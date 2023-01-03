Як доглядати за шкірою обличчя взимку

Зима – непросте випробування для шкіри обличчя, адже в холодну пору року є чимало чинників, що несприятливо впливають на її стан.

Як правильно доглядати за шкірою обличчя в холодну пору року і яких шкідливих факторів слід уникати, розповіла косметологиня Grace Clinic Тетяна Редько.

Чому взимку особливо потрібно дбати про шкіру

Кожному з нас хоч б раз у житті доводилося зіткнутися з тим, що за одну ніч шкіра з наживленої та пружної перетворюється на суху і тьмяну. Взимку у повітрі природно менше вологи. Внутрішні фактори, такі як центральне опалення, можуть знизити рівень вологості повітря. Крім того, на холоді шкірний бар'єр (так званий ліпідний бар'єр) порушується. Шкіра має природну тенденцію притягувати вологу з довкілля та зберігати себе зволоженою. У зимові місяці рівень вологості досить низький, що робить її сухою.

До того ж низька температура призводить до звуження судин. А вітер разом із сухим повітрям та низькою температурою призводить до неприємних відчуттів. Шкіра швидко втрачає вологу, з'являється подразнення та дрібні тріщини. А різкий перепад температур може спровокувати розвиток куперозу.

Базовий догляд за шкірою взимку, який він

Щоб зберегти красу та молодість, у зимові місяці потрібно дбати про свою зовнішність щодня і особливо ретельно. Як же доглядати шкіру взимку?

Хоча у вас, ймовірно, є улюблений зволожувальний крем, пропоную подивитися список інгредієнтів на звороті і переконатися, що у цю пору року ви використовуєте ультраживильні засоби. Гіалуронова кислота – це суперзірковий інгредієнт для зволоження, оскільки вона може утримувати до 1000 разів більше за свою вагу у воді. Кераміди та пептиди зміцнюють та відновлюють шкірний бар'єр, допомагаючи шкірі утримувати вологу. Сквалан, олія ши та легкі зволожувальні олії, такі як жожоба, також чудово допомагають шкірі залишатися зволоженою.

До обов'язкових процедур потрібно включити м'яке очищення. Можливо, вам доведеться змінити очищувальний засіб у зимові місяці, якщо він робить обличчя сухим і стягнутим після вмивання. Взимку шкіра потребує м'якого, безкислотного очищення, яке не висушує вашу шкіру, а врівноважує рівень pH. І не вмивайтеся надто часто. Хоча це звучить суперечливо, занадто часте миття обличчя може ще більше зневоднювати шкіру.

Якщо ваша шкіра стає сухою, рекомендується використовувати густий зволожувальний крем. Це дозволить уникнути подразнення. Купуйте собі зволожувальний крем з антиоксидантами та сильними пом'якшувальними засобами, щоб позбутися сухості. Можна користуватися оліями, робити маски для живлення та заспокоєння, парові ванночки. Важливо завершити всі процедури за 1-2 години до виходу на вулицю.

Використовуйте зволожувач, щоб додати вологи в закритому приміщенні. Це допоможе шкірі утримувати її природним шляхом. А ось радіатори на ніч ліпше вимикати. Також вживайте достатню кількість рідини.

Способи відновлення пошкодженої шкіри

Якщо ви не змогли уникнути негативного впливу зимового клімату, рекомендую кілька ефективних способів відновлення та заспокоєння пошкодженої шкіри:

підтримайте пошкоджену шкіру зсередини, збільшивши споживання продуктів багатих антиоксидантами та поживними речовинами.

почніть використовувати вітаміни С і Е. Вони добре вивчені на предмет корисних властивостей. Вітамін С підходить для м'якого освітлення шкіри, допомагає звести до мінімуму появу темних плям та нерівний тон шкіри. Вітамін Е підходить для сухої шкіри.

підходить для м'якого освітлення шкіри, допомагає звести до мінімуму появу темних плям та нерівний тон шкіри. Вітамін Е підходить для сухої шкіри. відмова від солодкого та кофеїну.

Коли справа доходить до підтримки шкіри взимку, щоденний крем повинен забезпечувати більше, ніж просто базове зволоження. Органічні рослинні олії допомагають відновити рівень вологості та сворювати ідеальне середовище для відновлення шкіри, а також є джерелом поживних речовин, жирних кислот та корисних для шкіри властивостей.

Професійні процедури догляду за шкірою взимку

Естетична медицина готова запропонувати широкий вибір технологій для захисту, відновлення, оздоровлення, навіть для омолодження шкіри взимку. Найефективніші процедури – пілінги, мезотерапія, фотоомолодження та біоревіталізація.

Мезотерапія використовується багато-де – в основному, в естетичній медицині та дерматології: для лікування та профілактики старіння шкіри (для зміцнення шкіри та підвищення еластичності), корекції зморшок, целюліту, для лікування облисіння.

Пілінги. У зимовий період оновлення шкірних клітин різко погіршується, тому потрібно регулярно проводити цю процедуру, оскільки вона спрямована стимулювання їхнє відновлення.

Біоревіталізація зволожує шкіру, відновлює її еластичність і надає здорового сяйва. Процедура ефективно підвищує рівень вологості шкіри та допомагає відновити якості, необхідні для збереження молодості.

Подібно до того, як ваш звичайний лікар рекомендує щорічний огляд, косметологи та дерматологи рекомендують не нехтувати оглядами шкіри. Адже правильний догляд за шкірою важливий і не має бути складним. Дотримуйтесь рекомендацій, і ваша шкіра буде здоровою і сяйливою ще багато років поспіль.

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