Відшарувався ніготь після манікюру: чому це відбувається і що робити

Відшарування нігтя — це не тільки естетична проблема. Якщо ігнорувати цей стан, ніготь запалиться, нагноїться і не зможе нормально рости.

Про причини, симптоми і лікування відшарованого нігтя розповіла лікарка-дерматовенерологиня, косметологиня Анна Кравчук.

Причини відшарування нігтя

Відшарування нігтя від нігтьового ложа, тобто від живої шкіри в підставі нігтьової пластини, називається оніхолізис. Ніготь відшаровувається на вільному краї або з боку бічних валиків. Нігтьова пластина набуває белесо-сірого відтінку, розшаровується, кришиться під час обрізання. Порушується мікроциркуляція і харчування нігтя. Новоутворена порожнеча стає вхідними воротами для інфекцій — грибки, бактерії з повітрям безперешкодно проникають в нігтьову кишеню між пошкодженим нігтем і тканинами шкіри, де починають розмножуватися. Після потрапляння патогенних мікроорганізмів ніготь стає коричневим або синім, нагноюється. Шкіра червоніє, з'являється свербіж. Кутикула не приростає до нігтя. Іноді покриття здувається через присутність рідини в кишені.

Оніхолізис буває частковий (крайовий) і тотальний. У разі крайового спостерігається пошкодження частини нігтя у вигляді смуги, за тотального пошкоджується весь ніготь. За формою пошкодження нагадує півмісяць або трапецію.

Відшаруватися ніготь може через:

використання майстром манікюру неякісного або простроченого лаку, бази;

відсутність дезінфекції робочого інструмента;

надмірне стоншування або травмування нігтьової пластини під час спилювання гель-лаку фрезером;

стискання нігтьової пластини пу разі сушіння акрилових лаків під ультрафіолетовою лампою;

носіння манікюру довше 3 тижнів — протягом 21 дня ніготь відростає приблизно на 2 мм. Якщо носити манікюр 5-6 тижнів, гель-лак буде обтяжувати зростову зону і вільний край нігтя;

побутову травму;

алергію на знежирювач, праймер, ультрафіолет;

носіння довгих нігтів, рівних нігтьовому ложу — якщо довжина відрощеного нігтя дорівнює довжині нігтьового ложа, вільний край працює на відрив. Під час контакту з предметами побуту або поверхнями він піднімається, щоразу відриваючись від нігтьового ложа.

На пальцях ніг оніхолізис розвивається ще у разі носіння тісного або незручного взуття, яке постійно стискає нігтьову пластину.

Лікування оніхолізису

У разі підозри на оніхолізис необхідно показатись дерматологу. Покриття акуратно зняти. Ніготь нічим не покривати, не розпарювати, не заклеювати пластиром. Це не допоможе.

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Якщо оніхолізис підтвердився, пошкоджена частина нігтьової пластини, тобто кишеня, видаляється. Форма нігтя відновлюється за допомогою реконструювального гелю. За бажання, реконструкцію можна не робити — ніготь відросте самостійно протягом 3-4 місяців.

Після видалення без подальшої реконструкції я раджу обробляти ніготь хлоргекседину та не травмувати. Для зміцнення нігтів введіть в раціон продукти, що містять вітаміни групи А і В, залізо, кальцій. Їжте желе, кисіль, холодець з додаванням желатину — желатин містить близько 85% білка тваринного походження, який зміцнює нігтьову пластину. Можна приймати вітаміни і мікроелементи у вигляді харчових добавок за рекомендацією лікаря.

Для того, щоб похід до майстра манікюру не закінчився розвитком оніхолізису:

знімайте гель-лак через 3 тижні після покриття;

робіть манікюр на короткі нігті, особливо, якщо у вас коротке нігтьове ложе;

просіть майстра використовувати одноразовий манікюрний набір;

періодично давайте нігтям один-два місяці на відпочинок від гель-лаку;

намагайтеся не травмувати нігті;

ходіть на манікюр до перевіреного майстра.

За цукрового діабету, екземи, псоріазу, порушень роботи щитовидної залози може розвинутися гормональний оніхолізис. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, розкажіть про це своєму майстрові, і самостійно стежте за станом нігтів після кожного манікюру. У разі псоріазу і екземи нігтів у ремісії я не рекомендую робити манікюр, оскільки і без того крихкі нігті стоншуються. В крайньому разі, якщо зробити манікюр дуже хочеться, віддайте перевагу короткостроковому необрізному манікюру без вирівнювання нігтьової пластини.

Всім гарного і безпечного манікюру!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Анни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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