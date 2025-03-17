У чому різниця між BB і CC кремом, відтінковою та тональною основами

Вибір ідеальної основи для макіяжу може стати справжнім викликом, адже з кожним роком асортимент засобів розширюється.

Тональні креми завжди залишалися базою для створення рівномірного кольору обличчя, проте сьогодні все частіше використовуються BB і CC креми, а також відтінкові зволожувачі. У чому їхні відмінності та як обрати найкращий варіант, розповіло видання Real Simple.

BB-крем

BB-крем ("beauty balm" - "косметичний бальзам" або "blemish balm" - "засіб проти нерівностей") створений для поєднання кількох етапів догляду в одному продукті. Він має легке покриття, вирівнює тон шкіри, зволожує та часто містить SPF. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне природного вигляду шкіри з легким ефектом тонування. BB-креми підходять для нормальної та сухої шкіри, надають їй зволоження та сяяння.

CC-крем

CC-крем ("color correcting" - "кольорокорекція") має схожу текстуру з BB-кремом, але його головне завдання – корекція кольору обличчя. Він містить спеціальні пігменти, які нейтралізують почервоніння, темні плями та нерівності тону. Часто CC-креми містять заспокійливі компоненти та антиоксиданти, які доглядають за шкірою. Це чудовий вибір для власниць жирної чи комбінованої шкіри, адже засіб має матовіший ефект у порівнянні з BB-кремами.

Відтінковий флюїд

Відтінковий зволожувальний флюїд поєднує легку тонувальну основу з доглядовими компонентами. Він має ніжну текстуру, забезпечує мінімальне покриття та ідеально підходить для тих, хто не любить щільний макіяж. Відтінковий зволожувач відмінно підійде для власниць сухої шкіри, адже дарує відчуття свіжості та природного зволоження.

Тональний крем

Тональний крем – це найщільніший засіб із усіх чотирьох варіантів. Він надає стійке покриття та може коригувати виразні недоліки шкіри. Існує безліч варіантів тональних основ із різним рівнем покриття – від легкого до повного. Це ідеальний вибір для особливих випадків, фотосесій чи вечірнього макіяжу.

Як обрати правильний продукт

Щоб визначитися з вибором, варто враховувати тип шкіри та бажане покриття:

Нормальна та суха шкіра – BB-крем або відтінковий зволожувач для природного ефекту.

– BB-крем або відтінковий зволожувач для природного ефекту. Жирна та комбінована шкіра – CC-крем для матовості та вирівнювання кольору.

– CC-крем для матовості та вирівнювання кольору. Проблемна шкіра – тональний крем із високим рівнем покриття.

– тональний крем із високим рівнем покриття. Для щоденного використання – легкі BB або CC-креми з SPF-захистом.

Часті запитання

Чи можна щодня використовувати BB і CC-крем?

Так, ці креми розроблені для щоденного використання. Вони мають легку текстуру та доглядають за шкірою. Важливо змивати макіяж перед сном, щоб шкіра залишалася чистою.

Як краще наносити BB і CC-крем?

Найкращий спосіб – спонж для макіяжу чи пальці. Спонж забезпечує рівномірне нанесення, а пальці допомагають розігріти продукт, це сприяє його кращому злиттю зі шкірою.

Чи можуть BB і CC-креми закупорювати пори?

Деякі формули можуть містити комедогенні компоненти. Для проблемної шкіри краще обирати легкі, некомедогенні формули на водній основі.

Оберіть ідеальний засіб відповідно до ваших потреб та щодня насолоджуйтеся бездоганним виглядом вашої шкіри.

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