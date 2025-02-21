Як доглядати за шкірою обличчя у період менопаузи

Менопауза приносить із собою не тільки нові етапи та виклики у житті, це природний етап життя, який супроводжується змінами, але правильний догляд за шкірою може зберегти її красу та здоров’я.

За даними видання American Academy of Dermatology Association, офіційний початок менопаузи настає через рік після останньої менструації і з цим періодом пов’язані деякі помітні зміни, які можуть вплинути на зовнішній вигляд. Рівень гормонів падає, а це часто призводить до сухості, втрати пружності та зниження товщини шкіри, а також змін у рості волосся. Проте за допомогою правильного догляду можна значно зменшити ці наслідки.

Основні зміни шкіри та волосся у період менопаузи

Коли рівень гормонів падає, ваша шкіра може стати сухою, в’ялою та тонкою, а на обличчі може з’явитися небажане волосся, при цьому на шкірі голови – їх стане менше. Крім того, на шкірі можуть з’являтися вікові плями, які є наслідком тривалого перебування на сонці, а ризик розвитку раку шкіри та передракових новоутворень значно зростає.

Вікові плями та ознаки пошкодженої сонцем шкіри

Якщо ви багато часу проводили на сонці без належного захисту, ви, ймовірно, помітили на обличчі, руках, шиї чи грудях пігментні плями та ділянки темної шкіри.

Сонцезахисний крем : щодня перед виходом на вулицю наносьте сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30 або вище. Наносьте його на всю шкіру, яку не покриває одяг. Це допоможе зменшити появу нових плям, а також знизити ризик розвитку раку шкіри.

: щодня перед виходом на вулицю наносьте сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30 або вище. Наносьте його на всю шкіру, яку не покриває одяг. Це допоможе зменшити появу нових плям, а також знизити ризик розвитку раку шкіри. Регулярні огляди: запишіться на приймання до дерматолога для перевірки на рак шкіри. Чим раніше виявлять рак або передракові новоутворення, тим легше їх лікувати.

запишіться на приймання до дерматолога для перевірки на рак шкіри. Чим раніше виявлять рак або передракові новоутворення, тим легше їх лікувати. Самообстеження: дізнайтеся, як часто слід перевіряти свою шкіру.

дізнайтеся, як часто слід перевіряти свою шкіру. Лікування пігментних плям: попросіть свого дерматолога порекомендувати оптимальне лікування пігментних плям, адже лікування засобами, які борються з раком шкіри, може відкладати своєчасне лікування цього серйозного захворювання.

Тендітність шкіри та утворення синців

Зниження рівня естрогену робить шкіру тоншою, через що вона стає схильною до утворення синців.

Сонцезахисний крем: використання крему з SPF 30 або вище щодня може допомогти запобігти подальшому витонченню шкіри.

використання крему з SPF 30 або вище щодня може допомогти запобігти подальшому витонченню шкіри. Консультація з дерматологом: обговоріть можливі варіанти лікування з фахівцем. Для деяких пацієнтів може бути корисним крем з ретиноїдом, для інших – лазерне лікування.

Суха шкіра

У період менопаузи шкіра втрачає здатність утримувати воду, це робить її дуже сухою, особливо коли повітря сухе.

М’яке очищення: використовуйте м’який мийний засіб замість звичайного мила, яке може надто сушити зрілу шкіру.

використовуйте м’який мийний засіб замість звичайного мила, яке може надто сушити зрілу шкіру. Зволоження : наносьте зволожувальний крем після купання та протягом дня. Особливо корисні засоби з гіалуроновою кислотою чи гліцерином.

: наносьте зволожувальний крем після купання та протягом дня. Особливо корисні засоби з гіалуроновою кислотою чи гліцерином. Дерматологічна консультація: якщо сухість залишається, проконсультуйтеся з дерматологом щодо можливих процедур, як-от відлущування чи мікродермабразія. Оскільки шкіра стає тоншою, важливо робити це під наглядом фахівця.

Небажане волосся на обличчі

Падіння рівня жіночих гормонів може спричинити появу небажаного волосся під підборіддям, уздовж лінії щелепи чи над губою.

