Вся правда про ботокс: скільки триває його дія та чи корисний він для здоров’я
Ботокс — одне з найпопулярніших косметологічних втручань сучасності. Лише кілька ін’єкцій і мімічні зморшки зникають, а обличчя має свіжий та відпочилий вигляд.
Але попри разючий «ефект миттєвого омолодження», у багатьох жінок виникає запитання про наслідки для здоров’я, які може мати регулярне використання ботоксу та чи безпечно робити уколи протягом років, і що про це кажуть лікарі. Саме на ці питання спробувало відповісти видання Real Simple.
Що таке ботокс і як він працює
Ботокс — це торгова назва препарату ботулотоксину, який належить до групи нейромодуляторів. Його дія полягає у тимчасовому «відключенні» нервових імпульсів, які змушують м’язи скорочуватися. У результаті м’язи розслабляються, а зморшки, які виникають від міміки, стають менш помітними чи зовсім зникають.
Перші результати пацієнти зазвичай помічають вже через тиждень, а максимальний ефект настає приблизно через два тижні після ін’єкції. Ефект триває від 3 до 6 місяців, залежно від індивідуальних особливостей та зони введення препарату.
Позитивні довгострокові ефекти ботоксу
Запобігає утворенню нових зморшок. Регулярні ін’єкції зменшують активність м’язів, тому шкіра «відпочиває» і старіє повільніше.
Може зменшити дозування з часом. У деяких пацієнтів із регулярними процедурами м’язи слабшають настільки, що потрібна менша кількість препарату.
Допомагає за мігрені. Ботокс схвалений у світі як метод лікування хронічних мігреней, оскільки він знижує напруження м’язів.
Зменшує пітливість. Препарат застосовують для лікування гіпергідрозу (надмірного потовиділення) у ділянці пахв, долонь і стоп.
Покращує якість шкіри. За відгуками лікарів і пацієнтів, зменшуються пори, шкіра стає гладшою.
Можливі негативні наслідки
Звикання чи «толерантність». Іноді організм починає виробляти антитіла, які знижують ефективність препарату. У такому випадку потрібно збільшувати дозу чи переходити на інші аналоги.
Атрофія м’язів. Через постійне «відключення» м’язів вони стають слабшими, а це може призводити до надмірної худорлявості обличчя чи навіть підкреслення вен.
Ефект «замороженого обличчя». Якщо ботокс вводити надмірно, міміка стає неприродною.
Тимчасові побічні реакції. Синці, набряки, асиметрія обличчя, опущення повіки чи легкий біль у місцях уколів, усе це зазвичай зникає за кілька днів.
Фінансове питання. Регулярні процедури коштують недешево і для підтримки результату доведеться повторювати ін’єкції кілька разів на рік.
Ботокс безпечний за умов, що його вводить кваліфікований лікар і ви дотримуєтеся рекомендацій після процедури. Серйозних негативних наслідків препарат не має. Однак важливо робити перерви між ін’єкціями та не зловживати процедурою.
Ботокс — не чарівна паличка, але це ефективний метод боротьби зі зморшками та навіть деякими медичними проблемами. Він може допомогти мати молодший вигляд та почуватися впевненіше. Водночас як і будь-яке втручання, ботокс має свої нюанси та ризики, тому найголовніше, звертатися лише до досвідченого лікаря та враховувати особливості власного організму.