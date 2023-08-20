Витрачала близько 5 тисяч доларів: пластичний хірург розповів, які "уколи краси" робила Крістін Девіс

Акторка багато експериментувала з філерами та ботоксом, але, на думку експерта, серйозних втручань не робила.

Від моменту виходу серіалу "Секс і місто" минуло вже 25 років і, звичайно, головні героїні цього проєкту з роками сильно змінилися, оскільки зараз їм уже за 50 років. Але також на зміни у зовнішності вплинули і постійні ін'єкції ботокса та філерів, через що в акторок з'явилося так зване "філерне обличчя".

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон та Кім Кетролл / Фото: Getty Images

Однією з героїнь "Сексу і міста", хто найбільше на себе зараз не схожий, є Крістін Девіс. Згідно з інтерв'ю пластичного хірурга Річарда Вестрайха, для видання The US Sun, акторка регулярно робила ін'єкції і має гарний вигляд.

"Вона завжди була з досить гладкою шкірою і постійно робила ботокс протягом багатьох років. У неї явно була ринопластика, коли вона була молодшою і до того, як стала знаменитою”, — сказав він.

Крістін Девіс / Фото: Associated Press

Крістін Девіс / Фото: Associated Press

"Крістін робить не так багато, як Кім [Кеттролл – ред.], але безперечно більше, ніж двоє інших [Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон – ред.]. Ймовірно, вона витрачала близько 5000 доларів на рік протягом 20 років", – підсумував лікар.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Проте сама акторка ніколи не заперечувала, що користувалася філерами та ботоксом. Вона також відверто зізнавалася, що в якийсь момент переборщила з губами, про що їй відверто говорили навіть друзі. Також у неї був період у житті, коли філери їй розчиняли. А через невдалу корекцію акторка дуже переживала, як і через реакцію громадськості через зміни її зовнішності. Про це Крістін відкрито розповіла в інтерв'ю виданню Telegraph.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

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