Як очистити шкіру від чорних цяток 

Чорні цятки чи відкриті комедони, є однією з найпоширеніших і найнеприємніших проблем шкіри. Ці крихітні крапочки можуть виникати у будь-якому віці, але найчастіше вони зустрічаються у підлітків і молодих людей.

Видалити їх здається майже неможливим, проте є ефективні способи догляду за шкірою, які допоможуть позбутися цієї проблеми та про які розповіло видання RealSimple.

Що таке чорні цятки

Чорні цятки утворюються внаслідок закупорювання пор або волосяних фолікулів шкірним салом, клітинами шкіри, брудом і бактеріями. Під час контакту з повітрям цей вміст окислюється, а це надає чорним цяткам їхній характерний темний колір. Найчастіше вони з'являються на носі, адже саме тут знаходиться найбільше сальних залоз.

Варто зазначити, що чорні цятки не слід плутати з сальними нитками, які є природною частиною шкірного процесу. Сальні нитки допомагають виділяти шкірне сало на поверхню шкіри, але під час заповнення жиром можуть мати темний вигляд.

Що викликає появу чорних цяток

Чорні цятки мають безліч причин. Найпоширенішими є:

Гормональні коливання. Вони спричиняють підвищене виділення шкірного сала, особливо під час статевого дозрівання, менструації чи вагітності.

Вони спричиняють підвищене виділення шкірного сала, особливо під час статевого дозрівання, менструації чи вагітності. Використання певних ліків . Наприклад, стероїди можуть провокувати їхнє утворення.

. Наприклад, стероїди можуть провокувати їхнє утворення. Неправильний догляд за шкірою. Використання кремів на масляній основі чи недостатнє очищення шкіри сприяє утворенню чорних цяток.

Використання кремів на масляній основі чи недостатнє очищення шкіри сприяє утворенню чорних цяток. Генетика. Якщо у вас природно більші пори, ви можете бути схильними до цієї проблеми.

Як позбутися чорних цяток

Позбавлення від цяток потребує правильної техніки та засобів у догляді за шкірою.

Екстракція. Передбачає видалення чорних цяток вручну за допомогою спеціального інструменту — екстрактора. Процедуру краще проводити у дерматолога, щоб уникнути пошкодження шкіри. Екстрактор — це металевий пристрій з отвором у центрі, який дозволяє вивільнити пори від сала. Якщо ви плануєте видаляти чорні цятки вдома, використовуйте чисті ватні палички замість пальців, щоб уникнути інфекції. Хімічний пілінг. Ефективно очищають пори, видаляють мертві клітини шкіри. Для домашнього використання підійдуть м'які засоби чи подушечки з гліколевою кислотою. Використання кислот. Гліколева, саліцилова та молочна кислоти допомагають розчинити шкірне сало та запобігти утворенню чорних цяток. Засоби з цими кислотами доступні як у вигляді сироваток, так і у складі тоніків. Місцеві ретиноїди. Безрецептурні засоби з адапаленом або препарати, які відпускаються за рецептом ефективно борються з чорними цятками.

Профілактики

Запобігання чорним цяткам — найкращий спосіб уникнути їх у майбутньому.

Регулярно очищуйте шкіру. Умивайте обличчя двічі на день, особливо після фізичних навантажень.

Умивайте обличчя двічі на день, особливо після фізичних навантажень. Використовуйте кислоти. Саліцилова кислота допомагає зменшити кількість чорних цяток, а гліколева — підтримує шкіру гладкою та свіжою.

Саліцилова кислота допомагає зменшити кількість чорних цяток, а гліколева — підтримує шкіру гладкою та свіжою. Вибирайте правильні засоби догляду. Уникайте кремів і косметики на масляній основі, віддайте перевагу легким текстурам.

Чого не слід робити

Деякі засоби, які здаються ефективними, можуть нашкодити шкірі. Наприклад:

Смужки для пор. Вони хоч і видаляють чорні цятки, але можуть травмувати шкіру та розширити пори.

Вони хоч і видаляють чорні цятки, але можуть травмувати шкіру та розширити пори. Вакуумні пристрої . Вони можуть спричинити подразнення та інфекцію.

. Вони можуть спричинити подразнення та інфекцію. Ручне видалення без належної гігієни. Це може призвести до запалення та рубців.

Чорні цятки — це не вирок. З правильним підходом до догляду за шкірою та використанням перевірених засобів ви зможете позбутися цієї проблеми. Якщо ж ситуація здається складною, завжди звертайтеся до професійного дерматолога, який допоможе знайти оптимальне рішення для вашої шкіри.

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