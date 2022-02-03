Випадіння волосся у жінок: чому так відбувається і як це припинити

Випадіння волосся у жінок: чому так відбувається і як це припинити

Жінки дуже переживають, коли бачать, що кількість волосся на голові стає явно меншою: волосся великими клаптями залишається на гребінці, на одязі, на підлозі. Від цього жінки просто впадають у відчай. В них псується настрій, занижується самооцінка. Їм здається, що всі помічають, як погіршився зовнішній вигляд, і ці нав'язливі думки можуть довести до депресії.

Випадіння волосся у жінок: чому так відбувається і як це припинити?

Тому випадіння волосся - це не тільки фізіологічна проблема, а і психологічна. Щоб встановити причину випадіння волосся, необхідно обстеження одразу у декількох спеціалістів: дерматолога, ендокринолога, гінеколога та косметолога. Тільки такий міждисциплінарний підхід допоможе виправити ситуацію і дасть бажаний результат. Докладніше розповіла Валентина Груба - лікарка-гінекологиня-ендокринологиня вищої категорії житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Які є типи випадіння волосся?

Волосся постійно оновлюється, переживаючи цикли росту, відпочинку, випадіння і повторного росту, тому людина зазвичай втрачає від 50 до 100 волосин на день. Це абсолютно нормально і зовсім непомітно. Але буває, що волосся дійсно починає, як то кажуть, сипатися, і тоді потрібно знайти причину.

Вирізняють два типи випадіння волосся: вогнищеве та дифузне.

Вогнищеве випадіння - коли на голові з'являється чітко окреслена ділянка з повною відсутністю волосся. Це аутоімунне захворювання, і його лікують трихологи.

А за дифузного типу волосся випадає рівномірно по всій голові, або в якійсь зоні дещо більше, ніж в інших ділянках. Явних ознак облисіння немає, проділ на голові не розширюється, ми не бачимо залисин, але коли дівчинка зав’язує хвіст, то він дуже тонкий («мишачий»), водночас волосся біля шкіри голови багато. Це тому, що виросло нове коротке волосся, воно витісняє старе довге, яке відмерло одночасно по всій поверхні голови. Саме в таких випадках люди кажуть: волосся сиплеться. Волосини стає ламким, слабким, іноді може висмикуватися за найменшого зусилля.

Дифузна алопеція трапляється тоді, коли організм виснажений. Наприклад, у тих, хто довго перебуває на жорсткій дієті чи приймає деякі медикаменти, або має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Зазвичай ідеться про декілька причин одночасно.

Що таке андрогенетична алопеція?

Окремо виділяють андрогенетичну алопецію, коли волосся випадає в зоні лоба та проділу, тобто, по центру, водночас на потилиці та в інших ділянках голови волосся не випадає. Андрогенетичне випадіння волосся у жінок зумовлене дією чоловічих статевих гормонів на організм. Воно дуже часто зустрічається за патології жіночої статевої системи. На випадіння волосся впливають як високі рівні андрогенів у крові, так і підвищена чутливість рецепторів волосяних фолікулів до андрогенів. Тобто, в крові жінки може бути нормальна кількість андрогенів, а її рецептори дуже чутливі до них і реагують водночас так, ніби андрогенів дуже багато.

Постковідне випадіння волосся

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Нещодавно з'явився такий новий термін - постковідне випадіння волосся. В цій ситуації до випадіння волосся призводять декілька чинників. По-перше, зменшується утворення гормонів щитоподібної залози. По-друге, падає рівень вітаміну Д. Крім того, погіршується мікроциркуляція в судинах, які живлять волосяні фолікули. А у разі лікування проявів ковіду використовують гормон дексаметазон, який підвищує рівень тестостерону, що в результаті призводить до втрати волосся.

Випадіння волосся в період менопаузи

Не можна не виділити випадінні волосся в період менопаузи, коли рівень естрогенів значно зменшується. Водночас волосся буде випадати дифузно по всій поверхні голови, але найбільше в ділянці проділу. Це відбувається тому, що погіршується мікроциркуляція в судинах, якими до волосяного фолікула підходять поживні речовини. Значно зменшується рівень стероїдзв’язного гормону, що призводить до збільшення рівня вільних андрогенів. А у разі ожиріння накопичуються андрогени за рахунок погіршення перетворення андрогенів на естроген.

Причини гострого випадіння волосся

Випадіння волосся може бути гострим і хронічним. Причини гострого випадіння волосся виникають раптово, перебігають бурхливо і зникають швидко:

інфекційні хвороби, які перебігають із високою температурою та з вираженою інтоксикацією;

кровотечі, коли значно зменшується притік крові з поживними речовинами до волосяних фолікулів;

якщо людина перенесла загальний наркоз, який тривав доволі довго;

після стресу, пологів та в інших ситуаціях.

Річ у тім, що у разі будь-якої загрозливої ситуації для життя людини, тобто за гострих процесів в організмі, відбувається перерозподіл всіх поживних та енергетичних ресурсів до життєво важливих органів – серця, легенів, головного мозку, нирок. Це потрібно для того, щоб вижити. А оскільки волосся не входить до цього переліку, то воно водночас страждає і переходить у стан спокою. Коли гостра ситуація минає, кровопостачання відновлюється, і в волосяному фолікулі знову починає рости нове волосся, а старе водночас випадає. Цим можна пояснити той факт, що за загрозливої для життя ситуації процес випадіння волосся відбувається не одразу, а через 3 місяці. Нове волосся, яке відростає, – здорове і додаткового лікування не потребує.

Причини хронічного випадіння волосся

Якщо випадіння волосся триває понад 6 місяців – це хронічне випадіння, і воно без лікування не зникне. Причин може бути багато:

захворювання щитоподібної залози. Адже її гормони в нормі стимулюють утворення кератину – основи волосся, а також продовжують активний період росту волосся. Тому за їхнього дефіциту волосся стає ламким та дифузно випадає;

хронічні захворювання печінки та кишківника, за яких порушується всмоктування та обмін поживних речовин з їжі;

білкове голодування, застосування безбілкових дієт;

дефіцит вітаміну Д, вітаміну В12, феритину;

хронічний стрес;

приймання деяких медикаментів, наприклад, глюкокортикоїдів.

У волосяних фолікулах є так звані рецептори, тобто особливо чутливі структури до вітамінів Д, В12, гормонів щитоподібної залози, чоловічих статевих гормонів та багатьох інших речовин. Чутливість рецепторів може бути різною у різних жінок. Ця функція генетично обумовлена. За дефіциту цих речовин або зміни чутливості рецепторів волосяні фолікули страждають, переходять в стан спокою, що надалі проявляється випадінням волосся. Ця ситуація, на відміну від гострих станів, сама не мине, ї її треба лікувати.

Потрібно пам'ятати, що волосся на 85-90% складається з білка, який називається кератин. Тому, коли в організмі є його нестача, волосся буде страждати. Людина може недоотримати білок з їжею або у разі захворювань кишківника.

Щоб точно встановити причину випадіння волосся, необхідно провести комплексне обстеження стану організму, яке повинно включати загальний аналіз крові, біохімічні обстеження та рівня білка в крові. Потрібно визначити рівні вітамінів Д, В12, феритину, а також рівні чоловічих і жіночих статевих гормонів, гормонів щитоподібної залози, пролактину, наявність інсулінорезистентності і так далі.

Лікування підбирають тільки кваліфіковані лікарі залежно від причин випадіння волосся, тому головне - вчасно звернутися до спеціалістів.

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