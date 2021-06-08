Відшарувався ніготь після манікюру: чому це відбувається і що робити

Відшарування нігтя — це не тільки естетична проблема. Якщо ігнорувати цей стан, ніготь запалиться, нагноїться і не зможе нормально рости.
Про причини, симптоми і лікування відшарованого нігтя розповіла лікарка-дерматовенерологиня, косметологиня Анна Кравчук.
Причини відшарування нігтя
Відшарування нігтя від нігтьового ложа, тобто від живої шкіри в підставі нігтьової пластини, називається оніхолізис. Ніготь відшаровувається на вільному краї або з боку бічних валиків. Нігтьова пластина набуває белесо-сірого відтінку, розшаровується, кришиться під час обрізання. Порушується мікроциркуляція і харчування нігтя. Новоутворена порожнеча стає вхідними воротами для інфекцій — грибки, бактерії з повітрям безперешкодно проникають в нігтьову кишеню між пошкодженим нігтем і тканинами шкіри, де починають розмножуватися. Після потрапляння патогенних мікроорганізмів ніготь стає коричневим або синім, нагноюється. Шкіра червоніє, з'являється свербіж. Кутикула не приростає до нігтя. Іноді покриття здувається через присутність рідини в кишені.
Оніхолізис буває частковий (крайовий) і тотальний. У разі крайового спостерігається пошкодження частини нігтя у вигляді смуги, за тотального пошкоджується весь ніготь. За формою пошкодження нагадує півмісяць або трапецію.
Відшаруватися ніготь може через:
- використання майстром манікюру неякісного або простроченого лаку, бази;
- відсутність дезінфекції робочого інструмента;
- надмірне стоншування або травмування нігтьової пластини під час спилювання гель-лаку фрезером;
- стискання нігтьової пластини пу разі сушіння акрилових лаків під ультрафіолетовою лампою;
- носіння манікюру довше 3 тижнів — протягом 21 дня ніготь відростає приблизно на 2 мм. Якщо носити манікюр 5-6 тижнів, гель-лак буде обтяжувати зростову зону і вільний край нігтя;
- побутову травму;
- алергію на знежирювач, праймер, ультрафіолет;
- носіння довгих нігтів, рівних нігтьовому ложу — якщо довжина відрощеного нігтя дорівнює довжині нігтьового ложа, вільний край працює на відрив. Під час контакту з предметами побуту або поверхнями він піднімається, щоразу відриваючись від нігтьового ложа.
На пальцях ніг оніхолізис розвивається ще у разі носіння тісного або незручного взуття, яке постійно стискає нігтьову пластину.
Лікування оніхолізису
У разі підозри на оніхолізис необхідно показатись дерматологу. Покриття акуратно зняти. Ніготь нічим не покривати, не розпарювати, не заклеювати пластиром. Це не допоможе.
Якщо оніхолізис підтвердився, пошкоджена частина нігтьової пластини, тобто кишеня, видаляється. Форма нігтя відновлюється за допомогою реконструювального гелю. За бажання, реконструкцію можна не робити — ніготь відросте самостійно протягом 3-4 місяців.
Після видалення без подальшої реконструкції я раджу обробляти ніготь хлоргекседину та не травмувати. Для зміцнення нігтів введіть в раціон продукти, що містять вітаміни групи А і В, залізо, кальцій. Їжте желе, кисіль, холодець з додаванням желатину — желатин містить близько 85% білка тваринного походження, який зміцнює нігтьову пластину. Можна приймати вітаміни і мікроелементи у вигляді харчових добавок за рекомендацією лікаря.
Для того, щоб похід до майстра манікюру не закінчився розвитком оніхолізису:
- знімайте гель-лак через 3 тижні після покриття;
- робіть манікюр на короткі нігті, особливо, якщо у вас коротке нігтьове ложе;
- просіть майстра використовувати одноразовий манікюрний набір;
- періодично давайте нігтям один-два місяці на відпочинок від гель-лаку;
- намагайтеся не травмувати нігті;
- ходіть на манікюр до перевіреного майстра.
За цукрового діабету, екземи, псоріазу, порушень роботи щитовидної залози може розвинутися гормональний оніхолізис. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, розкажіть про це своєму майстрові, і самостійно стежте за станом нігтів після кожного манікюру. У разі псоріазу і екземи нігтів у ремісії я не рекомендую робити манікюр, оскільки і без того крихкі нігті стоншуються. В крайньому разі, якщо зробити манікюр дуже хочеться, віддайте перевагу короткостроковому необрізному манікюру без вирівнювання нігтьової пластини.
Всім гарного і безпечного манікюру!
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