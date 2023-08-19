Вона теж робила це: пластичний хірург розповів, які втручання мала акторка Синтія Ніксон

Акторка на відміну від своїх колежанок робила найменшу кількість втручань, але теж вдавалася до допомоги косметологів.

Від моменту виходу серіалу "Секс і місто" минуло вже 25 років і, звичайно, головні героїні цього проєкту з часом кардинально змінилися, оскільки зараз їм уже за 50 років.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс / Фото: Associated Press

За словами пластичного хірурга Річарда Вестрайха, усі четверо героїнь серіалу робили так звані "уколи краси", але найменше втручань було в акторки Синтії Ніксон.

В ексклюзивному інтерв'ю The US Sun Вестрайх розповів, що на його думку, акторка не робила жодних пластичних операцій.

Синтія Ніксон / Фото: Associated Press

"Можливо, у неї був ботокс, але в неї ніколи не було жахливих зморшок на лобі. Мабуть, вона щось робить в зоні між бровами і з гусячими лапками. Синтія, ймовірно, дуже схожа на Сару Джессіку в тому, що витрачає кілька тисяч доларів на рік на ботокс протягом останніх 20 років", — сказав лікар.

Синтія Ніксон / Фото: Associated Press

Синтія Ніксон / Фото: Associated Press

Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

У жовтні 2006 року, Ніксон був поставлений діагноз — рак молочної залози. Тоді вона вирішила приховати хворобу від громадськості та оголосила про неї лише у квітні 2008 року. Після цього акторка стала активісткою в межах допомоги жінкам, які страждають на хворобу і випустила кілька спеціальних документальних програм для NBC. Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Ніксон робила операцію зі збільшення грудей. Сама акторка заперечувала все це, наголосивши, що її зникнення з радарів було через лікування онкології. Відомо, що їй робили лампектомію — органозберігальне хірургічне втручання.

Читайте також:

Актори на зніманнях серіалу And Just Like That... в Нью-Йорку (57 фото)