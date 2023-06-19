Як позбутися грибка нігтів на ногах: 7 домашніх засобів

Літо – час відкритого взуття. Але якщо нігті уражені грибком, демонструвати їх у відкритих босоніжках зовсім не хочеться.

Якщо ваші нігті на ногах ламкі, знебарвлені чи деформовані, останнє, що ви хочете зробити, це показати їх. Якщо вас турбує грибок нігтів, обов'язково зверніться до лікаря.

Видання Womans World також звернулося до лікарів із цього приводу, і вони поділилися простими домашніми засобами, щоб ви могли гарно оголювати ноги.

Яблучний оцет

Яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка може вбити спори грибка. Учасники дослідження, які щодня наносили кислоту на свої нігті, спостерігали покращення протягом 14 днів, а 93% учасників вилікувалися від інфекції протягом 24 тижнів. Щоб покращити результати, ортопединя із Нью-Джерсі Дана Канузо рекомендує додати кілька крапель олії чайного дерева, яка пригнічує зростання нового грибка, тоді як яблучний оцет бореться з грибком, який уже є.

Рецепт

Додайте 6 крапель олії чайного дерева до 4-х склянок теплої води та 1-ї склянки яблучного оцту. Замочіть ноги на 15 хвилин, потім промийте й висушіть.

Харчова сода та перекис водню

Харчова сода, яку рекомендують використовувати як засіб для чищення і поглинач неприємних запахів, також може допомогти освіжити ваші ноги. За словами вчених, опублікованими в журналі Mycopathologia, цей продукт може вбити до 79% спорів, які викликають інфекцію. Грибок нігтів на ногах зазвичай кислий, тому харчова сода допомагає відрегулювати pH ваших нігтів і навколишньої області, що ускладнює зростання та розвиток грибка.

Рецепт

Спробуйте замочити ноги в суміші харчової соди та перекису водню, що також може допомогти знищити грибок нігтів на ногах. Змішайте половину склянки харчової соди, 1 склянку 3% перекису водню та 4 склянки води. Замочуйте інфіковані нігті на ногах або всю ступню на 10-20 хвилин щодня, потім промийте та висушіть уражену ділянку.

Часник

Часник – ще один швидкодійний засіб. Він містить сполуку із вмістом сірки – аліцин, яка може швидко знищити спори грибка. За даними венесуельських дослідників, опублікованих у журналі Американської академії дерматології, екстракт сірки знищив 72% грибкових інфекцій за 60 днів.

Рецепт

Зніміть шкірку з часнику та розріжте його навпіл. Щодня протирайте зрізи навколо та під нігтями на ногах і змивайте через 1 годину.

Відбілювач

Хоча занурення ніг у розчин із відбілювачем може здатися дивним способом вилікувати інфекцію, розбавлений відбілювач насправді безпечний для шкіри, але досить ефективний для освітлення нігтів, що пожовтіли від грибка на ногах, та для зупинки інфекції. Активна речовина – хлорнуватиста кислота – є природною антибактеріальною сполукою, розповідає Джошуа Зейхнер, доктор медичних наук, директор відділу косметичних і клінічних досліджень у галузі дерматології в лікарні Маунт-Сінай. Сполука м'яко освітлює кератинові білки, що викликають пожовтіння нігтів, а також усуває спори, які викликають інфекцію. А дія замочування уражених нігтів дозволяє розчину потрапити під нігті, де грибок має тенденцію накопичуватися.

Рецепт

Змішайте не більше 1-ї столової ложки відбілювача на 4 л води. Замочуйте ноги на 10 хвилин щодня, потім промивайте шкіру водою з милом. Повторіть один-два рази протягом одного дня, поки не зникнуть які-небудь помітні ознаки інфекції.

Примітка

Хоча розбавлений відбілювач безпечний для більшості типів шкіри, якщо ви відчуваєте подразнення або дискомфорт під час процедури, негайно її припиніть.

Лак для нігтів

Спробуйте використовувати протигрибковий лак для нігтів, який може прискорити загоєння, запобігти повторним інфекціям і приховати знебарвлення.

Дієта

Якщо ви боролися з випадками зараження грибком нігтів, що повторюються, у вас може бути сприйнятливість, яка обумовлена дієтою, каже ортопед Роберт Корнфельд, доктор медичних наук, засновник Інституту інтегративної ортопедичної медицини в Мангасеті, Нью-Йорк. Рафіновані вуглеводи, як-от цукор і біле борошно, насправді живлять грибок у кишківнику. Перевантаження шлунково-кишкового тракту спричиняє зростання грибка в нігтьовому ложі, що може призвести до рецидивувальних інфекцій. Порада доктора Корнфельда: замініть рафіновані вуглеводи (наприклад, білу пасту та кукурудзяні пластівці) більш корисними цільнозерновими продуктами (наприклад, макаронами з цільнозернового борошна та вівсянкою). Також розумно за можливості не додавати підсолоджувачі.

Як позбутися грибка нігтів на ногах у взутті

Оскільки грибки можуть виживати на поверхнях протягом невизначеного часу, дезінфекція взуття має вирішальне значення для підтримки здоров'я пальців ніг. Ваше взуття із закритим носком, ймовірно, потребує більшого догляду, оскільки темне й вологе середовище всередині створює ідеальні умови для розмноження інфекційних спорів. Насправді дослідження показують, що раніше ношене взуття містить на 23% більше грибків, ніж нове.

Простий протигрибковий спрей для взуття зазвичай допомагає. Шукайте ліки з тербінафіном, протигрибковим засобом, який протягом 15 хвилин знищує спори, що викликають грибок нігтів на ногах, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Американської ортопедичної медичної асоціації.

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