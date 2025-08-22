Вся правда про ботокс: скільки триває його дія та чи корисний він для здоров’я

Ботокс / © Credits

Але попри разючий «ефект миттєвого омолодження», у багатьох жінок виникає запитання про наслідки для здоров’я, які може мати регулярне використання ботоксу та чи безпечно робити уколи протягом років, і що про це кажуть лікарі. Саме на ці питання спробувало відповісти видання Real Simple.

Що таке ботокс і як він працює

Ботокс — це торгова назва препарату ботулотоксину, який належить до групи нейромодуляторів. Його дія полягає у тимчасовому «відключенні» нервових імпульсів, які змушують м’язи скорочуватися. У результаті м’язи розслабляються, а зморшки, які виникають від міміки, стають менш помітними чи зовсім зникають.

Перші результати пацієнти зазвичай помічають вже через тиждень, а максимальний ефект настає приблизно через два тижні після ін’єкції. Ефект триває від 3 до 6 місяців, залежно від індивідуальних особливостей та зони введення препарату.

Позитивні довгострокові ефекти ботоксу

Запобігає утворенню нових зморшок . Регулярні ін’єкції зменшують активність м’язів, тому шкіра «відпочиває» і старіє повільніше.

Може зменшити дозування з часом. У деяких пацієнтів із регулярними процедурами м’язи слабшають настільки, що потрібна менша кількість препарату.

Допомагає за мігрені . Ботокс схвалений у світі як метод лікування хронічних мігреней, оскільки він знижує напруження м’язів.

Зменшує пітливість. Препарат застосовують для лікування гіпергідрозу (надмірного потовиділення) у ділянці пахв, долонь і стоп.

Покращує якість шкіри. За відгуками лікарів і пацієнтів, зменшуються пори, шкіра стає гладшою.

Можливі негативні наслідки

Звикання чи «толерантність» . Іноді організм починає виробляти антитіла, які знижують ефективність препарату. У такому випадку потрібно збільшувати дозу чи переходити на інші аналоги.

Атрофія м’язів. Через постійне «відключення» м’язів вони стають слабшими, а це може призводити до надмірної худорлявості обличчя чи навіть підкреслення вен.

Ефект «замороженого обличчя» . Якщо ботокс вводити надмірно, міміка стає неприродною.

Тимчасові побічні реакції. Синці, набряки, асиметрія обличчя, опущення повіки чи легкий біль у місцях уколів, усе це зазвичай зникає за кілька днів.

Фінансове питання. Регулярні процедури коштують недешево і для підтримки результату доведеться повторювати ін’єкції кілька разів на рік.

Ботокс безпечний за умов, що його вводить кваліфікований лікар і ви дотримуєтеся рекомендацій після процедури. Серйозних негативних наслідків препарат не має. Однак важливо робити перерви між ін’єкціями та не зловживати процедурою.

Ботокс — не чарівна паличка, але це ефективний метод боротьби зі зморшками та навіть деякими медичними проблемами. Він може допомогти мати молодший вигляд та почуватися впевненіше. Водночас як і будь-яке втручання, ботокс має свої нюанси та ризики, тому найголовніше, звертатися лише до досвідченого лікаря та враховувати особливості власного організму.