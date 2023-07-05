Як доглядати за шкірою обличчя у літню спеку: 10 кроків до бездоганного вигляду

Ідеальна, гладенька, без жирного блиску та достатньо зволожена шкіра – це результат неважкого щоденного догляду влітку. Палючі сонячні промені, сухе повітря та пил змушують нашу шкіру працювати інтенсивніше, ніж зазвичай. Тому вкрай важливо щодня приділяти увагу турботі про неї.

Влітку необхідно змінювати засоби для догляду за шкірою, живити, тонізувати та захищати її, щоб шкіра мала бездоганний вигляд і сяяння, залишалася свіжою та здоровою.

Ось 10 кроків, які допоможуть забезпечити неперевершений вигляд шкіри обличчя щодня.

Захист від прямого потрапляння сонячних променів

У спеку слід використовувати сонцезахисний крем з високим рівнем SPF (фактор захисту). Його необхідно наносити тоді, коли перебуваєте на відкритому сонці. Не варто використовувати креми із фактором захисту від сонця у приміщенні, оскільки це надлишкове навантаження для шкіри обличчя. Щоб додатково захиститися від прямих сонячних променів, можна носити сонячні окуляри, довгий та світлий одяг, широкі капелюхи.

Піклування про здоров'я своєї шкіри зсередини

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Щодня необхідно вживати достатню кількість води, щоб не допустити зневоднення організму. Включити до щоденного раціону свіжі овочі, фрукти та зелень – правильне харчування забезпечить природню красу шкіри та гарне самопочуття в літню спеку. Необхідно подбати про те, щоб раціон складався з продуктів, які містять антиоксиданти, вітаміни та кислоти. Поживні речовини сприяють виробленню колагену, тому шкіра обличчя відмінно справлятиметься зі стресом від спекотної погоди, сухості чи вологості повітря та не матиме запалень.

Правильне зволоження

У спеку шкіра втрачає вологу або стає жирнішою. Тому варто ретельно обирати зволожувальні засоби, які підходять вашому типу, також змінювати їх залежно від пори року. Можна використовувати легкі зволожувальні креми, гелі чи лосьйони, відповідно до потреб вашої шкіри, що забезпечить необхідний рівень її зволоженості, здоров’я та бездоганного вигляду.

Очищення та відлущення

Щоб шкіра обличчя була рівною та гладенькою щодня, її варто очищувати двічі на день косметичними засобами для вмивання. Оскільки у спекотну пору року потовиділення збільшене, то відсутність коректного догляду може призвести до забруднення, висипань та подразнень. Щоб не пересушувати та не травмувати шкіру, відлущення можна робити м’якими засобами 1-2 рази на тиждень.

Тонізація для свіжості та сяйва

Щоб зняти неприємні відчуття сухості та стягнутості шкіри обличчя у спекотні дні, до догляду варто додати освіжаючі тоніки чи міцелярну воду. Це незамінні помічники влітку для підтримання свіжості шкіри та звуження пор. Особливу увагу необхідно приділяти Т-зоні, адже саме в цій області пори більш розширені. Косметичні засоби для догляду слід обирати відповідно до типу вашої шкіри. Це можуть бути заспокійливі, зволожувальні чи протизапальні тоніки.

Лише легкий макіяж

Мати природний і водночас бездоганний вигляд допоможуть косметичні засоби з легкою текстурою. Не варто використовувати щільну косметику, яка ускладнюватиме дихання шкіри. Пудри, тональні засоби можуть створювати бар’єр та закупорювати пори, що унеможливить правильну роботу шкіри обличчя. Є різноманітні флюїди із фактором захисту, легкі пудри з природних компонентів, які замаскують недоліки, захистять від прямих сонячних променів та підкреслять природну досконалість шкіри, не створюючи додаткових навантажень.

Догляд за зоною навколо очей

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Ніжна шкіра навколо очей потребує особливої турботи, оскільки в рази тонша, ніж на обличчі. Вона не має підшкірного жирового шару, тому швидко втрачає еластичність. Варто пам’ятати про сонцезахисні окуляри та постійне зволоження. Щоб запобігти передчасній появі зморшок, слід не забувати двічі на день наносити живильний крем на зону навколо очей. Ретельна та постійна турбота збереже пружність та продовжить молодість ніжної шкіри.

Активний спосіб життя

Помірні фізичні навантаження та активний спосіб життя допоможуть завжди залишатися у чудовій формі та підтримуватимуть здоров’я шкіри обличчя. За фізичної активності покращується кровообіг, а це означає, що клітини шкіри отримують в рази більше кисню. Окрім того, під час активності організм стає енергійним, тоді шкіра добре працює та легко справляється з пошкодженнями: швидше загоюються висипання, сонячні опіки та зникають прищі.

Жодного самолікування

Некоректний догляд у спекотну пору року може спричинити появу чорних цяток та висипань на шкірі обличчя. Влітку схильність до прищів також підсилюється через збільшену активність сальних залоз. Слід утриматися від того, щоб самостійно їх видаляти, оскільки це може призвести до запалення і залишити сліди на шкірі. Краще звернутися до фахівців по допомогу, щоб отримати рекомендації щодо правильного лікування.

Якісний відпочинок – запорука сяйва та бездоганності шкіри обличчя

Організмові потрібен час для того, щоб відновитися та набратися сил. Загальний стан та самопочуття прямо впливають на зовнішність та природню красу шкіри обличчя. Слід добре відпочивати, висипатися та уникати стресових ситуацій. Достатній відпочинок та здоровий сон покращують загальний стан шкіри, забезпечують їй сяяння зсередини та запобігають передчасній появі ознак старіння.

Нагадаємо, раніше простими і дієвими порадами з догляду за шкірою влітку поділилася лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

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