Як позбутися прищів у носі: корисні поради 

Прищ у носі – одна з тих неприємних несподіванок, які можуть зіпсувати настрій та зовнішній вигляд, коли ніс може збільшитися від запалення. Хоча спокуса одразу ж "зайнятися" ним дуже сильна, дерматологи наполягають нічого не чіпати, але що ж робити, спробуємо дізнатися.

Ці висипання можуть бути болючими та навіть призвести до ускладнень, тому важливо знати, як правильно з ними боротися та саме про це у своїй статті розповіло видання RealSimple.

Причина виникнення прищів у носі

Якщо поставити собі питання, як цей прищ з’явився, відповідь, як правило, криється у порушенні шкірного бар'єра. Забиті пори, вросле волосся чи запалення волосяних фолікулів усередині носа – усе це може спричинити появу прищів. Численні фактори можуть впливати на цей процес, але головне – усі вони пов’язані з порушенням нормального функціонування шкіри.

Що робити, якщо з’явився прищ

Головне, не піддавайтеся спокусі вичавити його. Прищі у носі особливо болючі, оскільки тут багато сенсорних нервових закінчень. Запалення викликає набряк, а це, своєю чергою, збільшує біль. До нього боляче навіть торкатися чи рухати. Стискання та колупання у цій області може лише погіршити проблему, спричинивши його збільшення та посилення болю.

Як позбутися прища всередині носа

Почекайте, доки не утвориться біла цятка. Це ознака того, що ваше тіло активно бореться з інфекцією, посилає армію клітин – макрофаги та нейтрофіли – щоб виштовхнути її з організму. Болісна, глибока червона шишка зазвичай згодом підіймається на поверхню шкіри та перетворюється на пустулу. У випадку прищів у носі це відбувається на поверхні слизової оболонки внутрішньої частини носа.

Таким чином, не поспішайте колупати чи стискати – дайте природному процесу відбутися самостійно і ваше тіло впорається з неприємністю.

Як запобігти появі прищів у носі

Якщо прищі з’являються регулярно, це може свідчити про те, що ви робите щось не так. Якщо ви схильні до появи прищів на решті обличчя, важливо не допустити поширення бактерій. Використовуйте засіб для чищення із саліциловою кислотою, у поєднанні з лосьйоном, який містить бензоїлпероксид. Такий комплекс допоможе боротися з бактеріями, які можуть "переселятися" з обличчя у носову порожнину.

Що робити, якщо прищ не зникає

Якщо протягом кількох днів болісний прищ все ще не зникає, не варто займатися самолікуванням. У такому випадку краще звернутися до дерматолога, який зможе професійно оцінити ситуацію та запропонувати відповідне лікування.

Прищ у носі – це не лише косметична неприємність, але й джерело болю, яке може ускладнити повсякденне життя. Основні причини його появи пов’язані з порушенням шкірного бар'єра, запаленням та надмірною кількістю бактерій. Дочекайтеся появи білої цятки – ознаки того, що ваше тіло бореться з інфекцією. І, звісно, у разі затяжного чи болісного запалення обов’язково зверніться до дерматолога.

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