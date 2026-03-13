Вітамін C чи вітамін E / © Credits

Реклама

Щодня наша шкіра стикається з безліччю факторів, які прискорюють її старіння. Сонячне випромінювання, забруднення повітря, куріння, алкоголь і навіть нестача сну підвищують рівень оксидативного стресу — процесу, який пошкоджує клітини. Про це розповіло видання EatingWell. Як результат, з’являються зморшки, пігментні плями, сухість і втрата еластичності.

Саме тут на допомогу приходять антиоксиданти, які захищають клітини та підтримують природні процеси відновлення. Серед найважливіших для шкіри — вітамін C і вітамін E.

Вітамін C

Підтримує вироблення колагену. Колаген — це білок, який відповідає за пружність та еластичність шкіри. З віком його кількість природно зменшується. Вітамін C допомагає організму синтезувати колаген, завдяки чому шкіра має щільніший, гладенький і молодий вигляд.

Захищає від сонця і забруднення. Вітамін C є потужним антиоксидантом. Він нейтралізує вільні радикали — нестабільні молекули, які пошкоджують клітини та прискорюють старіння. Особливо важливо це для шкіри, яка регулярно піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, забрудненого повітря і стресу.

Вирівнює тон шкіри. Вітамін C допомагає зменшити вироблення меланіну — пігменту, який відповідає за темні плями. Саме тому косметичні засоби з цим інгредієнтом часто використовують для освітлення шкіри, боротьби з пігментацією та вирівнювання тону обличчя.

Вітамін E

Захищає клітини шкіри. Вітамін E — жиророзчинний антиоксидант, який допомагає захищати клітинні мембрани від пошкоджень. У косметиці він часто позначається як токоферол і працює особливо ефективно в поєднанні з вітаміном C.

Зміцнює захисний бар’єр шкіри. Цей вітамін природно міститься у шкірному себумі — речовині, яка утворює захисний шар на поверхні шкіри. Завдяки цьому він утримує вологу, запобігає сухості та робить шкіру еластичнішою. З віком шкіра втрачає здатність утримувати воду, тому підтримка бар’єрної функції стає особливо важливою.

Заспокоює подразнення. Завдяки протизапальним властивостям вітамін E допомагає зменшувати почервоніння, заспокоювати подразнення та підтримувати комфорт шкіри. Низький рівень цього вітаміну часто пов’язаний з запальними захворюваннями шкіри, наприклад, акне чи дерматитом.

Що краще для шкіри

Ці два вітаміни виконують різні функції, тому їх не варто порівнювати як конкурентів.

Реклама

Вітамін C більше підходить для:

стимуляції колагену

боротьби з пігментацією

освітлення шкіри

Вітамін E краще працює для:

зволоження

захисту бар’єра шкіри

зменшення подразнення

Найкращий ефект досягається, коли вони працюють разом і посилюють антиоксидантний захист шкіри.

Харчування

Здоров’я шкіри починається з вашої тарілки.

Реклама

Продукти, багаті на вітамін C (добова норма — 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків)

цитрусові

болгарський перець

ківі

броколі

полуниця

брюссельська капуста

папая

гуава

Продукти з високим вмістом вітаміну E (рекомендована норма для дорослих — 15 мг на день)

мигдаль

насіння соняшника

фундук

арахіс

рослинні олії

шпинат

броколі

манго

помідори

Ці продукти легко додати до раціону, наприклад, посипати горіхами салат або йогурт, додати цитрусові до сніданку чи перекусити болгарським перцем з хумусом.

Якщо говорити про здоров’я шкіри, вітамін C та вітамін E — не суперники, а союзники. Перший допомагає стимулювати колаген та освітлювати шкіру, другий зволожує і зміцнює її природний захист. Разом вони створюють потужний антиоксидантний бар’єр, який допомагає шкірі довше залишатися пружною, сяйливою та здоровою.

Тож найкраща стратегія — включити ці вітаміни до щоденного харчування та догляду за шкірою.