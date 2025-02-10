Ваджейшл: що це та чому цього потребує ваша зона бікіні

Серед хвилі революційних відкриттів у догляді за собою з’явилася нова категорія у сфері вагінального догляду, яку часто порівнюють із доглядом за обличчям – це ваджейшл.

Хоча лікування не є обов’язковим для досягнення оптимального вагінального здоров’я, догляд за цією зоною набуває все більшої популярності. Як би безглуздо не звучало це слово і якими б зайвими не здавалися процедури, на перший погляд, варто дати їм шанс, адже вони можуть значно покращити стан шкіри та ваше самопочуття, про це розповіло видання RealSimple

Що таке Ваджейшл

Якщо ви вже знайомі з поняттям догляду за обличчям, то ваджейшл можна уявити як подібну процедуру, але для вашої вульви – зовнішньої частини статевих органів.

Є кілька способів досягти ваджейшиалу, але в кінцевому підсумку він допомагає очистити, відлущити, заспокоїти та зволожити подразнення та гіперпігментацію шкіри. Маска є одним із ключових кроків у процедурі.

Оскільки ваша піхва природно має злегка кисле середовище (pH приблизно від 3,8 до 4,5), а вульва розташована дуже близько до неї, надзвичайно важливо використовувати продукти, спеціально розроблені для цієї області, які допомагають зберігати баланс і підтримувати оптимальний стан шкіри.

Переваги ваджейшиалу

Ваджейшл приносить численні переваги як для фізичного, так і для психічного здоров’я:

Вагінальний догляд та обізнаність: ця процедура не лише допомагає доглядати за шкірою вульви, але й сприяє підвищенню обізнаності про інтимне здоров’я.

ця процедура не лише допомагає доглядати за шкірою вульви, але й сприяє підвищенню обізнаності про інтимне здоров’я. Фізичні переваги : ваджейшл допомагає очистити та відлущити шкіру, видалити мертві клітини та забруднення, а це сприяє зволоженню, гідратації та заспокоєнню подразнень. Такий догляд також може запобігати вростанню волосся, покращити зовнішній вигляд і стан шкіри.

: ваджейшл допомагає очистити та відлущити шкіру, видалити мертві клітини та забруднення, а це сприяє зволоженню, гідратації та заспокоєнню подразнень. Такий догляд також може запобігати вростанню волосся, покращити зовнішній вигляд і стан шкіри. Психологічна користь: окрім фізичних переваг, регулярний догляд за інтимною зоною допомагає підвищити самооцінку та впевненість. Чиста, доглянута інтимна зона може запобігти виникненню неприємного запаху та знизити ризик появи інфекцій, це має позитивний вплив на інтимні стосунки.

окрім фізичних переваг, регулярний догляд за інтимною зоною допомагає підвищити самооцінку та впевненість. Чиста, доглянута інтимна зона може запобігти виникненню неприємного запаху та знизити ризик появи інфекцій, це має позитивний вплив на інтимні стосунки. Соціальний аспект: відкритість до обговорення інтимного здоров’я допомагає зменшити стигму та збільшує грамотність щодо розуміння власного тіла, надає жінкам змогу відчувати себе впевненими у власному тілі.

Ваджейшл вдома

Ваджейшл можна робити як професійно у салоні, так і самостійно вдома. Обидва варіанти мають свої переваги.

Професійний ваджейшл включає глибоке очищення, пілінг (або навіть процедуру за технологією бразильського воску), лікувальні маски та використання зволожувальних кремів. У салонах використовуються клінічно перевірені продукти з медичними інгредієнтами, які підібрані для кожного типу шкіри.

Домашній ваджейшл дозволяє поєднувати основні процедури з додатковими терапевтичними методами, такими як розпарювання, підтягування та мікроголки, це забезпечують комплексніший догляд за інтимною зоною.

Як зробити домашній ваджейшл

Якщо ви бажаєте потішити себе процедурами інтимного догляду вдома, ось що треба робити:

Очищення: ретельно вимийте вульву ніжним мийним засобом, схваленим для жіночої гігієни. Епіляція: догляд за вульвою може відрізнятися: хтось віддає перевагу повній чи частковій епіляції. Оберіть метод, який підходить саме вам. Зробіть пілінг: використовуйте засоби для відлущування, починаючи від фізичних скрабів і закінчуючи відлущувальними спонжами. Будьте обережні, щоб не перевищити необхідну міру пілінгу – надмірний пілінг може подразнити шкіру. Перевірте вульву: за допомогою дзеркала ретельно огляньте шкіру навколо піхви. Зверніть увагу на вросле волосся, ураження, висипання чи плями, які можуть вимагати уваги лікаря. Зволоження та заспокоєння: завершіть процедуру нанесенням зволожувального крему, бальзаму, маски чи олії, щоб забезпечити шкірі необхідну гідратацію та заспокоєння.

Як часто можна робити ваджейшл

Більшість студій та салонів рекомендують проводити процедуру принаймні раз на місяць, хоча деякі можуть робити її кожні два тижні. Проте після епіляції воском необхідно почекати щонайменше тиждень, щоб дати шкірі час на загоєння. Загалом, для більшості людей візит до спеціаліста відбувається кожні 4–6 тижнів.

Що ви відчуваєте під час ваджейшл

Під час процедури можуть виникати незначні неприємні відчуття, наприклад, під час видалення врослого волосся чи депіляції воском. Проте загальний ефект має бути заспокійливим та омолоджувальним, ви мажете відчувати чистоту та комфорт.

Скільки часу займає ваджейшл

У більшості салонів процедура триває від 30 до 50 хв, включно з етапами очищення, відлущування, видалення врослого волосся та нанесення зволожувальних засобів.

Ваджейшл – інноваційна процедура догляду за інтимною зоною, яка має свої переваги. Обговорення вагінального здоров’я та регулярний догляд за інтимною зоною допомагають зменшити стигму та сприяють грамотності та обізнаності що до власного тіла. Незалежно від того, чи ви обираєте професійний ваджейшл, чи робите процедуру самостійно вдома, головне – це комфорт, покращення здоров’я та зовнішнього вигляду.

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