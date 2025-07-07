Відмова від косметики та сонцезахисних засобів: коли це треба робити / © Credits

Реклама

Косметику та SPF-засоби потрібно вчасно викидати, навіть якщо вони ще не закінчилися. У своїй статті видання American Academy of Dermatology Association розповіло, чому це важливо, як визначити, що засіб зіпсований та як правильно доглядати за косметикою, щоб вона довше прослужила.

Термін придатності косметики

Варто пам’ятати, що косметика — це не вино, з часом вона не стає кращою. Навпаки — косметичні засоби з часом псуються, накопичують бактерії, втрачають свою ефективність і можуть стати причиною інфекцій та подразнень.

Не можна очікувати, що стара косметика буде працювати так, як ви звикли. Вона може спричинити появу подразнення, алергії чи інфекції.

Реклама

Небезпека простроченої косметики

Ось що може викликати стара чи забруднена косметика:

Очні інфекції, включно з кон’юнктивітом (особливо від старої туші чи підводки)

Гнійничкові ураження шкіри, фолікуліт, імпетиго

Алергічні реакції: свербіж, почервоніння, набряки

Акне та запалення через бактерії з пензлів або губок

Втрату ефективності — засіб більше не працює, як раніше

Скільки «живе» косметика

Туш для вій — 3 місяці

Підводка для очей (рідка) — 3–4 місяці

Тональна основа — 6–12 місяців

Консилер — 12 місяців

Помада, блиск для губ — 12–18 місяців

Пудра, рум’яна, тіні — 18–24 місяці

Крем, праймери — 6–12 місяців

Коли пора викидати косметику

Навіть якщо ви не пам’ятаєте дату відкриття, ось явні ознаки, що засіб зіпсований:

Має дивний чи неприємний запах

Змінив колір або став неоднорідним

Став рідким або навпаки — сухим, крихким

Почав склеюватися (туш, лайнер)

Відшаровується, розділяється (тональний крем)

Інакше поводиться на шкірі — викликає печіння, свербіж, подразнення

Як подовжити «життя» косметики

Зберігайте у прохолодному, сухому місці. Уникайте ванної кімнати — там висока вологість. Завжди мийте руки перед нанесенням макіяжу. Не діліться косметикою, яку наносите безпосередньо на шкіру. Закривайте всі кришки щільно після використання. Регулярно мийте пензлі та спонжі. Пензлі слід чистити кожні 7–10 днів, а спонжі — після кожного використання.

Сонцезахисні засоби

На відміну від декоративної косметики, сонцезахисні засоби зобов’язані мати чітку дату придатності. Необхідно, щоб SPF залишався ефективним щонайменше 3 роки. Якщо нанести старий SPF і після цілого провести день на сонці можна отримати опік шкіри, адже крем втрачає свою дію.

Ознаки, що SPF потрібно викинути

Змінився запах (пахне кисло чи хімією)

Розділився на шари (рідкий та твердий чи олійний)

Має сухий чи грудкуватий вигляд

Змінив колір

Зберігався у машині, на сонці чи у жаркому місці

Лайфгак: якщо дата придатності відсутня, напишіть дату купівлі маркером просто на тюбику.

Реклама

Красива шкіра — це не лише результат використання дорогих кремів або професійного макіяжу. Це також результат здорової гігієни та поваги до себе. Просте правило, якщо сумніваєтеся — краще викиньте. Нова помада коштує менше, ніж лікування алергії чи антибіотики для очей.

Зовнішність — це не лише макіяж, це ще й здоров’я шкіри, яке ми часто ігноруємо. Перевірте сьогодні свою косметичку та поличку у ванній: скільки там «ветеранів», які час відправити на пенсію. Викидайте без жалю та звільняйте місце для нових, безпечних засобів, які по-справжньому дбають про вас.