради, які працюють

Прокинулися зранку, поглянули у дзеркало — а там знайоме обличчя, але з легким (або й не дуже) «ефектом подушки». Набряк обличчя — проблема, знайома багатьом, незалежно від віку чи типу шкіри. Але хороша новина у тому, що це явище — не вирок. Його можна не лише прибрати, а й ефективно попередити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-8 найефективніших способів прибрати набряк обличчя: поради, які працюють

Топ-8 найефективніших способів прибрати набряк обличчя: поради, які працюють / © Credits

Причини виникнення набряку можуть бути найрізноманітнішими — від солоного перекусу перед сном до недостатнього сну, гормональних змін або навіть стресу. Але не варто панікувати: набряки — явище, яке можна ефективно контролювати, про це розповіло видання Real Simple.

Що викликає набряки обличчя

Набряк — це надмірне скупчення рідини у тканинах обличчя. Причин, які провокують його, чимало:

  • Зневоднення: парадоксально, але нестача води в організмі призводить до її затримки. Тіло «накопичує» вологу про запас, зокрема в обличчі.

  • Надлишок солі у раціоні: сіль притягує воду, це спричиняє набряклість.

  • Алкоголь і кофеїн: ці речовини мають сечогінну дію, виводять вологу з організму та провокуюють зневоднення.

  • Недостатній сон: погана якість сну порушує лімфатичний дренаж, викликає припухлість.

  • Алергії: імунна реакція може супроводжуватись набряком, особливо у ділянці очей.

Гормональні зміни, стрес, поза під час сну — також часті винуватці набряклості.

Як попередити появу набряклості

  • Гідратація — ваше все. Пийте воду протягом дня — не лише тоді, коли відчуваєте спрагу. Дорослій жінці слід споживати близько 30 мл води на кожен кілограм ваги щодня. Наприклад, за ваги 60 кг це близько 1,8 л води. Завжди майте при собі пляшку з водою — це створює звичку.

  • Скажіть «ні» вечірній солі та алкоголю. Спробуйте уникати солоних закусок, фаст-фуду та алкоголю після 19:00. Навіть один келих вина може спровокувати набряки на ранок.

  • Нормалізуйте сон. 7–9 годин якісного сну — запорука не лише відпочинку, а й «детоксу» організму. Саме вночі запускається лімфатичний дренаж мозку (глімфатична система), яка впливає на зовнішній вигляд.

  • Уникайте стресу (наскільки це можливо). Хронічний стрес викликає системне запалення в організмі, а також призводить до гормонального дисбалансу. Спробуйте йогу, медитацію або просто 15-хвилинну прогулянку — і вже за тиждень помітите різницю.

  • Контролюйте алергії. Сезонна алергія — поширена причина ранкових «мішків» під очима. Якщо ви знаєте про свою чутливість — не нехтуйте антигістамінними препаратами після консультації з лікарем.

  • Правильне положення під час сну. Спіть на спині з піднятою головою. Використовуйте другу подушку чи спеціальну ортопедичну. Так рідина не накопичується в обличчі через гравітацію.

Як швидко зняти набряк, якщо він уже є

Навіть за найкращої профілактики іноді набряки все одно з’являються. Ось як швидко з ними впоратись.

  • Масаж обличчя. Лімфодренажний масаж стимулює циркуляцію рідини. Робіть легкі рухи кінчиками пальців від центру обличчя до скронь, лінії щелепи та шиї. Вам може стати у пригоді нефритовий чи кварцовий ролер. Тримайте його у холодильнику для посиленого ефекту.

  • Крижаний компрес або умивання холодною водою. Холод допомагає звузити судини та зменшити набряки. Вмийтеся крижаною водою чи проведіть по обличчю кубиком льоду — це миттєво «підтягує» шкіру.

  • Патчі та маски під очі. Засоби з кофеїном, гіалуроновою кислотою чи екстрактом зеленого чаю не лише зволожують, а й ефективно зменшують набряклість.

  • Крем для очей. Шукайте креми з кофеїном, пептидами чи екстрактом огірка. Металеві аплікатори — не лише стильні, але й корисні: вони масажують і охолоджують одночасно.

  • Встаньте і порухайтесь. Після пробудження варто не залишатись у ліжку. Невелика зарядка чи хоча б прогулянка кімнатою допоможе лімфі рухатися та зменшить набряк.

  • Якщо причина — алергія: прийміть антигістамінне. Але лише після консультації з лікарем. Деякі препарати можуть значно полегшити симптоми, якщо причина — пилок, пил, шерсть тощо.

Антинабряковий чек-лист

  • Пийте більше води

  • Уникайте вживання солі та алкоголю на ніч

  • Спіть на спині з піднятою головою

  • Робіть масаж і використовуйте холод

  • Зберігайте патчі та ролери в холодильнику

  • Боріться зі стресом — він відображається на обличчі

  • Контролюйте алергії

  • Будьте активними після пробудження

Набряки обличчя — це не катастрофа. З правильним підходом вони можуть стати рідкісним винятком, а не щоденним ранковим викликом. І пам’ятайте, любов до себе — найкращий косметичний засіб.

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