Як лікувати гормональні прищі природним шляхом

Коли мова йде про боротьбу з гормональними прищами, шлях до чистої шкіри може здатися виснажливим.

Видання RealSimple розповіло, як боротися з цією проблемою природними методами. Важливо пам’ятати: немає універсального рецепта для всіх. Але зосереджуючи увагу на змінах способу життя та використанні природних засобів, можна досягти значних результатів.

Що таке гормональні прищі

Гормональні прищі виникають через комплекс факторів, серед яких надмірне вироблення шкірного сала, забиті пори, запалення та накопичення бактерій на шкірі. Однак головним винуватцем у багатьох випадках є гормональні коливання. За словами лікаря Джошуа Цайхнера, гормональні прищі — це висипання, які часто виникають у жінок під час менструального циклу, коли зміни рівня гормонів стимулюють сальні залози, провокуючи акне.

Причини виникнення гормональних прищів

Хоча гормональні прищі можуть траплятися у будь-якої людини, яка переживає менструальний цикл, їх також можуть провокувати певні захворювання, як-от синдром полікістозних яєчників. Зазвичай вони проявляються на нижній третині обличчя, зокрема вздовж лінії щелепи та підборіддя, але також можуть виникати на грудях і спині. Часто це глибокі кістозні висипання, які з’являються циклічно.

Важливо комбінувати різні підходи до лікування, зокрема ретиноїди та пероксид бензоїлу. Водночас найефективнішими методами можуть бути певні оральні контрацептиви чи спіронолактон — препарат для лікування артеріального тиску, який також допомагає при гормональних прищах.

Як позбутися гормональних прищів природним шляхом

Знизьте рівень стресу

Стрес негативно впливає на організм, зокрема на шкіру. Під час стресу організм виробляє більше тестостерону, який стимулює сальні залози, викликаючи прищі. Зменшення стресу може значно покращити стан шкіри. Щоденна медитація, йога, фізичні вправи, терапія чи просто дотримання балансу між роботою та особистим життям — чудові способи впоратися зі стресом.

Також рекомендується використовувати зволожувач повітря, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості, необхідний для здорової шкіри.

Перегляньте свій раціон

Дієта відіграє важливу роль у стані шкіри. Продукти з високим глікемічним індексом, такі як солодощі, можуть погіршувати акне. Натомість варто включити в раціон цільнозернові продукти, ферментовані інгредієнти (чайний гриб, кімчі, квашену капусту) та уникати коров’ячого молока, яке може провокувати висипання. Зелений чай — ще один природний союзник, оскільки має протизапальні властивості.

Використовуйте ефірні олії

Олія чайного дерева — ефективний засіб для боротьби з бактеріями, які викликають акне. Рекомендується використовувати мийні засоби з олією чайного дерева чи наносити розбавлену олію безпосередньо на прищі. Іншим засобом може бути яблучний оцет, який має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Однак перед використанням завжди консультуйтеся з дерматологом.

Догляд за шкірою

Регулярне очищення шкіри — ключ до боротьби з акне. Рекомендується очищувати шкіру один-два рази на день, уникати агресивних мийних засобів, які можуть пошкодити шкірний бар’єр. Обирайте м’які засоби, а також уникайте комедогенних продуктів.

Поєднання догляду за шкірою з урахуванням менструального циклу також може бути корисним. Наприклад, за тиждень до менструації варто використовувати засоби з альфа-гідроксикислотами, щоб контролювати вироблення жиру, а під час менструації — зволожувальні олії для обличчя, щоб підтримати шкіру.

Гормональні прищі — це проблема, яка потребує індивідуального підходу. Природні методи, такі як зниження рівня стресу, коригування раціону, використання ефірних олій та правильний догляд за шкірою, можуть стати ефективними засобами боротьби з цією проблемою. Водночас важливо пам’ятати, що найкращі результати досягаються завдяки комплексному підходу та консультації з фахівцем.

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