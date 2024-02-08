Три інгредієнти, які не варто використовувати у домашній косметиці

Домашня косметика може бути дуже ефективною. Вона допомагає боротися з сухістю шкіри, жирним блиском, пігментними плямами і навіть сприяє розгладжуванню зморшок.

Якщо ви захоплюєтеся виготовленням домашніх косметичних засобів або навіть віддаєте перевагу саморобним кремам магазинним, вам буде цікаво послухати думку відомої любительки доглядових засобів та аюрведичної медицини тіктокерки Zaila.

Нещодавно дівчина записала відео, в якому розповіла яких компонентів вона намагається уникати при приготуванні домашньої косметики та догляду за шкірою. Усього їх три.

Лимон

Лимон / Фото: Credits

Не всі їстівні продукти підходять для вашого обличчя. Лимон, на думку блогерки, занадто жорсткий для шкіри та занадто кислий.

Незважаючи на те, що існує безліч рецептів домашніх кремів, що вимагають використання лимона, на думку Zaila, він занадто суворий для шкіри.

«Є найкращі альтернативи лимону, такі як йогурт та куркума, які допоможуть висвітлити шкіру в домашніх умовах», — додала вона.

Оливкова олія

Оливкова олія / Фото: Credits

Другий інгредієнт, якого слід уникати любителям догляду за шкірою своїми руками, – це оливкова олія. Блогерка зазначає, що вона надзвичайно комедогенна, тобто може спричинити акне. Оливкова олія, яку використовують у фабричних косметичних продуктах, рафінована в лабораторії, і тому не викликає його.

Ефірні олії

Ефірне масло / Фото: Credits

Ефірні олії — це, по суті, просто аромат, і ви можете пошкодити свою шкіру, якщо будете їх використовувати. Крім того, вони практично не мають реальних переваг.

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