Епіляція : можна застосовувати епіляцію воском, але оскільки тонка шкіра може легко розірватися та кровоточити, обов’язково зверніться до дерматолога.

: можна застосовувати епіляцію воском, але оскільки тонка шкіра може легко розірватися та кровоточити, обов’язково зверніться до дерматолога. Лазерна епіляція: якщо це можливо, попросіть дерматолога провести лазерну епіляцію чи рекомендувати рецептурний крем для зменшення появи волосся.

Випадіння волосся на голові

У період менопаузи багато жінок помічають, що волосся на голові стає рідшим.

Рання діагностика: чим раніше ви звернетеся до дерматолога за перших ознаках випадіння, тим ефективніше можна буде розпочати лікування.

чим раніше ви звернетеся до дерматолога за перших ознаках випадіння, тим ефективніше можна буде розпочати лікування. Лікування: залежно від причини, дерматолог може порекомендувати міноксидил, лазерне лікування чи інші методи. Якщо втрати волосся значні, можливим варіантом є пересадження волосся.

Зморшки, в’яла шкіра та втрата колагену

Менопауза супроводжується стрімким зниженням колагену у шкірі. Дослідження показують, що протягом перших п’яти років менопаузи жіноча шкіра втрачає близько 30% колагену, а потім щорічно – приблизно 2%. Це спричиняє втрату пружності, появу зморшок, щелеп і мішків під очима, а також збільшення пор.

Захист від сонця: регулярне застосування сонцезахисного крему може зменшити появу зморшок і запобігти появі нових.

регулярне застосування сонцезахисного крему може зменшити появу зморшок і запобігти появі нових. Антивіковий догляд: оберіть засоби з ретинолом або пептидами, які можуть стимулювати вироблення колагену.

оберіть засоби з ретинолом або пептидами, які можуть стимулювати вироблення колагену. Додаткові методи: для зменшення зморшок і поліпшення тонусу шкіри можна звернутися до дерматолога за порадами щодо сучасних методів лікування.

Прищі та інші види вугрів

Попри те, що менопауза асоціюється зі старінням, зниження рівня жіночих гормонів може викликати появу прищів, схожих на підліткові.

Обережне очищення : використовуйте мийні засоби, які містять саліцилову кислоту, для очищення пор.

: використовуйте мийні засоби, які містять саліцилову кислоту, для очищення пор. Уникання засобів, які пересушують : засоби, які надто сушать шкіру, можуть погіршити ситуацію.

: засоби, які надто сушать шкіру, можуть погіршити ситуацію. Консультація з дерматологом: якщо прищів дуже багато та вони не проходять, можливо, знадобиться гормональне лікування чи інші спеціалізовані процедури.

Висипання та подразнення

Через зміну pH шкіри та зниження рівня вологості, шкіра стає чутливішою, а це може спричинити висипання чи подразнення, особливо якщо у вас є захворювання, як-от екзема.

Зволоження без ароматизаторів: використовуйте зволожувальні креми, які не містять ароматизаторів, щоб зменшити подразнення.

використовуйте зволожувальні креми, які не містять ароматизаторів, щоб зменшити подразнення. Консультація з дерматологом: якщо висипання не зникає чи стан шкіри погіршується, обов’язково зверніться за допомогою до спеціаліста.

Повільне загоєння ран

Гормональні зміни впливають не лише на зовнішній вигляд, а й на здатність шкіри до відновлення. Під час зниження рівня гормонів загоєння ран може відбуватися повільніше, а це підвищує ризик появи інфекцій.

Терпіння та догляд: усвідомте, що загоєння може займати більше часу, ніж раніше.

усвідомте, що загоєння може займати більше часу, ніж раніше. Своєчасна допомога: якщо у вас виникне інфекція чи інша проблема, негайно зверніться до дерматолога.

Захист від сонця, регулярне зволоження, використання сучасних антивікових засобів і своєчасна консультація з дерматологом – ось основні інструменти, які допоможуть вам впевнено зустріти цей період. Нехай кожен день буде наповнений турботою про себе, адже ваша шкіра заслуговує найкращого догляду, щоб залишатися осяяною та здоровою на довгі роки.

Ми також писали про те, чи може питна вода зволожити суху шкіру.

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