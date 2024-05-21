Контуринг: блогерка показала, як зробити виразні вилиці за допомогою макіяжу

Контуринг – секрет зовнішності багатьох дівчат та жінок. Можливість “намалювати” таке обличчя, як хочеться і не йти до пластичного хірурга.

За допомогою контуринга можна максимально змінити зовнішність. Прибрати друге підборіддя чи щічки, змінити форму носа, візуально трохи зменшити обличчя, ба більше, змінити його форму.

Фешнблогерка Şeyma Toprak у своєму відео показала, як легко та правильно підкреслити вилиці, а також продемонструвала, як цього краще не робити, аби не “зруйнувати” свій образ та зовнішність.

Використовуйте свій олівець для контуринга, або можете придбати його в магазині.

Не треба малювати жирну лінію під вилицею, а потім намагатись її розтушувати. Ви будете мати вигляд ляльки-маріонетки. Навіть, якщо вам вдасться ту лінію гарненько розтушувати, ви неправильно виділите вилицю і бажаного ефекту не отримаєте.

Натомість візьміть два пальці (такий собі знак “peace”) лівої руки та прикладіть їх до правої скроні.

Вказівний палець має торкатись кінчика брови, а середній - волосся коло вуха. Вилиця буде між пальцями.

Візьміть контурний олівець і намалюйте лінію, йдучи по середньому пальцю. Далі вверх ще одну лінію по вказівному (як на відео).

У вас має вийти ніби трикутник.

Потім все гарненько розтушуйте маленьким пензликом, а великим ніби «витягніть вверх»

Вуаля! У вас надзвичайні вилиці та все так, як має бути

В арсеналі кожної жінки має бути такий олівець, що здатен прибрати зайве і підкреслити потрібне.

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