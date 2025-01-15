Як правильно наносити зволожувальний крем на шкіру

Догляд за шкірою обличчя — це ціле мистецтво, а нанесення зволожувального крему є одним із найважливіших його етапів. Реальна краса криється не лише у виборі якісного продукту, але й у його правильному застосуванні.

Видання Real Simple поділилося рекомендаціями про те, як отримати максимум користі від цього необхідного засобу.

Важливість використання зволожувального крему

Зволоження — це ключ до здорової та осяяної шкіри. Основу догляду за шкірою складають три головні продукти: мийний засіб, сонцезахисний крем і зволожувальний крем. Всі інші засоби, такі як сироватки чи ретиноли — лише доповнення.

Зволожувальні креми розроблені для зволоження шкіри, підтримки шкірного бар’єра, а також для пом’якшення та розгладження. Вони містять:

Зволожувачі для втягування вологи;

Пом’якшувачі для розгладження шкіри;

Оклюзиви для утримання вологи.

Наша шкіра постійно втрачає вологу через процес трансепідермальної втрати води (TEWL). Щоденні ритуали, такі як умивання чи прийняття душу, також зменшують рівень природних жирів. Тому важливо поповнювати запаси вологи, щоб підтримувати здоровий шкірний бар’єр.

Як вибрати зволожувальний крем

Вибір крему залежить від типу вашої шкіри:

Жирна шкіра чи схильна до висипань : використовуйте легкі засоби на водній основі, які не забивають пори.

: використовуйте легкі засоби на водній основі, які не забивають пори. Суха шкіра : обирайте насичені креми з такими інгредієнтами, як масло ши, жожоба, гліцерин чи гіалуронова кислота.

: обирайте насичені креми з такими інгредієнтами, як масло ши, жожоба, гліцерин чи гіалуронова кислота. Чутлива шкіра: надавайте перевагу простим формулам без ароматизаторів з керамідами та пептидами.

Змінюйте засоби залежно від сезону: у холодні місяці обирайте густіші креми, а влітку – легкі лосьйони.

Як наносити зволожувальний крем

Очистіть шкіру

Перед нанесенням зволожувального крему ретельно вимийте обличчя м’яким очищувальним засобом, щоб видалити піт, бруд та залишки макіяжу. Легко промокніть шкіру рушником, але залиште її трохи вологою.

Наносьте засоби догляду

Якщо у вашому догляді є тоніки, сироватки чи есенції, використовуйте їх до крему. Засоби слід наносити у порядку від найлегших до найгустіших текстур.

Зволоження

Наносьте зволожувальний крем легкими круговими рухами та уникайте сильного тертя. Не забудьте про шию, декольте та вуха. Для кращого результату наносьте крем на вологу шкіру – це допомагає утримати більше вологи.

Захист

Вранці завершіть рутину нанесенням сонцезахисного крему. Це захистить шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Як часто потрібно наносити зволожувальний крем

Наносьте крем двічі на день – вранці та ввечері після очищення шкіри. У разі потреби можна повторно зволожувати шкіру протягом дня, використовуючи легкі спреї чи креми.

Догляд за шкірою – це не лише корисно, але й приємно. Підбирайте засоби, які підходять вашій шкірі та насолоджуйтеся процесом догляду.

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